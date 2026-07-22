Chile en la FIL Lima 2026: 16 autores y 10 editoriales impulsan el diálogo cultural con Perú

El stand literario chileno en la Feria Internacional del Libro de Lima exhibe diversas publicaciones, el logo institucional de ProChile y banderas de Chile y Perú ante el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) contará este año con la presencia de una de las delegaciones más numerosas y activas de la región. Chile participará con una comitiva de 16 autores, 10 editoriales y más de 40 actividades culturales, con el objetivo de profundizar el intercambio literario y profesional con Perú. Esta edición, que se celebrará del 22 de julio al 6 de agosto, reunirá a escritores, editores y profesionales del libro de distintos países, consolidando a la FIL Lima como uno de los eventos más relevantes del sector en América Latina.

Francisco Ortega, Alberto Fuguet, Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Francisca Solar encabezan la lista de autores que representarán a Chile. Sus nombres forman parte de una programación que incluirá conversatorios, presentaciones de libros y encuentros con lectores, en un espacio que busca el diálogo directo entre creadores y público.

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Una delegación diversa para fortalecer vínculos culturales

La participación chilena en la FIL Lima no solo destaca por la cantidad, sino por la diversidad de su propuesta. La delegación reúne a figuras de distintos géneros literarios y generaciones. A los nombres mencionados se suman Bernardita Bravo, Carol Neumann, Trinidad Riesco, Roxana Miranda Rupailaf, María José Rosello, Pablo Fernández Rojas, Juan Pablo Sutherland, Cherié Quidel Núñez y Francisco Inostroza. El programa contempla actividades como firmas de libros, debates y espacios de interacción con lectores peruanos.

En el plano editorial, la misión comercial organizada por ProChile Los Ríos estará conformada por sellos como Komorebi Ediciones, Publicaciones Niebla, Tinta Negra, Taller y Galería de Artes Rag Mapu y Trafun Producciones. A este grupo se suman, por gestión independiente, La Yati Ediciones, Nifam Ediciones, Enhora Editorial, Mago Editores y Manuel Capitán Cianuro. La oferta editorial abarca desde literatura y publicaciones académicas hasta obras gráficas y formatos artesanales, reflejando la amplitud del ecosistema chileno.

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Un apretón de manos entre participantes de Chile y Perú muestra el fortalecimiento de los lazos culturales en una feria del libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque en la tradición oral y la memoria cultural

La programación de Chile en la FIL Lima estará guiada por el eje “El Año de la Mitología en Chile: eco de las palabras compartidas”, una iniciativa que recupera la tradición oral, los relatos y la memoria como parte fundamental del patrimonio cultural. Este enfoque busca poner en valor el diálogo entre la literatura contemporánea y las raíces originarias de Chile, promoviendo la circulación de historias y lenguas ancestrales.

Karla Eliessetch, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, explicó que la presencia chilena en la feria “reafirma el valor de este encuentro como un espacio clave para el diálogo cultural entre ambos países. Llegamos con una delegación diversa y una programación de más de 40 actividades que reflejan la vitalidad de nuestro ecosistema literario y editorial”. La funcionaria también destacó que la participación se inserta en el marco del Año de la Mitología en Chile, priorizando expresiones como la narrativa gráfica y la literatura infantil y juvenil.

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Exportaciones y presencia en el mercado peruano

La presencia chilena en la FIL Lima responde también a un interés estratégico por fortalecer la industria editorial y ampliar su presencia en el mercado peruano. Lorena Sánchez, agregada comercial de ProChile en Perú, subrayó que el sector editorial chileno constituye un ejemplo concreto de la diversidad exportable del país. “La FIL Lima representa una oportunidad para acercar nuestras editoriales y autores al público peruano y seguir fortaleciendo la imagen de Chile a través de la cultura”, indicó.

Según datos proporcionados por ProChile, con base en cifras del Servicio Nacional de Aduanas, en 2025 Perú fue el cuarto mercado de destino para los bienes del sector editorial chileno, con exportaciones superiores a 365.000 dólares estadounidenses. Este dato ilustra el creciente peso de la relación cultural y comercial entre ambos países en el ámbito del libro.

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Público asiste a un panel de discusión en una actividad cultural chilena de la FIL Lima, con ponentes frente a estanterías de libros, la bandera chilena y el logo de ProChile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación institucional y objetivos compartidos

La organización de la delegación chilena es resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de DIRAC), ProChile, la Cámara Peruana del Libro y editoriales como Planeta y Urano. El objetivo, según los organizadores, es fortalecer la circulación de autores y editoriales, ampliar el intercambio cultural y acercar la literatura chilena al público peruano.

El embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic, expresó que la delegación se presenta como “aliada histórica de este gran encuentro literario, con una propuesta que se fortalece cada año. Nuestro stand reunirá una muestra representativa de la literatura chilena junto con una intensa agenda de actividades”. Skoknic afirmó que esperan seguir consolidando el diálogo entre ambos países y compartir el trabajo de sus creadores con el público local.

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La edición número 30 de la FIL Lima se perfila como una oportunidad para que Chile refuerce su posicionamiento en el ámbito literario regional. La presencia de una delegación amplia y la realización de más de 40 actividades buscan impactar tanto en el público lector como en los profesionales del sector. La diversidad de autores y editoriales refleja el dinamismo de la escena literaria chilena y su interés en crear lazos duraderos con Perú.