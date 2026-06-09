La situación de José Rivera en Universitario: sin aviso de rescisión, con ofertas en evaluación y la pulseada contractual

El delantero espera una señal oficial para definir su futuro, mientras la dirigencia analiza ofertas y alternativas para negociarlo en el mercado sin pagar una salida anticipada, según se expuso en Hablemos de MAX (Universitario de Deportes)

La situación de José 'Tunche’ Rivera en Universitario de Deportes, sigue sin tener un horizonte claro a pesar de las llamadas e intenciones por contar con él que ha recibido la gente que representa al atacante nacido en Tarapoto.

Por un lado, ni el futbolista ni el club recibieron un aviso oficial para cortar el contrato. Por el otro, el jugador cuenta con alternativas y busca claridad sobre su rol, mientras la institución apuesta por administrar tiempos y opciones para negociar su salida sin asumir una rescisión.

Un vínculo sin ruptura formal y un escenario sin plazos

La situación de Tunche Rivera permanece en pausa: Universitario no comunicó una salida oficial y el delantero continúa a la espera de una decisión que defina su futuro. (Universitario de Deportes)

El punto de partida, según lo conversado en el programa Hablemos de MAX, es que no hubo un pronunciamiento formal que marque el final del acuerdo. Gustavo Peralta detalló que la institución no le comunicó al jugador una orden de salida ni una decisión definitiva sobre su continuidad.

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“¿Si la U le ha dicho al ‘Tunche’ que se vaya? No. ¿El Tunche ha recibido comunicación para que se vaya? No”, afirmó Peralta, al explicar que, según su información, el futbolista y su agente aguardaban una determinación del club.

Ese mismo intercambio subrayó que el delantero dispone de alternativas. “Están esperando si la U quiere tomar una determinación sobre el ‘Tunche’, porque ofertas tiene, posibilidades tiene”, sostuvo el periodista en la misma intervención, al describir que el futbolista no se encuentra sin mercado, aunque el proceso dependa de una señal desde el club.

El cuadro, tal como se expuso, deja a las partes atadas a una formalidad. Sin una comunicación oficial, la situación se mantiene en un terreno de espera. El club no anuncia el corte del vínculo y el jugador no actúa como si ya existiera una instrucción para partir.

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Rescisión o transferencia

El delantero preferiría una rescisión que le permita elegir destino libremente, pero Universitario apuesta por encontrar una transferencia que evite asumir costos adicionales. (Universitario de Deportes)

En el diálogo, se sintetizó la lectura del entorno del delantero: si no va a ser considerado, preferiría un término anticipado del contrato que le permita escoger destino. “Él quiere que Universitario le rescinda el contrato, si es que no va a contar con él, y ahí tendría también que pagarle, y el Tunche elige a dónde se va”, se escuchó.

La respuesta atribuida a la posición del club fue directa. “Y la U no va a hacer eso”, dijo Peralta, en una frase que marcó el eje de la discrepancia: la institución no quiere asumir el costo de una rescisión para liberar al jugador sin retorno económico.

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En la misma línea, se expuso que la directiva prefiere observar el mercado y encontrar una alternativa de salida que tenga lógica de negociación. “La U mientras está esperando a ver qué opciones tiene para ofertarlo”, agregó la otra voz, al remarcar que el club se inclina por una operación que preserve su margen de maniobra.

La idea central es que no hay consenso sobre el camino. El jugador buscaría una salida con libertad de elección. El club apuesta por colocar al futbolista mediante una transferencia, préstamo u otra fórmula que se desprenda de las opciones que aparezcan en el corto plazo.

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El “entrampamiento” entre las partes

La falta de una comunicación oficial mantiene estancada la situación de Tunche Rivera, en un escenario donde club, jugador y representante manejan criterios distintos. (Universitario de Deportes)

Otro punto que se desprendió del intercambio fue el rol del agente del delantero. Peralta mencionó a Narciso Algamis como representante del jugador y explicó que, de acuerdo con la información que había recabado antes de entrar al programa, el entorno del futbolista no recibió una comunicación oficial del club.

En esa lógica, la conversación describió una condición que traba cualquier avance: el entorno asegura que no activará una salida si el club no la expresa de forma explícita. Peralta lo planteó con una frase atribuida a la posición del representante: “Yo tengo opciones, pero no tengo ninguna intención de irme si tú no me dices que me vaya”.

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En paralelo, también se expuso el enfoque del club para destrabar la negociación. Peralta señaló: “La U dice: ‘Si tú, ‘Tunche’, te quieres ir, ven, tráeme opciones’”. Esa línea instala una exigencia práctica: si el futbolista pretende un cambio de equipo, debe presentarle al club alternativas concretas para avanzar.

El resultado, según se relató, es un choque de criterios que ralentiza el desenlace. El jugador cuenta con posibilidades, pero espera una directiva oficial. El club no quiere rescindir y busca evaluar opciones de mercado. El representante no empuja una partida sin indicación formal. En esa combinación, la definición se aplaza.

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“Entonces están en esa situación que se hace complejo, se han entrampado varias cosas en la U. Es bien difícil”, sostuvo Peralta, al describir un escenario en el que la voluntad de resolver no alcanza si no se alinean los pasos administrativos y la estrategia de negociación.

La situación, tal como quedó expuesta, no se reduce a un anuncio pendiente, sino a una diferencia de método para cerrar el capítulo: el jugador quiere claridad y margen de decisión, mientras el club pretende administrar el vínculo y explorar una salida que no pase por la rescisión. Sin comunicación oficial, el caso del 'Tunche’ Rivera permanece abierto.

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