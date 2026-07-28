Guardaespaldas del Rey de España se roba la atención y se vuelve viral: “Quién es ese hombre”

La visita del rey Felipe VI a Lima para presenciar la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de Perú no solo generó interés político y diplomático, sino también un inesperado fenómeno viral en redes sociales. Un miembro del equipo de seguridad real, encargado de custodiar las espaldas del monarca español, se convirtió en el centro de atención en plataformas como TikTok, donde videos y comentarios sobre su presencia y atractivo físico circularon con rapidez bajo títulos como “Quién es ese hombre”.
Durante la estadía de la delegación española en la capital peruana, la imagen de este guardaespaldas recorriendo las calles junto al rey y supervisando cada movimiento oficial fue captada por decenas de asistentes y curiosos. Su porte, seriedad y actitud discreta contrastaron con la notoriedad que ganó en redes sociales, donde usuarios de distintas edades compartieron clips musicalizados con temas como “Quién es ese hombre” y “Esta loca no te olvida (Bandido)”. Las canciones, asociadas originalmente a telenovelas y éxitos populares, sirvieron para resaltar el tono humorístico y admirativo de los comentarios.
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Emociones a flor de piel
El fenómeno no tardó en escalar. Los videos cosecharon miles de reproducciones y comentarios. Frases como “Mientras todas ven al rey, yo enamorada del guardaespalda”, “El rey Felipe no vino solo, trajo a sus guapos guardaespaldas para intimidar” y “Se robó mi mirada” se repitieron en publicaciones que mezclaban tomas del operativo de seguridad con memes y ediciones creativas. Este inesperado interés desplazó, por momentos, el foco de atención mediática del propio rey hacia su equipo de protección.
En los días previos y posteriores a la juramentación de Keiko Fujimori, la presencia de personalidades extranjeras en Lima fue constante, pero pocos lograron el impacto digital del guardaespaldas real. Su figura, siempre en segundo plano y manteniendo la distancia protocolar, despertó la curiosidad de quienes acudieron a los eventos oficiales y de aquellos que siguieron las transmisiones en vivo. El contraste entre la formalidad de su función y la efusividad de los comentarios virtuales terminó por consolidarlo como tendencia.
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La viralización del guardaespaldas del rey Felipe VI refleja, en parte, la fascinación del público por los personajes que acompañan a figuras de alto perfil, especialmente cuando se trata de delegaciones internacionales. El fenómeno no es nuevo, pero en este caso la rapidez con la que se generaron contenidos y la creatividad de los usuarios peruanos aportaron un matiz especial. Las imágenes del operativo de seguridad, muchas veces rutinarias y ajenas al interés general, se transformaron en material de entretenimiento y conversación.
Seriedad impactó a usuarios
Entre los elementos que contribuyeron a la popularidad del guardaespaldas se cuenta su imagen atenta, el uso de terno oscuro y mirada seria, y la actitud firme con la que supervisó cada desplazamiento del rey.
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Los videos lo muestran caminando bastante seguro, manteniendo contacto visual permanente con el entorno. Muchos no se quedaron conformes con la imagen, tambipen pedía “más información” sobre el hombre que, por unos momentos, eclipsó a figuras políticas y diplomáticas.
Keiko Fujimori juramento ante las autoridades extranjeras
Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumió este martes 28 de julio la presidencia del Perú para el periodo 2026-2031 durante una sesión solemne del Congreso bicameral. La ceremonia, que tuvo lugar en Lima, contó con la presencia de destacados invitados internacionales, entre ellos el rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; y varios jefes de Estado de la región.
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En su primer mensaje a la Nación, Fujimori planteó siete objetivos prioritarios para su gestión y presentó anuncios concretos en seguridad ciudadana, reactivación económica e infraestructura. Entre las medidas más relevantes figura el incremento del salario mínimo a S/ 1.300, la duplicación de la Pensión 65 y el lanzamiento del programa “Jóvenes con Futuro”, que busca reducir a la mitad el desempleo juvenil.
La presidenta también presentó un ambicioso plan de infraestructura vial, que incluye la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6. Además, anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital para simplificar trámites públicos mediante el uso de inteligencia artificial. El país, que ha tenido ocho presidentes desde 2016, inicia así una nueva etapa política.
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