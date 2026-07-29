Partidos de hoy, miércoles 29 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La jornada futbolística de hoy miércoles 29 de julio concentra la atención de los aficionados peruanos en la Copa Sudamericana 2026, donde dos equipos nacionales buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Además, habrá actividad en otros campeonatos de Europa y América, con la posible participación de un jugador nacional en el extranjero.
En el certamen de Conmebol, Sporting Cristal se mide ante Red Bull Bragantino en Brasil en un desafío crucial, mientras que Cienciano enfrenta a Lanús en Cusco, ambos con la misión de representar al país y avanzar a nivel internacional. Estos encuentros no solo definen el futuro continental de los clubes de la Liga 1, sino que también concentran la expectativa de sus hinchas, quienes aguardan un resultado favorable.
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Por su parte, en el ámbito europeo, Copenhague disputa la vuelta de la segunda fase previa de la UEFA Conference League ante Polessya de Ucrania en Dinamarca, partido que podría contar con la participación del peruano Marcos López. El lateral izquierdo ya fue parte del duelo de ida, que quedó 3-3.
La programación internacional se completa con el atractivo duelo entre MLS All-Stars y Liga MX All-Stars, además de otros encuentros en América y una nutrida agenda de amistosos, donde destacan partidos como Tottenham vs Sydney FC, Bayer Leverkusen vs Genk, Atlético Madrid vs Getafe, Real Betis vs Olympique de Lyon, entre otros.
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Partidos amistosos internacionales
- Tottenham 1-1 Sydney FC (Finalizado)
- Bayer Leverkusen vs Genk (08:00 horas)
- Atlético Madrid vs Getafe (13:00 horas)
- Real Betis vs Olympique de Lyon (13:00 horas)
- Bristol City vs Newcastle United (13:30 horas)
- Watford vs Fiorentina (13:30 horas)
- Burnley vs Espanyol (13:45 horas)
- Ipswich Town vs Osasuna (13:45 horas)
- Como 1907 vs Villarreal (15:00 horas)
- Liverpool FC vs Wrexham AFC (18:30 horas / Claro Sports)
Partidos de UEFA Champions League
- Kairat vs Omonia Nicosia (10:00 horas)
- Kauno Žalgiris vs KÍ (11:00 horas)
- Lech Poznan vs AGF (12:00 horas)
- Hapoel Be’er Sheva vs Víkingur Reykjavík (12:30 horas)
- CSU Craiova vs Levski Sofia (12:30 horas)
- Górnik Zabrze vs Fenerbahçe (13:00 horas)
- Estrella Roja vs Larne (13:00 horas)
- Slovan Bratislava vs Iberia 1999 (13:15 horas)
Partidos de UEFA Conference League
- Dukagjini vs Lugano (09:30 horas)
- Copenhague vs Polessya (12:00 horas)
- Rapid Viena vs FC Santa Coloma (13:30 horas)
Partidos de Copa Sudamericana
- Vasco da Gama vs DIM (17:00 horas / DSports)
- Red Bull Bragantino vs Sporting Cristal (19:30 horas / DSports)
- Cienciano vs Lanús (19:30 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de fútbol argentino
- Barracas Central vs Aldosivi (12:30 horas / Disney+, ESPN Argentina)
- Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra (15:00 horas / TNT Sports, Max)
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs River Plate (17:15 horas / ESPN 2, ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
- Instituto de Córdoba vs Platense (19:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol brasileño
- Internacional vs Flamengo (17:30 horas / Amazon Prime Video)
- Mirassol vs Remo (17:30 horas / Premiere)
- Fluminense vs Bahía (19:30 horas / Globo, Premiere)
- Vitória vs Palmeiras (19:30 horas / Globo, Premiere)
Partidos de futbol paraguayo
- Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense (14:00 horas / Tigo Sports)
- Nacional vs Olimpia (16:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de Copa Ecuador
- Gualaceo vs Macará (15:00 horas / DSports)
- Independiente del Valle vs Manta FC (19:00 horas / DSports)
Partido de All-Stars Game
- MLS vs Liga MX (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Campeonato Sub 20 de Concacaf
- Jamaica vs Panamá (15:00 horas / Disney+ Premium)
- Canadá vs Honduras (20:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Copa Centroamericana de Concacaf
- UMECIT vs Deportivo Saprissa (19:00 horas / Disney+ Premium)
- Liga Deportiva Alajuelense vs Xelajú (21:00 horas / Disney+ Premium)
- Alianza FC vs Antigua GFC (21:00 horas / Disney+ Premium)
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