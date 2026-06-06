Dónde ver Venezuela vs Turquía HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Turquía por la fecha FIFA.

Venezuela quedó lista para sumir un reto al enfrentar a Turquía por la fecha FIFA, rival que se alista para su participación al Mundial 2026. La ‘vinotinto’ viene formando parte de una nueva etapa tras quedar fuera del Mundial 2026. El técnico Oswaldo Vizcarrondo prioriza el recambio generacional apuntando a una nueva base de la selección.

A qué hora juega Venezuela vs Turquía, amistoso por fecha FIFA 2026

La selección de Venezuela se medirá con Turquía en un amistoso internacional que tendrá lugar hoy, sábado 6 de junio, en el Chase Stadium. Este enfrentamiento representa una oportunidad para ambos equipos de ajustar detalles antes de compromisos oficiales.

El partido está programado para comenzar a las 17:00 horas en Perú, Colombia, y Ecuador. En Chile, el inicio será a las 18:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay, el encuentro podrá seguirse desde las 19:00 horas.

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FOTO DE ARCHIVO- 5 de julio de 2024; Arlington, TX, Estados Unidos. El delantero venezolano José Salomón Rondón (23) y el mediocampista José Andrés Martínez (13) celebran después de que Rondón anotara el gol del empate contra Canadá durante la segunda mitad de los cuartos de final de la Copa América 2024 en el estadio AT&T. Crédito obligatorio: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Canal para seguir Venezuela vs Turquía, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Venezuela y Turquía, que forma parte de la fecha FIFA de junio de 2026, podrá verse en Perú y en toda Sudamérica a través del Plan Premium de Disney Plus. La plataforma transmitirá el encuentro en vivo, permitiendo a los suscriptores disfrutar de la cobertura completa desde cualquier dispositivo compatible.

Esta alternativa digital garantiza acceso directo al partido, sin necesidad de depender de la televisión tradicional. Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir cada detalle del enfrentamiento entre venezolanos y turcos, desde la comodidad de sus hogares o en movilidad, gracias a la transmisión exclusiva ofrecida por Disney+.

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¿Cómo llegan Venezuela y Turquía al amistoso?

El choque entre Venezuela y Turquía refleja el contraste de dos procesos futbolísticos. La Vinotinto llega fuera del Mundial 2026, mientras que Las Estrellas Crecientes se preparan para una nueva experiencia en el máximo torneo de selecciones.

Venezuela, bajo la conducción de Oswaldo Vizcarrondo, atraviesa una etapa de reconstrucción. El plantel busca consolidarse tras quedar cerca de acceder al repechaje, puesto que finalmente ocupó Bolivia. La ausencia de participaciones mundialistas sigue siendo una deuda pendiente para el seleccionado sudamericano, que apuesta al trabajo y la renovación para cambiar su historia.

Por el lado turco, el equipo dirigido por Vincenzo Montella inició la serie de amistosos de preparación con una contundente victoria por 4-0 frente a Macedonia. Turquía encara este último ensayo con la mira puesta en su debut mundialista, el sábado 13 de junio, cuando dispute su tercer Mundial enfrentando a Australia.

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El partido entre Venezuela y Turquía marca el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, ya que no existen registros de duelos anteriores, ni siquiera en encuentros amistosos. La expectativa radica en observar cómo responden ambos equipos ante un rival inédito y cómo aprovechan la oportunidad de ajustar detalles antes de sus próximos desafíos.

La Selección de Venezuela es uno de los equipos que no ha ido nunca a un Mundial de la FIFA

Venezuela vs Turquía: posibles alineaciones

- Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Adrián Cova, Luis Balbo; Cristian Casseres, Telasco Segovia, Gleiker Mendoza, Eduard Bello, David Martínez, Jesús Ramírez. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

- Turquía: Günok; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Kokcü, Güler, Calhanoglu; Yildiz; Yidiz DT: V. Montella.

Convocados de la selección de Venezuela

Arqueros

José Contreras (Barcelona SC)

Cristopher Varela (Deportivo La Guaira)

Joel Graterol (Academia Puerto Cabello)

Javier Otero (Orlando City)

Defensas

Jon Aramburu (Real Sociedad)

Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv)

Nahuel Ferraresi (Botafogo)

Carlos Vivas (Inter de Bogotá)

Diego Osio (Deportivo La Guaira)

Teo Quintero (Sparta Rotterdam)

Christian Makoun (Levski Sofia)

Luis Balbo (Fiorentina)

Mediocampistas

Cristian Cásseres (Toulouse)

Jorge Yriarte (Śląsk Wrocław)

Daniel Pereira (Austin FC)

Yangel Herrera (Real Sociedad)

Marco Libra (Bologna)

Telasco Segovia (Inter Miami)

Eduard Bello (Atlético Nacional)

Wikelman Carmona (CF Montréal)

Delanteros

David Martínez (Los Angeles FC)

Ender Echenique (FC Cincinnati)

Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk)

Edson Tortolero (Carabobo FC)

Kevin Kelsy (Portland Timbers)

Jesús Ramírez (CD Nacional)

Eric Ramírez (Carabobo FC)