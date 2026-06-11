Gianluca Lapadula comparte un particular mensaje en medio de los rumores que lo acercan a Universitario: “Sé que lo di todo”

No ha sido una buena temporada para Gianluca Lapadula en todos los sentidos. A nivel personal anduvo demasiado lastrado físicamente por culpa de lesiones recurrentes, sobre todo musculares, y en conjunto padeció de una mala campaña con Spezia que acabó en un ominoso descenso a la Serie C (Tercera División).
Tal vez por ese motivo, el delantero ítalo-peruano ha compartido un mensaje muy particular y misterioso en su cuenta oficial de Instagram. Con mucha frustración, el último ‘9’ de las ‘águilas’ lamentó el lastimero episodio protagonizado en la Serie B y prometió que logrará rehacerse, aunque su carrera ya haya entrado al ocaso.
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“Esperaba que el tiempo aliviara la amargura, pero no fue así. Sé que lo di todo, luchando hasta el final porque creía en ello. Una cosa es segura:transformaré este sufrimiento en fortaleza y una oportunidad para crecer, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida", posteó Gianluca con una serie de fotografías.
Con la caída a la categoría de bronce italiana, el Spezia se desprenderá de un contingente importante de jugadores, sobre todo de aquellos cuya ficha es imposible de costear. En ese apartado sobresale Lapadula, quien se prepara para salir el 30 de junio, día en el que expira su contrato.
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La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó para el Spezia. El delantero peruano se marchó del campo de juego reconociendo a la hinchada del ’gli aquilotti’ luego que se consumara el descenso.
Entre luces y sombras
Alejado del Cagliari por un ligero, pero no menor, declive en su estado de momento, Gianluca Lapadula decidió regresar a su escenario natural: la Lega B. Allí encontró un nuevo destino al unirse al Spezia, en cuyas filas se hizo de un espacio de manera inmediata.
Aunque su etapa esplendor había pasado, ‘Il Peruviano’ aún poseía cierto combustible para contribuir con anotaciones en un circuito en el que se asomó al ascenso. La historia, eso sí, tuvo un vuelco radical en el siguiente periodo cuando las dolencias físicas lo azotaron.
En ese contexto, el Spezia intentó retirarlo de sus planes, pero la vigencia de su contrato y alto salario hizo imposible el cometido. Por esa razón se quedó, aunque recortado como una quinta alternativa. Aun así se las ingenió para sumar minutos y volver a cierto rol protagónico.
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Cuando parecía que el paso adelante de Lapadula se había dado, nuevamente se lesionó y a partir de entonces tuvo que aprender a convivir con esos males y la suplencia. Al final del ejercicio liguero, poco pudo hacer para que los suyos no caigan en el ostracismo.
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