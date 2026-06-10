Universitario anunció la salida de Sekou Gassama tras un paso para el olvido en el club: ¿se abre la puerta para Raúl Ruidíaz?

Sekou Gassama no seguirá más en Universitario de Deportes luego de un semestre nefasto. Crédito: Universitario

Sekou Gassama no va más en Universitario. La etapa del fornido delantero en el club ha llegado a su fin luego de un semestre en que no logró asentarse como titular y fue blanco habitual de críticas por su rendimiento sobre el verde. El hispano-senegalés se marcha de Campo Mar con cero tantos en siete partidos disputados.

La noticia fue oficializada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde agradeció al atacante por los servicios prestados y le deseó éxitos en sus próximos desafíos profesionales. Detrás de la decisión existió una negociación entre ambas partes que concluyó con un acuerdo económico para poner fin de manera anticipada al vínculo contractual que los unía.

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Si bien Gassama mantenía la intención de quedarse y pelear por un lugar dentro de la consideración de Héctor Cúper para el segundo semestre de la temporada, finalmente la dirigencia optó por liberar su ficha. La medida responde tanto a criterios deportivos como económicos, ya que permitirá reducir la masa salarial del plantel y liberar un cupo de extranjero de cara a los refuerzos que llegarán para afrontar el Torneo Clausura.

Sekou Gassama se marcha de Universitario luego de 7 partidos disputados. Crédito: X Universitario.

El balance de su estadía en Ate deja poco margen para la discusión. Entre problemas físicos, falta de continuidad y actuaciones discretas cada vez que tuvo la oportunidad de jugar, el delantero nunca logró justificar la apuesta realizada por el club. De hecho, su único gol vistiendo la camiseta ‘crema’ llegó en un encuentro amistoso frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito disputado en el estadio Monumental. En competiciones oficiales no consiguió marcar una sola vez.

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¿Se acerca Raúl Ruidíaz?

Desde hace varias semanas, distintos reportes periodísticos señalaban que la salida de Sekou Gassama era una condición indispensable para que Universitario pudiera avanzar por el retorno de Raúl Ruidíaz. La posibilidad de volver a ver a la ‘Pulga’ con la camiseta ‘merengue’ ilusionó a gran parte de la hinchada, especialmente considerando la necesidad del equipo de incorporar gol y jerarquía en ataque.

Sin embargo, la desvinculación del hispano-senegalés no garantiza el regreso del exdelantero de la selección peruana. En paralelo, Universitario tendría prácticamente encaminada la incorporación de Gianluca Lapadula para lo que resta de la temporada 2026 y todo el 2027, una operación que representaría uno de los movimientos más importantes del mercado local.

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El periodista Mauricio Loret de Mola explicó lo que pasa en la interna de la 'U'. Créditos: Mano a Mano / X.

Además, la opción de Ruidíaz habría perdido fuerza en las últimas horas. Según informó el periodista Gustavo Peralta, la prioridad del club sería fichar a un delantero extranjero por pedido expreso de Héctor Cúper. El estratega argentino considera que el equipo necesita características distintas en la zona ofensiva y habría solicitado a la dirigencia explorar el mercado internacional antes de tomar una decisión definitiva.

El nefasto paso de Sekou Gassama por Universitario

La contratación de Gassama, un pedido expreso del entonces entrenador Javier Rabanal, terminó convirtiéndose en una de las apuestas más fallidas de los últimos años en Universitario. El atacante llegó rodeado de expectativas por sus condiciones físicas y experiencia internacional, pero jamás pudo trasladar esas credenciales al terreno de juego.

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Su salida vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en la planificación deportiva del club. Por cuarto año consecutivo, Universitario no logró acertar con un futbolista extranjero que marcara diferencias y justificara la inversión realizada. La situación resulta especialmente preocupante considerando que los cupos foráneos suelen estar reservados para jugadores llamados a elevar el nivel competitivo del plantel.

Gassama se despide con cero goles oficiales, apenas siete apariciones y una lluvia constante de cuestionamientos por parte de la hinchada. Su paso por Ate quedará registrado como uno de los menos productivos que se recuerden para un delantero extranjero en la institución.

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Más allá de la responsabilidad individual del futbolista, el caso también supone un duro revés para la dirigencia encabezada por Franco Velazco y para Álvaro Barco, quien se desempeñaba como director deportivo cuando se concretó la contratación. Universitario ahora busca corregir el rumbo con nuevas incorporaciones, mientras intenta dejar atrás un fichaje que nunca estuvo a la altura de las expectativas.