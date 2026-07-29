Keiko Fujimori da su primer balconazo y envía mensaje a todos los peruanos: “Siempre tendremos un gobierno de cercanía”

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, realizó su primer saludo público desde el balcón de Palacio de Gobierno, marcando el inicio de su mandato con un mensaje enfocado en la proximidad con la ciudadanía. El gesto, que no formaba parte del protocolo oficial, tuvo lugar durante el Gran Pasacalle por el Perú, celebrado el 28 de julio en la Plaza Mayor de Lima, en el marco del 205 aniversario de la independencia nacional. “Siempre tendremos un gobierno cerca a la población”, afirmó la mandataria, subrayando la intención de mantener una relación directa y visible con la sociedad durante los cinco años de su gestión.
Un acto simbólico en el corazón de Lima
La salida de Fujimori al balcón se produjo tras el tradicional besamanos, en un momento que la señal estatal TV Perú calificó como sorpresivo y espontáneo. Desde la altura del Palacio de Gobierno, la jefa de Estado observó el desfile, aplaudió a los participantes y respondió a los saludos de las personas congregadas en la Plaza Mayor. El lugar, principal escenario de la celebración, se vio colmado por ciudadanos de Lima, visitantes de diversas regiones y turistas extranjeros que se sumaron al evento patrio.
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El programa oficial incluyó la participación de más de 13 agrupaciones de danzantes, integradas por escuelas, instituciones educativas, asociaciones culturales y elencos folclóricos. Este despliegue artístico recorrió las calles principales del Cercado de Lima, consolidando la festividad como un espacio de encuentro nacional y multicultural. La Plaza Mayor, epicentro de la jornada, se mantuvo animada por vítores, aplausos y música representativa, entre ellas el emblemático “Contigo Perú”.
Un mensaje de cercanía y servicio
Posteriormente, Keiko Fujimori ofreció declaraciones a la prensa en las que agradeció la confianza depositada en su mandato y reiteró su compromiso con un gobierno orientado al servicio ciudadano. “Muy emocionada de tener esta gran oportunidad y gran responsabilidad. Porque eso es lo que es gobernar, es servir”, expresó, resaltando la naturaleza del cargo. Informó que su administración logró conformar “un excelente gabinete junto con Lucho Galarreta”, compuesto, según sus palabras, por “personas competentes, profesionales, conocedores de su sector, personas políticas con peso propio”.
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Consultada sobre el significado del saludo desde el balcón, Fujimori explicó que la acción representa el inicio de una nueva forma de interacción con la población. “Vamos a tener siempre un gobierno cerca y en la cancha”, afirmó, vinculando el gesto a la idea de mantener una presencia activa y accesible a lo largo de los 1.826 días de su mandato. En su discurso, también felicitó al alcalde de Lima, Renzo Reyardo, por la organización de la festividad, calificando el pasacalle como un espacio que permitió a los ciudadanos celebrar el aniversario patrio.
Participación nacional y reconocimiento internacional
Durante la transmisión oficial, se destacó la presencia de delegaciones provenientes de la costa, sierra y selva del país, así como grupos llegados del extranjero. La mandataria subrayó el carácter diverso de la convocatoria, indicando que el evento reunió a ciudadanos de todas las regiones para conmemorar los 205 años de independencia. “Acá hay personas de la costa, sierra y selva que celebran nuestra independencia. Hoy celebramos a nuestro país”, sostuvo.
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La cobertura de TV Perú mostró una ovación sostenida desde la plaza al momento en que Fujimori saludó a los asistentes. La presidenta respondió con gestos de agradecimiento y sonrisas, acompañando con su presencia el desarrollo del desfile. El tema “Contigo Perú” acompañó parte de la celebración, reforzando el ambiente festivo y patriótico en el centro histórico de Lima.
Un inicio marcado por la apertura y el contacto ciudadano
El saludo desde el balcón fue presentado como la primera declaración pública de Keiko Fujimori en el contexto de las celebraciones por la independencia. TV Perú enfatizó que la decisión de salir ante la multitud no estaba prevista en el protocolo, interpretándola como una señal clara de acercamiento entre la autoridad y la ciudadanía. El acto fue destacado como una muestra de apertura, en una jornada que congregó a miles de personas en el centro de la capital peruana.
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La mandataria insistió en que su administración buscará mantener al Estado “al servicio del ciudadano”, reiterando que el enfoque de su gestión estará puesto en la atención cercana y directa a las necesidades de la población. En sus palabras, el compromiso de los próximos años será garantizar la presencia permanente del gobierno “en la cancha”, en referencia a la participación activa en los asuntos nacionales y la interacción constante con la sociedad.
Perspectivas para el nuevo quinquenio
La jornada del 28 de julio dejó como imagen central la figura de Keiko Fujimori saludando a la multitud desde Palacio de Gobierno, en un mensaje que apunta a la construcción de un vínculo más estrecho entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Con la promesa de un gobierno cercano y visible, la presidenta abrió el quinquenio con una señal clara de apertura y contacto directo, marcando el tono para su administración en el inicio del 205 aniversario de la independencia de Perú.
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