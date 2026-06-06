Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Argentina ultima su puesta a punto para la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Hoy, sábado 6 de junio, Argentina ultima detalles para defender su adorada corona, conseguida con mucho sacrificio hace cuatro años, en la Copa del Mundo 2026. La ‘albiceleste’ ha entrado a la recta final de su preparación para la gran cita. Sus últimos oponentes, que servirán como termómetros de cara a la Fase de Grupos, serán Honduras e Islandia, aunque hay una especial atención en los ‘catrachos’ por ser el obstáculo más cercano, en Houston.

El enfrentamiento amistoso, correspondiente a la segunda ventana FIFA del año, se desarrollará en el Kyle Field, en Texas, a las 19:00 horas de Perú / 21:00 horas de Argentina bajo la transmisión de TyC Sports / Telefé / TVC.

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Messi al lado de Balerdi durante los entrenamientos, en Texas. - Crédito: AFA

El entrenador Lionel Scaloni padece por los problemas físicos que se han asentado en su selección. De tal manera que piensa emplear un esquema alternativo, priorizando a los nuevos puntuales, sobre todo en el tridente de ataque: Lautaro Martínez, Thiago Almada y Giuliano Simeone. La presencia de Leo Messi no está garantizada, dado que antes de arribar a Buenos Aires cayó lesionado jugando con el Inter Miami.

Otra aparición bastante llamativa será la del joven lateral Nicolás Capaldo, quien pese a haber hecho muy bien las cosas con el Hamburgo, no logró meterse a la lista final para el Mundial 2026, aunque es considerado un elemento de apoyo en caso alguien caiga lesionado antes del arranque de la cita planetaria.

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Por su lado, Honduras se tomará muy en serio su examinatorio contra la siempre poderosa Argentina. El entrenador Jesús Molina, con el que se está iniciando un nuevo proceso, dispondrá de sus mejores futbolistas, entre los que destaca Luis Palma, quien ha demostrado una enorme fe para sacar adelante el laborioso duelo, en Kyle Field.

Tampoco se puede dejar de lado a Kervin Arriaga, cuya excelsa capacidad física y potencia por el mediocampo serán factores determinantes para desarticular las ideas de juego que surjan de cara al ataque de Argentina, que llega muy convencida en asestar un golpe categórico, con el que lanzaría una seria advertencia a pocos días del arranque del Mundial.

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Honduras se prepara para desafiar a Argentina. - Crédito: Difusión

Horarios de Argentina vs Honduras, amistoso por fecha FIFA 2026

El enfrentamiento tendrá lugar este sábado 6 de junio en el Kyle Field, en Texas. El silbatazo inicial está consignado para las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia y Chile la acción iniciará a las 20:00. Por su parte, los aficionados en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay podrán seguir las incidencias a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver Argentina vs Honduras, amistoso por fecha FIFA 2026

La transmisión del compromiso contará con un despliegue importante en diversas plataformas. En señal argentina, los televidentes podrán sintonizar el duelo a través de TyC Sports y Telefé. Para quienes cuentan con servicio de cable, DAZN y La Casa del Fútbol ofrecerán la cobertura. Asimismo, el acceso televisivo desde Centroamérica podrá seguirse por intermedio de TVC.

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Alineaciones probables del Argentina vs Honduras por amistoso internacional FIFA

- Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

- Honduras: Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Denil Maldonado, Kevin Güiti; Alejandro Reyes, Kervin Arriaga, Luis Palma; Exón Arzú, Jorge Benguché, Dereck Moncada. DT: Jesús Molina.