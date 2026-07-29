Roberto Sánchez se sumó a protesta contra Keiko Fujimori: “Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia”

La periodista Milagros Leiva habló sobre Juntos Por el Perú y Roberto Sánchez quien en su opinión todavía no acepta la derrota frente a Keiko Fujimori.

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La toma de mando de Keiko Fujimori en el Congreso de la República estuvo marcada por la tensión y la protesta. La ceremonia, celebrada en el hemiciclo, se interrumpió cuando los parlamentarios de Juntos por el Perú dejaron el recinto tras el juramento y antes de que la presidenta iniciara su mensaje.

Según el relato oficial, transcurrieron apenas 30 segundos desde que Fujimori recibió la banda presidencial hasta que comenzaron las expresiones de descontento dentro del Parlamento. Estas declaraciones y hechos se conocieron tras un enlace en vivo de Roberto Sánchez a Esta Noche con Milagros Leiva, mientras participaba en una marcha por las principales calles de Lima luego de la asunción de la nueva jefa de Estado.

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Peru's President Keiko Fujimori waves to supporters as she walks after being sworn in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Congreso en estado de ruptura

La salida de los representantes de Juntos por el Perú evidenció el nivel de fractura política en el Poder Legislativo. El acto protocolar, que debía dar inicio a la gestión de Keiko Fujimori, se vio interrumpido por la retirada de la bancada opositora apenas concluido el juramento. Este gesto fue interpretado como una señal de que la oposición no solo rechaza el liderazgo de la nueva mandataria, sino que también cuestiona la legitimidad del proceso que la llevó al poder.

Afuera del Congreso, se congregaron manifestantes en la Plaza San Martín, epicentro tradicional de protestas en la capital peruana. Los asistentes corearon consignas exigiendo “justicia” para las víctimas de la represión durante las protestas de 2022 y 2023. Sin embargo, en el relato del acto oficial se indica que el motivo subyacente de la convocatoria fue el rechazo al triunfo de Fujimori y la negativa, por parte de senadores y diputados de Juntos por el Perú, a reconocer los resultados electorales.

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El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez (c) participa en una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, este viernes en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La declaración de Roberto Sánchez

Entre los presentes en la manifestación destacó Roberto Sánchez, asesor de Juntos por el Perú. Consultado por Esta Noche con Milagros Leiva sobre la posibilidad de reunirse con la presidenta, Sánchez respondió: “Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia para nuestro pueblo y si ahora es la ocasión que así sea”. La frase, pronunciada mientras marchaba junto a otros manifestantes, se viralizó rápidamente y abrió el debate sobre los límites y condiciones del diálogo político en el nuevo escenario.

Sánchez remarcó que el objetivo de su espacio político es buscar respuestas y justicia para quienes perdieron la vida en las protestas recientes. Subrayó que la disposición al diálogo existe solo si se orienta a esclarecer la verdad y sancionar a los responsables de la violencia.

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La postura de Sánchez refleja el ánimo de una parte significativa de la oposición, que se resiste a reconocer la legitimidad del gobierno de Fujimori. El asesor insistió en la necesidad de utilizar todos los canales institucionales para defender los derechos ciudadanos, aunque eso implique sentarse a conversar con figuras del oficialismo.

Peru's President Keiko Fujimori speaks after taking the oath of office at Congress in Lima, Peru, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS

Abandonos y ausencias en el hemiciclo

El relato del acto oficial también señala que durante la ceremonia abandonaron el hemiciclo las congresistas de Ahora Nación: Mirta Vázquez, Indira Huilca y Ruth Luque. Su salida se produjo “en medio de los aplausos” de otros asistentes, según la misma fuente. Este gesto añadió una nueva dimensión al clima de ruptura, ya que evidenció que la protesta no se limitaba a un solo bloque, sino que alcanzaba a otras fuerzas políticas.

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Por su parte, la ausencia del líder Alfonso López Chau en la manifestación de la Plaza San Martín quedó consignada en el relato del día. Su no participación fue interpretada como un reflejo de las diferencias internas en los sectores de izquierda y progresismo, que no lograron presentar un frente unificado durante la jornada de asunción.

Las imágenes del hemiciclo semivacío y los cánticos en la plaza reforzaron la percepción de un inicio de gestión marcado por la confrontación y la falta de consensos básicos entre los principales actores políticos.

Roberto Sánchez saluda a participantes en una protesta de víctimas en el Centro de Lima durante la jornada del 28 de julio. (AFP)

Justicia y legitimidad, los focos de la protesta

Las consignas de “justicia” resonaron tanto dentro como fuera del Congreso. Los manifestantes reclamaron investigaciones independientes sobre los hechos violentos de 2022 y 2023 y exigieron sanciones para los responsables. La demanda de verdad y reparación se instaló como condición previa para cualquier intento de diálogo entre la oposición y el gobierno.

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El relato oficial subraya que la negativa de senadores y diputados de Juntos por el Perú a reconocer el resultado electoral se mantiene, lo que anticipa un escenario de alta conflictividad política. La figura de Fujimori continúa polarizando a la sociedad peruana, y la presión ciudadana promete persistir durante los primeros meses de su mandato.

En este contexto, la frase de Roberto Sánchez se convirtió en un símbolo de la postura opositora: disposición a dialogar, pero solo bajo la premisa de justicia para las víctimas y transparencia institucional.

El exministro Roberto Sánchez se dirige a un grupo de personas durante una protesta por víctimas en el Centro de Lima el 28 de julio. (AFP)

Primeros desafíos de la gestión Fujimori

El inicio del nuevo gobierno coincide con un Congreso fracturado y una ciudadanía movilizada en las calles. La presidenta Keiko Fujimori enfrenta el reto de convocar consensos y responder a las demandas sociales más urgentes. Las manifestaciones, la retirada de legisladores y la persistente exigencia de justicia definen el escenario político tras la asunción.

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La jornada terminó sin señales de distensión. Los opositores reiteraron que su prioridad es el esclarecimiento de los hechos de violencia y la defensa de los derechos humanos. La administración de Fujimori inicia su gestión bajo el signo de la confrontación, con la promesa de la oposición de seguir insistiendo en el reclamo de justicia y en la vigilancia ciudadana sobre el nuevo gobierno.