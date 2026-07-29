Carlos Adrianzén a Keiko Fujimori “debe abordar el papel de Petroperú, la existencia de Ministerios sin razón de ser y analizar un aumento del salario mínimo vital”

Zapatos nude y labial rojo: los detalles de beauty que completaron el look presidencial de Keiko Fujimori. Congreso de la República

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El economista Carlos Adrianzén considera que el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori tuvo anuncios claros y contundentes en el sector económico peruano. Sin embargo, expuso que la administración entrante enfrenta interrogantes fundamentales sobre el origen de los recursos para cumplir las promesas y sobre la posibilidad de ejecutarlas en un aparato burocrático que describió como corrupto, ineficiente y contrario al cumplimiento de la ley.

Adrianzén enfatizó en entrevista con Panamericana TV que el principal reto del nuevo gobierno radica en transformar los anuncios presidenciales en políticas efectivas. Remarcó que la multiplicidad de ofertas requiere claridad en la identificación de fuentes de financiamiento y advertencia sobre el riesgo que implica recurrir a la deuda para financiar el gasto estatal.

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Debate sobre el gasto público y el futuro de Petroperú

El economista señaló que uno de los temas urgentes para la administración de Keiko Fujimori es definir el papel de Petroperú en el nuevo escenario económico. Consideró imprescindible revisar la función de la empresa estatal para evitar distorsiones en el mercado energético y posibles usos políticos de sus recursos. Además, cuestionó la razón de ser de varios ministerios, sosteniendo que existen entidades públicas que no contribuyen de manera significativa a la gestión y solo incrementan el tamaño de la burocracia.

En la entrevista, Adrianzén advirtió sobre los efectos que un eventual aumento de la remuneración mínima vital podría tener en las empresas con baja productividad. El economista explicó que una medida de ese tipo, aplicada en un entorno de debilidad estructural, podría traducirse en cierres, despidos y un incremento de la informalidad laboral.

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Durante su intervención ante el Congreso, la presidenta ratificó que la remuneración mínima vital se fijará en S/ 1.300 y señaló que la medida incluirá un respaldo temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas. Foto: difusión

El desafío de la ejecución en un Estado burocrático

El análisis incluyó una mirada crítica al funcionamiento del Estado peruano. Adrianzén describió a la burocracia como un obstáculo central para la ejecución de políticas públicas, caracterizándola como un entramado donde la corrupción y la ineficiencia dificultan el cumplimiento de la ley y la gestión eficiente de los recursos. Sostuvo que la administración enfrenta un escenario donde la simple asignación de fondos no garantiza resultados concretos.

“El verdadero problema no es solo conseguir los recursos, sino asegurarse de que lleguen a quienes los necesitan y se traduzcan en mejoras reales”, afirmó el economista durante la conversación. Subrayó que la resistencia al cambio y la estructura misma del Estado complican la realización de las reformas necesarias.

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Flores, aplausos y una botella de agua marcaron el regreso a pie de Keiko Fujimori hacia Palacio de Gobierno tras jurar al cargo. Difusión

Desregulación y simplificación del Estado

Un eje central del análisis fue la necesidad de avanzar en la desregulación y la simplificación administrativa. Adrianzén argumentó que el nivel de intervención estatal ha generado trabas regulatorias que afectan especialmente a los emprendedores y a las pequeñas actividades económicas. Explicó que la acumulación de requisitos y autorizaciones desalienta la inversión y limita el potencial productivo del país.

El economista ilustró este fenómeno con un ejemplo concreto: relató que un viceministro se atribuía la facultad de decidir qué mina podía operar, y vinculó este tipo de prácticas con el aumento de la pobreza, el desempleo y el surgimiento de oportunidades para la corrupción.

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FILE PHOTO: The headquarters of Petroleos del Peru (Petroperu), a state company dedicated to the refining, distribution and marketing of fuels, is seen at the district of San Isidro in Lima, Peru, May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

Críticas al tamaño y funcionamiento del aparato público

La entrevista profundizó en el crecimiento del aparato estatal, que, según Adrianzén, no ha traído consigo mejoras proporcionales en la eficiencia ni en la calidad de los servicios. El especialista sostuvo que la expansión de la burocracia responde más a intereses políticos que a necesidades de la ciudadanía. Remarcó que el exceso de regulación y la multiplicación de instancias administrativas han favorecido la discrecionalidad y la corrupción.

De acuerdo con el análisis, la estructura estatal limita la capacidad de respuesta del gobierno ante las demandas sociales y económicas. Adrianzén recomendó revisar la pertinencia de los ministerios y concentrar recursos en áreas estratégicas para mejorar la gestión pública.

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La mandataria regresó caminando desde el Congreso hasta Palacio de Gobierno por el jirón Junín. Difusión

Sostenibilidad fiscal y riesgos del endeudamiento

El economista dedicó parte de la entrevista a advertir sobre los riesgos que implica financiar el gasto burocrático con deuda. A su juicio, el uso indiscriminado del endeudamiento para cubrir gastos recurrentes puede comprometer la estabilidad fiscal y reducir la capacidad de reacción ante futuras crisis. “El margen de maniobra del Estado se verá limitado si no se controla el déficit y se prioriza el uso eficiente de los recursos”, puntualizó.

El análisis de Adrianzén subrayó la importancia de una gestión responsable de las finanzas públicas. Insistió en que la definición de la política económica recae en el futuro ministro de Economía, a quien vinculó con Elmer Cuba, y destacó la necesidad de que esta figura cuente con autonomía y criterios técnicos para tomar decisiones.

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Peru's President Keiko Fujimori presents Elmer ​Cuba as Peru's new Economy and Finance Minister, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El impacto de las reformas en el sector laboral y empresarial

El tema laboral ocupó un lugar destacado en la entrevista. Adrianzén advirtió que un incremento de la remuneración mínima vital podría tener consecuencias negativas para las empresas de baja productividad, generando mayor informalidad y afectando la competitividad. Sostuvo que el diseño de políticas salariales debe considerar las particularidades de cada sector y evitar decisiones que perjudiquen a las pequeñas y medianas empresas.

28/07/2026 Keiko Fujimori en su discurso de investidura como presidenta de Perú. Keiko Fujimori ha tomado posesión este martes como presidenta de Perú con un discurso que, como ya hiciera en campaña electoral, ha centrado en la inseguridad ciudadana así como en la economía, anunciando un incremento del salario mínimo en un 15%, alcanzando los 1.300 soles (335 euros). POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

La crítica del economista se extendió al enfoque del Estado frente a la actividad empresarial. Planteó que la intervención excesiva en la economía limita la innovación y desalienta la inversión, por lo que propuso avanzar hacia un modelo donde la regulación sea la excepción y no la regla.

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El rol clave del Ministerio de Economía

La entrevista concluyó con una reflexión sobre el papel que desempeñará el futuro ministro de Economía en la administración de Keiko Fujimori. Adrianzén resaltó la importancia de que el titular de la cartera económica cuente con independencia para tomar decisiones basadas en criterios técnicos y no en intereses políticos o sectoriales. “El desarrollo del país dependerá en buena medida de la capacidad de gestión y liderazgo del nuevo ministro”, expresó.

El economista reiteró que el éxito de la gestión presidencial estará condicionado por la capacidad del gobierno para superar los obstáculos de la burocracia, mantener el equilibrio fiscal y promover un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico. La atención estará puesta en cómo se traducen las promesas oficiales en medidas concretas y si el Estado logra revertir la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

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