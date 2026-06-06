Partidos de hoy, sábado 6 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 6 de junio, habrá una jornada intensa con partidazos amistosos de cara al Mundial 2026: Portugal se medirá con Chile en el país luso, Brasil hará lo suyo con Egipto, Venezuela chocará con Turquía, Argentina tendrá acción con Honduras, y mucho más.
La selección chilena enfrenta un nuevo desafío internacional al medirse con los portugueses, que cuenta con la presencia destacada de Cristiano Ronaldo. El encuentro se presenta como parte del proceso de preparación del conjunto europeo hacia la Copa del Mundo 2026 y representa una oportunidad para evaluar el rendimiento del equipo dirigido por Nicolás Córdova frente a un adversario de alto nivel.
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El equipo de ‘CR7’ utiliza estos partidos amistosos como una plataforma para ajustar su planteo y consolidar su plantel, en el marco de una agenda que apunta directamente a la cita mundialista. El conjunto europeo busca aprovechar el roce ante equipos sudamericanos para medir su capacidad de adaptación ante estilos de juego intensos desde lo físico y lo estratégico.
Por otro lado, la selección brasileña se encuentra ante una instancia determinante en su preparación rumbo a la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti enfrenta a Egipto en un amistoso que representa la última oportunidad para ajustar el funcionamiento colectivo y definir detalles tácticos antes del debut oficial frente a Marruecos.
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El equipo egipcio, con Mohamed Salah como referente, ofrece un desafío competitivo relevante para Brasil. Mientras que la ausencia de Neymar Jr. debido a una lesión, condiciona la conformación del once inicial. Este escenario obliga a Ancelotti y su equipo de trabajo a buscar nuevas variantes ofensivas y a consolidar sociedades que puedan suplir la creatividad y el desequilibrio que habitualmente aporta el delantero.
Partidos amistosos internacionales
- Bélgica vs Túnez (08:00 horas / ESPN y Disney Plus)
- Armenia vs Kazajistán (09:00 horas / Disney Plus)
- Kirguistán vs Palestina (09:30 / Disney Plus)
- Estonia vs Islas Feroe (10:00 horas / Disney Plus)
- Gibraltar vs Islas Caimán (12:00 horas / Disney Plus)
- Rumanía vs Gales (12:45 horas / Disney Plus)
- Albania vs Luxemburgo (13:00 horas / Disney Plus)
- Estados Unidos vs Alemania (13:30 horas / Disney Plus, Zapping y Claro TV+.)
- Panamá vs Bosnia (14:00 horas / Disney Plus)
- Suiza vs Australia (14:00 horas / Disney Plus)
- Qatar vs El Salvador (15:00 horas / Canal 4 El Salvador)
- Inglaterra vs Nueva Zelanda (15:00 horas / ESPN y Disney Plus)
- Curazao vs Aruba (19:00 horas / Disney Plus)
Partido amistoso femenino
- Brasil vs Estados Unidos (16:30 horas / ESPN y Disney Plus)
Partido de fútbol boliviano
- Academia del Balompié vs Independiente (14:00 horas)
Partidos de fútbol chileno
- Ñublense vs Universidad Concepción (17:00 horas)
- Universidad Católica vs Cobresal (17:00 horas)
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