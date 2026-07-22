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Leslie Shaw asegura que Mario Hart quiso volver con ella: “Entérate Korina, me mandó rosas y hasta violines”

En su paso por 'Magaly TV, la firme', la cantante contó que el piloto buscó volver con detalles románticos y visitas al teatro justo antes de que se difundieran imágenes junto a la modelo venezolana

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Leslie Shaw se sienta en el set de Magaly TV La Firme para contar detalles de su mediática ruptura con Mario Hart, recordando el episodio de infidelidad con Korina Rivadeneira y el intento de reconciliación que califica como una 'wachafada'. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica entre Leslie Shaw y Mario Hart continúa sumando nuevos capítulos. Luego de que el piloto negara recientemente haberle sido infiel con Korina Rivadeneira, la cantante volvió a pronunciarse durante una entrevista en ‘Magaly TV, La Firme’ este 21 de julio, donde no solo reiteró su versión de los hechos, sino que además reveló una serie de gestos románticos que, según afirmó, el exchico reality tuvo con ella para intentar recuperar la relación antes de ser vinculado sentimentalmente con la modelo venezolana.

Lejos de dar el tema por cerrado, la intérprete de “Hay niveles” sostuvo que mantiene la misma versión desde hace años y aseguró que no permitirá que se cuestione su credibilidad. Durante la conversación con Magaly Medina, recordó episodios que, según explicó, ocurrieron después de que Mario Hart le fuera infiel con Olinda Castañeda, cuando él buscaba una nueva oportunidad para retomar la relación.

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“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Leslie Shaw asegura que Mario Hart intentó reconquistarla con rosas y otros gestos románticos

Durante la entrevista, Leslie Shaw relató que, tras la crisis que atravesó la relación por la infidelidad con Olinda Castañeda, Mario Hart hizo varios intentos para reconciliarse con ella.

La cantante recordó que el piloto incluso le enviaba flores y protagonizó distintos detalles románticos cuando ella aún se encontraba trabajando en una obra de teatro. Según explicó, esos gestos ocurrieron apenas unos días antes de que salieran a la luz imágenes del exchico reality junto a Korina Rivadeneira, situación que, asegura, la sorprendió por completo.

“Las imágenes (con Korina) salieron el lunes, pero el viernes fue lo del teatro y me mandó rosas. Si no éramos nada, ¿para qué iban a ir tus papás a verme y me mandas rosas? Korina entérate", contó en ‘Magaly TV, la firme’.

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“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Leslie Shaw recuerda el gesto de Mario Hart con violines en ‘El Gran Show’

La cantante también hizo memoria sobre otro episodio que, según contó, había olvidado y que fue recordado recientemente por su hermana.

Se trata de una aparición de Mario Hart en ‘El Gran Show’, donde, de acuerdo con su relato, el piloto organizó un momento especial acompañado por músicos para intentar conquistarla nuevamente.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque admitió que ya no recordaba con claridad ese episodio, aseguró que finalmente terminó cediendo ante el gesto romántico. “Ayer mi hermana me dijo: ‘¿No te acuerdas que en El Gran Show te sentaron con unos violines y tú ya no querías nada?’. Yo no me acuerdo bien. Ahí fue y yo caí redondita. Yo estaba molesta porque me hizo cach a nivel nacional. Yo estaba incómoda con la producción", relató.

La intérprete explicó que, en ese momento, todavía se encontraba afectada por la exposición pública que tuvo la infidelidad con Olinda Castañeda, motivo por el cual inicialmente no quería retomar la relación. Sin embargo, reconoció que finalmente terminó perdonándolo, aunque esa reconciliación no duró mucho tiempo.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Leslie Shaw responde a Mario Hart: “No soy mentirosa”

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Leslie Shaw respondió directamente a las recientes declaraciones de Mario Hart, quien volvió a negar que le hubiera sido infiel con Korina Rivadeneira.

La cantante aseguró que no piensa cambiar su versión y defendió su credibilidad frente a las declaraciones del piloto. “A mí no me van a dejar de mentirosa. Nos peleamos un mes. No me van a hacer quedar como mentirosa (...) Yo lo vi en televisión, nadie me contó nada. Él me metió un floro mientras yo estaba en el teatro trabajando”, manifestó.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Con estas palabras, Leslie Shaw explicó que fue ella misma quien vio las imágenes de Mario Hart junto a Korina Rivadeneira, por lo que rechazó cualquier versión que busque desacreditar su testimonio.

La artista insistió en que nadie le contó lo sucedido y que fue testigo de las imágenes difundidas en televisión, las cuales, según afirma, coincidieron con el periodo en que él intentaba regresar con ella.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Leslie Shaw lanza fuerte comentario sobre las infidelidades

La conversación también incluyó una dura reflexión de la cantante respecto a las personas que cometen una infidelidad. Sin mencionar únicamente a Mario Hart, la intérprete aseguró que, en su opinión, quienes son infieles difícilmente reconocerán públicamente ese comportamiento.

“Él es un pendej como mi canción. Como el Domínguez. Los infieles nunca van a decir que son infieles”**, añadió. La frase generó repercusión debido a que la cantante también hizo referencia al cumbiambero Christian Domínguez, quien en los últimos meses ha protagonizado diversas polémicas relacionadas con su vida sentimental.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

La polémica entre Leslie Shaw y Mario Hart vuelve a encenderse

Las declaraciones de Leslie Shaw llegan pocas horas después de que Mario Hart ofreciera una entrevista en la que negó haber iniciado una relación con Korina Rivadeneira mientras todavía mantenía un vínculo sentimental con la cantante.

Sin embargo, la artista sostiene una versión completamente distinta y afirma que los hechos ocurrieron de otra manera. Según explicó, mientras el exchico reality buscaba recuperar su relación enviándole flores, protagonizando gestos románticos y acercándose nuevamente a ella, también comenzaron a aparecer imágenes que lo vinculaban con quien años después se convertiría en su esposa.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

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