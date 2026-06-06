A qué hora juega Brasil vs Egipto HOY: partido amistoso en Ohio por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Egipto. (IA)

La selección brasileña, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, encara un desafío exigente en la previa del Mundial 2026: enfrentará a Egipto, equipo liderado por Mohamed Salah, en su último amistoso internacional antes de la cita global. Esta prueba servirá para medir el nivel competitivo del plantel y ajustar detalles tácticos de cara al debut frente a Marruecos.

La ausencia de Neymar Jr., quien permanece en proceso de recuperación por lesión, marca la antesala de este encuentro. Pese a ello, el cuerpo técnico aprovechará el compromiso para poner a prueba la alineación titular que podría iniciar el Mundial, buscando consolidar sociedades y ritmo de juego en suelo norteamericano.

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A qué hora juega Brasil vs Egipto, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Egipto se disputará este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field, ubicado en la ciudad de Ohio, Estados Unidos. El encuentro servirá como la última prueba internacional para ambas selecciones antes del inicio del Mundial.

En Perú, el compromiso podrá verse desde las 17:00 horas, igual que para Colombia y Ecuador. Para quienes se encuentren en Bolivia y Venezuela, el inicio del cotejo está programado para las 18:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo podrá seguirse desde las 19:00 horas, completando la guía de horarios para la región.

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Egipto se medirá ante Brasil antes del inicio del Mundial 2026. Crédito: Difusión.

Canal para seguir Brasil vs Egipto, amistoso por fecha FIFA 2026

El enfrentamiento entre Brasil y Egipto, correspondiente a la fecha FIFA de junio de 2026, estará disponible para los aficionados peruanos y toda Sudamérica mediante el Plan Premium de Disney Plus. Quienes cuenten con esta suscripción podrán acceder a la transmisión en directo del partido, disfrutando de la cobertura desde cualquier dispositivo habilitado por la plataforma.

Así llegan Brasil y Egipto al duelo amistoso

El enfrentamiento entre Brasil y Egipto reúne a dos selecciones que buscarán protagonismo en el Mundial 2026. La Canarinha, bajo la conducción de Carlo Ancelotti, apunta a recuperar el liderazgo histórico en la máxima cita, mientras que los Faraones aspiran a convertirse en una de las sorpresas del torneo.

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La ‘canarinha’ cerró su preparación en el estadio Maracaná con una contundente victoria por 6-2 sobre Panamá, despidiéndose ante su público con una demostración de poder ofensivo. Tras el amistoso frente a Egipto, el seleccionado brasileño hará su debut mundialista el sábado 13 de junio, enfrentando a Marruecos en la que será su participación número 24 en la historia de los mundiales.

Lucas Paquetá (20) celebra frente a los aficionados tras anotar un gol en el triunfo de Brasil ante Panamá. Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. 31 de mayo de 2026. REUTERS/Ricardo Moraes

Por el lado egipcio, el equipo dirigido por Hossam Hassan llega tras vencer a Rusia por la mínima diferencia, resultado que acompañó la presentación oficial de su lista de convocados. Egipto disputará la Copa del Mundo por cuarta vez y debutará en el Grupo G el lunes 15 de junio ante Bélgica.

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Ambos equipos pondrán a prueba su nivel competitivo en este último duelo preparatorio, con la mira puesta en iniciar el certamen mundialista de la mejor manera y alimentar las expectativas de sus respectivas hinchadas.

Fútbol - Copa Africana de Naciones CAF - Marruecos 2025 - Partido por el tercer puesto - Egipto vs. Nigeria - Estadio Mohammed V, Casablanca, Marruecos - 17 de enero de 2026. Mohamed Salah de Egipto antes de lanzar su penalti durante la tanda de penaltis. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Brasil vs Egipto: posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro; Guimarães, Casemiro, Rayan; Raphinha, Vinicius Jr, Thiago.

Egipto: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush.