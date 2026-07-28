A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal se cita contra Bragantino por la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Staff Images

Guardar

Sporting Cristal se traslada, este miércoles 29 de julio, hacia el Cícero de Souza Marques para enfrentarse a Bragantino, por la resolución de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. En el cotejo de ida no se hicieron daño, aunque ambos elencos contaron con ocasiones claras de gol, las cuales se esperan que se repliquen en la revancha.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino por vuelta de Copa Sudamericana 2026

El enfrentamiento, que garantizará el pase a los octavos de final, se jugará en el estadio Cícero de Souza Marques. El arranque de las acciones está previsto para las 19:30 horas de Perú, 20:30 horas de Chile, Bolivia y Venezuela, y 21:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

PUBLICIDAD

Canal TV de Sporting Cristal vs Bragantino por vuelta de Copa Sudamericana 2026

El lance será transmitido ESPN para Perú y gran parte de Sudamérica, además de estar disponible vía streaming a través de Disney+. De igual manera, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las declaraciones de los protagonistas y el resultado final de este decisivo duelo por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El delantero celeste aseguró que el plantel llegará en óptimas condiciones al duelo decisivo en Brasil. (Video: Jax Latin Media)

Así llega Sporting Cristal a la revancha contra Bragantino por Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal permanece en un contexto muy apremiante. No ha logrado alejarse del todo de la amenaza del descenso, situación que no solo perturba en los interiores de La Florida, también a cada uno de los simpatizantes del club que no entienden las razones del declive.

PUBLICIDAD

En su última aparición en Liga 1, Cristal sucumbió 2-1 ante Melgar, en el estadio Monumental de la UNSA. De no ser por la presencia de Diego Enríquez bajo palos, el resultado hubiera sido mucho más abultado. El partido se abrió con un golazo de Nicolás Quagliata y se allanó con un tanto de Jhonny Vidales; Irven Ávila, entrando de cambio, descontó.

Aunque el foco de los ‘celestes’ debería estar al 100% en el recorrido del Torneo Clausura 2026, es inevitable ignorar la participación en la Copa Sudamericana, que se ha tomado muy en serio por parte de Roberto Mosquera. En su debut igualó sin goles contra RB Bragantino y el pleito deberá resolverse en el desquite.

PUBLICIDAD

Santiago González en un duelo individual durante el Sporting Cristal vs Bragantino, en Lima. - Crédito: Difusión

Así llega Bragantino a la revancha contra Sporting Cristal por Copa Sudamericana 2026

Bragantino sigue ofreciendo un desempeño destacado en el Brasileirao. No conoce de caídas desde inicios de mayo, lo que ha hecho que consiga un crecimiento impresionante, reflejado en su ubicación en la zona noble de la clasificación, confiriéndole —de momento— un espacio para la siguiente edición de la Copa Sudamericana.

Precisamente en ese escenario internacional tendrá una revancha en la primera eliminatoria directa contra Sporting Cristal, oponente que lo exigió más de la cuenta en Lima. El entrenador Vagner Mancini se dispondrá a alinear su mejor oncena posible para quedarse con el boleto hacia los octavos de final.

PUBLICIDAD

En caso que el trámite del desquite sea igual que el de la ida, todo deberá resolverse por la tanda de penales, coyuntura que nadie desea encarar. El vencedor del envite se medirá contra Atlético Mineiro.

Bragantino sostiene un ritmo impresionante en el Brasileirao. - Crédito: AFP

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Bragantino por revancha de Copa Sudamericana 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Hernán Barcos, Maxloren Castro.

- Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Caue; Gabriel, Matheus Fernandes; Henry Mosquera, Marcelinho, Gustavinho; Isidro Pitta.