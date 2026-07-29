Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en Perú: trailer y fecha de su llegada a cines

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) presenta 'Spider-Man: Un nuevo día’, cuyo estreno en Perú está programado para el 30 de julio de 2026. La película propone una visión más madura y emocional de Peter Parker, con el regreso de Tom Holland y Zendaya en los roles principales, además de la participación de personajes emblemáticos que amplían el universo de la saga.
Cinco años después del estreno de su última aventura en pantalla grande, Marvel Studios y Sony Pictures apuestan por una trama que explora la vulnerabilidad de Peter Parker tras los acontecimientos de “Sin camino a casa” en 2021. Según detalló Marvel Studios en su material promocional, la cinta adopta un tono más oscuro y adulto, profundizando en las consecuencias que enfrenta el héroe luego de ser olvidado por todos.
PUBLICIDAD
Un tráiler que anticipa cambios profundos para Peter Parker
El tráiler oficial muestra a Peter Parker viviendo en el anonimato en Nueva York, alejado de sus seres queridos y sin que nadie recuerde su identidad. Decidido a retomar su rol como Spider-Man pese a la soledad, enfrenta el desafío de reconstruir su vida mientras protege la ciudad. Marvel Studios resaltó en su presentación que el avance revela a un Peter más vulnerable, con dificultades para controlar sus poderes y al borde del colapso.
La aparición de MJ, nuevamente interpretada por Zendaya, muestra la distancia emocional que separa a los personajes, mientras que la reaparición de villanos como The Punisher y Scorpion eleva la tensión narrativa. El tráiler también confirma la participación de Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien no reconoce a Peter y representa uno de los cruces más esperados del UCM.
PUBLICIDAD
Reparto estelar y grandes regresos
Además de Tom Holland y Zendaya, la producción reúne a figuras clave del universo Marvel. Jon Bernthal regresa como Frank Castle / The Punisher, mientras que Michael Mando retoma el papel de Scorpion, incrementando el nivel de amenaza para el protagonista. Mark Ruffalo vuelve como Bruce Banner, aportando una dimensión científica y emocional a la trama.
El elenco principal se completa con Jacob Batalon como Ned Leeds, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Marvin Jones III como Tombstone, ampliando la galería de personajes y fortaleciendo los vínculos con otras películas del UCM. Según Marvel Studios, esta entrega convierte a Tom Holland en el actor con mayor número de películas interpretando a Spider-Man en la historia del cine.
PUBLICIDAD
Una historia sobre identidad, soledad y redención
La trama de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ se sitúa tras los hechos de “Sin camino a casa”. Peter Parker debe afrontar el desafío de ser un héroe completamente solo, en un mundo donde nadie lo recuerda. La narrativa se enfoca en su lucha por hallar un propósito y superar la pérdida de sus vínculos más cercanos, todo mientras enfrenta nuevas amenazas y experimenta una transformación potencialmente irreversible.
El relato promete explorar el lado más humano del personaje, mostrando su vulnerabilidad y la carga emocional de sus decisiones. El avance difundido por Marvel Studios sugiere que Peter deberá buscar ayuda en aliados inesperados y enfrentarse a su propia fragilidad para proteger a quienes no saben quién es.
PUBLICIDAD
Fecha de estreno y expectativas en Perú y Latinoamérica
‘Spider-Man: Un nuevo día’ tiene su estreno programado en cines de Latinoamérica, incluyendo Perú, el 30 de julio de 2026, adelantándose un día al lanzamiento en Estados Unidos y Canadá, que ocurrirá el 31 de julio. Esta estrategia responde al elevado interés regional por el superhéroe y a la intención de fortalecer la conexión del UCM con el público latinoamericano.
La expectativa es alta entre los seguidores, quienes destacan el regreso de personajes clave y el enfoque más maduro de la historia. Las primeras impresiones tras la publicación del tráiler han sido recogidas por portales especializados y redes sociales, que celebran la dirección tomada por Marvel Studios y Sony Pictures.
PUBLICIDAD
Con la cuenta regresiva en marcha, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ se perfila como uno de los estrenos más importantes del año para la franquicia y promete redefinir el futuro del personaje en el UCM.
Más Noticias
Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú
El desfile arranca a las 10:15 a.m. de este miércoles 29 de julio en la avenida Brasil con once agrupamientos, seis delegaciones extranjeras y Keiko Fujimori al frente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas por primera vez
SUNAT posterga la obligatoriedad del PEI WEB hasta enero de 2027: por qué debería alegrar a empresas y contribuyentes
La Resolución de Superintendencia N.º 000141-2026/SUNAT oficializó el cambio de fecha que estaba previsto para el 1 de agosto de 2026
Guardaespaldas del Rey de España se roba la atención y se vuelve viral: “Quién es ese hombre”
Durante la visita de Felipe VI a Perú, la presencia de su custodio se convirtió en tendencia, inspirando comentarios y clips musicales que lo catapultaron como protagonista inesperado de la jornada política
Perú da el golpe y baja las tarifas para exportadores e importadores en uno de los puertos más importantes del país
Ositrán resolvió bajar en 4,44% el tope tarifario anual para los servicios regulados en el Muelle Sur del Callao, operado por la emiratí DP World
Keiko Fujimori da su primer balconazo y envía mensaje a todos los peruanos: “Siempre tendremos un gobierno de cercanía”
La mandataria sorprendió al público al salir al balcón durante el Gran Pasacalle por el Perú, donde reiteró su compromiso de mantener al Estado próximo a las necesidades de los ciudadanos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD