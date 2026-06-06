Dónde ver Chile vs Portugal HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Una gran previa antes del inicio del Mundial 2026. Y es que las selecciones de Chile y Portugal disputan un amistoso internacional hoy, sábado 6 de junio, en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras, Portugal, con inicio a las 12:45 (hora de Perú) y 13:45 (hora de Chile).
Tras una nueva ventana FIFA, Chile vuelve a ponerse a prueba ante un rival europeo. El equipo dirigido por Nicolás Córdova afronta el compromiso con una convocatoria que incluye a Felipe Loyola, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, entre otros. Portugal, en tanto, llega con Cristiano Ronaldo como su principal figura y en etapa de preparación rumbo al Mundial 2026.
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En Perú, la transmisión está a cargo de ESPN y la opción online corresponde a Disney+ Premium. En Chile, además, se emite por Chilevisión.
Dónde ver Chile vs Portugal, amistoso por fecha FIFA 2026
En Perú, el amistoso Chile vs Portugal se puede ver por televisión a través de ESPN. Para quienes prefieran seguirlo por internet, la señal también está disponible mediante Disney+ Premium, plataforma que requiere suscripción.
El partido se juega en el Estadio Nacional do Jamor, con capacidad para 37.593 espectadores, en la ciudad de Oeiras, Portugal. En Chile, la cobertura televisiva incluye la señal abierta de Chilevisión, además de ESPN, según la información publicada por medios locales.
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En la antesala del encuentro, el mediocampista mapochino Felipe Loyola puso el foco en el valor competitivo de enfrentar a un rival europeo: “La expectativa es hermosa por jugar ese tipo de partidos. Uno no tiene la posibilidad constante de enfrentar a ese tipo de rival y hay que aprovechar, aprender, competir”.
Horario de Chile vs Portugal, amistoso por fecha FIFA 2026
El encuentro está programado para el sábado 6 de junio. El horario de inicio es 12:45 en Perú y 13:45 en Chile, de acuerdo con la programación difundida para la fecha FIFA.
La sede será el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, un recinto ubicado en el área metropolitana de la capital lusa, Lisboa. El cruce se enmarca en una jornada de amistosos internacionales de selecciones, en la que Portugal continúa su preparación rumbo al Mundial 2026.
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Chile, por su parte, afronta el partido como una oportunidad de sumar competencia internacional. Medios chilenos informaron que el siguiente compromiso que tenía previsto el equipo era contra República Democrática del Congo, pero ese amistoso se canceló por una situación sanitaria en el país africano.
Cómo llegan Chile y Portugal
Portugal afronta el duelo con Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva y con una agenda de partidos que sirve como ruta de preparación para la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, el amistoso ante Chile aparece como una prueba ante un rival sudamericano, con exigencia física y táctica.
Chile llega bajo la conducción de Nicolás Córdova y con una nómina que incluye, entre otros, a Brayan Cortés, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Lautaro Millán, Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.
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En cuanto al antecedente entre ambos, BioBioChile indicó que las selecciones se enfrentaron en cuatro partidos “Clase A”, con dos empates y dos derrotas para Chile. En la previa, Loyola remarcó el objetivo del plantel en este tipo de compromisos, con un mensaje centrado en competir y sumar aprendizaje frente a una potencia europea.
La proyección de alineación para Chile, según lo publicado en Chile, apuntó a un once con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Lautaro Millán; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.
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