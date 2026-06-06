A qué hora juega Chile vs Portugal HOY: partido amistoso en Lisboa por fecha FIFA 2026

Chile mide fuerzas contra Portugal a puertas del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Chile jugará hoy, sábado 6 de junio, ante Portugal, en Oeiras, un amistoso que servirá a Nicolás Córdova para probar variantes frente a uno de los candidatos al alzar la Copa del Mundo de Unidos, México y Canadá, cita a la que la ‘roja’ no logró clasificarse.

El partido comenzará a las 12:45 horas de Perú / 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional do Jamor y será el penúltimo ensayo de los lusos antes de su debut mundialista. Después de este compromiso, Portugal tiene previsto enfrentar a Nigeria en otro amistoso para llegar en óptimas condiciones a su estreno en el certamen planetario.

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Darío Osorio es uno de los nuevos rostros de Chile. - Crédito: AFP

Inicialmente, la segunda ventana FIFA del año para Chile incluía un duelo preparatorio de fuerza y rigor contra la RD Congo, que se hizo de su boleto al Mundial 2026 en una infartante repesca intercontinental hace cerca de tres meses, pero el lance quedó fuera de la organización por un brote masivo de virus ébola en África.

El choque contra Portugal le abre espacio a nuevas pruebas para el técnico Nicolás Córdova. Entre ellas aparece Nils Reichmuth, volante chileno-suizo que llega tras consagrarse campeón con FC Thun y que recibió su primer llamado. Durante los entrenamientos demostró personalidad e intensidad, lo que le permite sumar bonos para una titularidad.

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“Estoy muy feliz de estar aquí, es como un sueño. Estaba un poco sorprendido, pero muy feliz y orgulloso por representar a mi país, a la ‘roja’”, declaró con mucho entusiasmo Reichmuth, quien fue de los primeros en llegar a Juan Pinto Durán para entrenarse como el que más bajo la atenta mirada de ‘Nico’.

Portugal, entretanto, no se reservará puntuales y saldrá con su mejor oncena para desafiar a Chile. La presencia de Cristiano Ronaldo, cuya temporada con Al-Nassr se cerró con un memorable título en la SPL, se da por descontada.

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Cristiano Ronaldo se alista para afrontar su sexta gran cita. - Crédito: AFP

Historial del Chile vs Portugal

Chile y Portugal se enfrentaron en cuatro ocasiones en partidos oficiales. El balance en los 90 minutos reglamentarios favorece a los europeos: los sureños suman dos empates y dos derrotas, con cuatro goles a favor y nueve en contra.

Los goles chilenos ante los lusos fueron anotados por Alejandro Carbonell, Carlos Caszely, Matías Fernández y Guillermo Subiabre. No se registran triunfos sobre Portugal en el tiempo regular.

El antecedente más recordado entre ambos equipos fue la semifinal de la Copa Confederaciones 2017. Después de empatar sin goles en 120 minutos, la ‘roja’ eliminó a Portugal por 3-0 en la tanda de penales, con una actuación decisiva de Claudio Bravo.

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A qué hora juega Chile vs Portugal por fecha FIFA 2026

El amistoso tiene previsto su inicio a las 12:45 en el horario peruano, franja que comparten Ecuador y Colombia. La transmisión comenzará a las 13:45 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el partido se podrá ver a partir de las 14:45 horas. Para el público en México, el inicio está fijado para las 11:45 horas.

Cómo seguir el Chile vs Portugal por fecha FIFA 2026

La transmisión del Chile vs Portugal correrá por cuenta de Disney+, plataforma de Streaming que exige un pago mensual o anual a través de un sistema de abono digital, y DAZN, canal europeo que, además, cuenta con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026.

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