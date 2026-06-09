La situación de José Rivera en Universitario: sin aviso de rescisión, con ofertas en evaluación y la pulseada contractual

La situación de José 'Tunche’ Rivera en Universitario de Deportes, sigue sin tener un horizonte claro a pesar de las llamadas e intenciones por contar con él que ha recibido la gente que representa al atacante nacido en Tarapoto.
Por un lado, ni el futbolista ni el club recibieron un aviso oficial para cortar el contrato. Por el otro, el jugador cuenta con alternativas y busca claridad sobre su rol, mientras la institución apuesta por administrar tiempos y opciones para negociar su salida sin asumir una rescisión.
Un vínculo sin ruptura formal y un escenario sin plazos
El punto de partida, según lo conversado en el programa Hablemos de MAX, es que no hubo un pronunciamiento formal que marque el final del acuerdo. Gustavo Peralta detalló que la institución no le comunicó al jugador una orden de salida ni una decisión definitiva sobre su continuidad.
PUBLICIDAD
“¿Si la U le ha dicho al ‘Tunche’ que se vaya? No. ¿El Tunche ha recibido comunicación para que se vaya? No”, afirmó Peralta, al explicar que, según su información, el futbolista y su agente aguardaban una determinación del club.
Ese mismo intercambio subrayó que el delantero dispone de alternativas. “Están esperando si la U quiere tomar una determinación sobre el ‘Tunche’, porque ofertas tiene, posibilidades tiene”, sostuvo el periodista en la misma intervención, al describir que el futbolista no se encuentra sin mercado, aunque el proceso dependa de una señal desde el club.
El cuadro, tal como se expuso, deja a las partes atadas a una formalidad. Sin una comunicación oficial, la situación se mantiene en un terreno de espera. El club no anuncia el corte del vínculo y el jugador no actúa como si ya existiera una instrucción para partir.
PUBLICIDAD
Rescisión o transferencia
En el diálogo, se sintetizó la lectura del entorno del delantero: si no va a ser considerado, preferiría un término anticipado del contrato que le permita escoger destino. “Él quiere que Universitario le rescinda el contrato, si es que no va a contar con él, y ahí tendría también que pagarle, y el Tunche elige a dónde se va”, se escuchó.
La respuesta atribuida a la posición del club fue directa. “Y la U no va a hacer eso”, dijo Peralta, en una frase que marcó el eje de la discrepancia: la institución no quiere asumir el costo de una rescisión para liberar al jugador sin retorno económico.
PUBLICIDAD
En la misma línea, se expuso que la directiva prefiere observar el mercado y encontrar una alternativa de salida que tenga lógica de negociación. “La U mientras está esperando a ver qué opciones tiene para ofertarlo”, agregó la otra voz, al remarcar que el club se inclina por una operación que preserve su margen de maniobra.
La idea central es que no hay consenso sobre el camino. El jugador buscaría una salida con libertad de elección. El club apuesta por colocar al futbolista mediante una transferencia, préstamo u otra fórmula que se desprenda de las opciones que aparezcan en el corto plazo.
PUBLICIDAD
El “entrampamiento” entre las partes
Otro punto que se desprendió del intercambio fue el rol del agente del delantero. Peralta mencionó a Narciso Algamis como representante del jugador y explicó que, de acuerdo con la información que había recabado antes de entrar al programa, el entorno del futbolista no recibió una comunicación oficial del club.
En esa lógica, la conversación describió una condición que traba cualquier avance: el entorno asegura que no activará una salida si el club no la expresa de forma explícita. Peralta lo planteó con una frase atribuida a la posición del representante: “Yo tengo opciones, pero no tengo ninguna intención de irme si tú no me dices que me vaya”.
PUBLICIDAD
En paralelo, también se expuso el enfoque del club para destrabar la negociación. Peralta señaló: “La U dice: ‘Si tú, ‘Tunche’, te quieres ir, ven, tráeme opciones’”. Esa línea instala una exigencia práctica: si el futbolista pretende un cambio de equipo, debe presentarle al club alternativas concretas para avanzar.
El resultado, según se relató, es un choque de criterios que ralentiza el desenlace. El jugador cuenta con posibilidades, pero espera una directiva oficial. El club no quiere rescindir y busca evaluar opciones de mercado. El representante no empuja una partida sin indicación formal. En esa combinación, la definición se aplaza.
PUBLICIDAD
“Entonces están en esa situación que se hace complejo, se han entrampado varias cosas en la U. Es bien difícil”, sostuvo Peralta, al describir un escenario en el que la voluntad de resolver no alcanza si no se alinean los pasos administrativos y la estrategia de negociación.
La situación, tal como quedó expuesta, no se reduce a un anuncio pendiente, sino a una diferencia de método para cerrar el capítulo: el jugador quiere claridad y margen de decisión, mientras el club pretende administrar el vínculo y explorar una salida que no pase por la rescisión. Sin comunicación oficial, el caso del 'Tunche’ Rivera permanece abierto.
PUBLICIDAD
Más Noticias
El futuro de Piero Quispe aún no se define con Universitario: Pumas no lo quiere liberar y Atlante aparece con una propuesta mayor
Aunque el interés se comunicó al jugador y al representante, todavía no se instala una mesa para definir el pase, porque falta resolver el vínculo en México y no hay acuerdo formal
Dónde ver Ilia Topuria vs Justin Gaethje: canal TV online del combate por el título de peso ligero en UFC Freedom 250
La mayor promotora de MMA en el mundo se alista para una jornada histórica, donde el español buscará defender su cinturón frente al norteamericano en el duelo principal. Revisa cómo seguir las peleas que tendrán lugar en el palacio presidencial estadounidense
Gonzalo Bueno prolonga su mal momento en Cattolica: perdió ante jugador proveniente de la ‘qualy’ y estalló contra el juez de silla
Tres derrotas en tres partidos para el trujillano durante su gira por la arcilla italiana. De estar cerca de acceder al ‘main draw’ de Roland Garros, a no encontrar respuestas y claudicar frente a rivales de menor ranking; así está hoy la tesitura
Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026
La ‘blanquirroja’ recibe a la ‘verde’ en el Callao en un choque decisivo para sus aspiraciones. Conoce los detalles y sigue las incidencias
Fabio Gruber se robó el corazón de todos en el estadio Cuauhtémoc al retirarse su casaca para abrigar a un niño en Perú vs España por amistoso FIFA
El central nacional se percató que el pequeño que lo acompañó en el acto protocolar de la antesala al lance se encontraba con frío y lo abrigó con lo que fue un noble obsequio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD