Dónde ver Brasil vs Egipto HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Brasil vs Egipto: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Hoy, sábado 6 de junio, Brasil y Egipto protagonizarán uno de los amistosos internacionales más atractivos de la última fecha FIFA previa al Mundial 2026. Ambas selecciones aprovecharán el compromiso para ultimar detalles antes de su debut en la máxima cita del fútbol, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti buscará ratificar las buenas sensaciones que dejó en sus recientes presentaciones, los africanos intentarán medir fuerzas frente a una de las principales candidatas al título mundial.

Dónde ver Brasil vs Egipto, amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro entre Brasil y Egipto será transmitido para toda Latinoamérica a través de ESPN, señal que cuenta con los derechos televisivos de este compromiso internacional.

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Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante Disney+, plataforma de streaming que ofrecerá el partido en vivo para sus suscriptores en los distintos países de la región.

A qué hora juega Brasil vs Egipto. (IA)

Horario de Brasil vs Egipto, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido se disputará este sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field, estadio ubicado en Ohio, Estados Unidos.

El compromiso comenzará a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Chile se jugará desde las 18:00 horas, mientras que en Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil iniciará a las 19:00 horas.

Por su parte, en España el balón rodará desde las 00:00 horas del domingo 7 de junio. En Miami (Estados Unidos), ciudad que comparte el horario de la costa este norteamericana, el encuentro arrancará a las 18:00 horas.

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¿Cómo llegan los equipos?

Brasil afronta este amistoso con la confianza en alza luego de brindar una exhibición ofensiva en su último compromiso de preparación. La selección pentacampeona del mundo goleó por 6-2 a Panamá en el estadio Maracaná, resultado que sirvió como despedida ante su afición antes de emprender viaje hacia Estados Unidos. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mostró una versión muy convincente, con un ataque dinámico y una alta efectividad de cara al arco rival, aspectos que entusiasman a los hinchas de cara al Mundial.

Vinicius Junior (7) celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol en la victoria de Brasil sobre Panamá. Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. 31 de mayo de 2026. REUTERS/Ricardo Moraes

Por el lado de Egipto, el duelo ante Brasil será su única presentación amistosa en esta ventana FIFA. Los ‘faraones’ llegarán a Ohio tras una victoria conseguida en mayo frente a Rusia, encuentro que resolvieron gracias a un gol de Mostafa Ziko. El combinado africano pretende aprovechar esta exigente prueba para medir su nivel frente a una potencia mundial y corregir detalles antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

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Posibles alineaciones

Brasil: Weverton; Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Jr.; y Gabriel Martinelli.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Mohamed.

Brasil rinde su última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo.

Fixture de Brasil en el Mundial 2026

Brasil debutará en la Copa del Mundo el 13 de junio frente a Marruecos. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) desde las 17:00 horas de Perú.

Su segunda presentación será el 19 de junio ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un compromiso programado para las 19:30 horas de Perú.

La fase de grupos para la ‘Canarinha’ concluirá el 24 de junio cuando enfrente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, también a las 17:00 horas de Perú.

Fixture de Egipto en el Mundial 2026

La selección de Egipto iniciará su participación el 15 de junio frente a Bélgica. El partido se jugará en el Lumen Field de Seattle a partir de las 14:00 horas de Perú.

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Posteriormente, los africanos se medirán con Nueva Zelanda el 21 de junio en el BC Place de Vancouver, en un duelo programado para las 20:00 horas de Perú.

Finalmente, Egipto cerrará la fase de grupos el 26 de junio frente a Irán en el Lumen Field de Seattle, con inicio previsto para las 22:00 horas de Perú.