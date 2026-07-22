Facundo Morando confiesa que extraña a Alianza Lima y le augura un buen futuro con el DT Alejandro Schneider: “Voy a ser el primer hincha”

El argentino fue tricampeón con el cuadro 'blanquiazul' en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Central Vóley / Youtube.

Facundo Morando regresó a Perú. El entrenador que logró el tricampeonato con Alianza Lima participó en la conferencia de prensa inaugural de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 como director técnico de la selección argentina.

Morando dialogó con la prensa nacional y manifestó su aprecio por Alianza. “A la hinchada de Alianza Lima, los extraño. Extraño mucho a la hinchada y a las chicas, y a Cenaida también. Seguramente nos veremos en estos días”, declaró a Central Vóley.

También fue consultado sobre su compatriota Alejandro Schneider, quien asumió como entrenador de Alianza para la temporada 2026/2027. Morando destacó su perfil y el trabajo del club.

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“Ale es un entrenador muy cercano a las jugadoras, tiene una línea muy parecida a la nuestra, contará con el apoyo de las jugadoras y del staff que se quedó. Alianza y Cenaida hicieron un gran esfuerzo para renovar todo el staff y les deseo que sigan los éxitos. Voy a ser el primer hincha, estaré ahí apoyando”, afirmó.

Por último, Morando recordó que su debut como técnico de Fluminense será en un amistoso frente a Alianza Lima, en el marco de la Brasil Cup 2026. “El partido más difícil del año para mí, como entrenador de Fluminense, será el primero en la Copa de Brasil y con Alianza. Les deseo realmente todos los éxitos”.

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Facundo Morando habló sobre Alianza Lima y destacó a su nuevo entrenador Alejandro Schneider.

Su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con Argentina

Por otro lado, Facundo Morando se refirió a su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 como entrenador de la selección argentina. “Estoy muy contento de estar acá, de volver a Perú y de tener la oportunidad de vivir otra vez esos estadios llenos y esa afición que acompaña tanto a este deporte. Ahora, como entrenador de la selección argentina, es un orgullo poder ser parte de esto”.

Morando restó importancia a la presión de ser el campeón vigente y remarcó que su principal objetivo es el rendimiento colectivo. “La temporada pasada nos fue muy bien en este torneo, logramos buenos resultados enfocándonos en nuestro rendimiento. Ese vuelve a ser nuestro objetivo: poner el foco en nuestro rendimiento. Si el equipo alcanza su máximo nivel, me iré conforme de esta copa. Después, el resto también depende mucho del rival”.

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El exentrenador de Alianza Lima resaltó el valor que tiene para la selección contar con jugadoras que compiten en el exterior. “Es fundamental para nosotros que nuestras jugadoras estén en el exterior y participen en las mejores ligas del mundo. Hoy tenemos jugadoras en Italia, Estados Unidos, Brasil y Turquía. Eso les permite, cuando no están en la selección, seguir entrenando con los mejores técnicos y competir con grandes jugadoras. Así, cuando regresan a la selección, nos aportan un salto de calidad”.

Así se jugará la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)

Entre ellas destacó el presente de Bianca Cugno, actual capitana del equipo, quien tuvo una destacada temporada en Brasil y ahora jugará en Europa. “Fue la mejor opuesta del torneo de Brasil, una de las mejores ligas del mundo. Bianca atraviesa un momento excelente. Hay que acompañarla, respetar sus tiempos y entender que sigue siendo una chica de veintidós años. Nuestro desafío es acompañarla en su crecimiento, sabiendo que puede tener altibajos, y eso es parte del proceso. Es un honor tenerla en el equipo”.

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Finalmente, Morando explicó la ausencia de Elina Rodríguez en la convocatoria. “Sufrió una lesión en el hombro entrenando hace tres semanas. En conjunto con el cuerpo médico y con ella, decidimos preservarla para este torneo, pensando en que pueda llegar al Sudamericano y a su temporada de clubes. La selección es muy importante, pero los clubes también lo son, porque es su trabajo y hay que respetarlo”.

Argentina debutará este miércoles 22 de julio frente a Ecuador. El encuentro, dirigido por Facundo Morando, está previsto para las 10:45 (hora de Perú) y 12:45 (hora de Argentina) en el Coliseo Eduardo Dibós.

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