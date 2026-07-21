Exasesor fujimorista denunciará a José Domingo Pérez por “ser un fiscal muy abusivo” y “arruinar la vida” de investigados

Vicente Silva Checa anunció que denunciará al exfiscal José Domingo Pérez, responsable de las investigaciones y acusaciones contra Keiko Fujimori, presidenta electa

El exasesor de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, anunció este martes que presentará una denuncia contra el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investigó y acusó a Keiko Fujimori, actual presidenta electa y líder de esa agrupación política.

En una entrevista con la radio Exitosa, Silva Checa calificó a Pérez como “un fiscal muy abusivo” y lo responsabilizó de haber “arruinado la vida” de quienes estuvieron bajo investigaciones a su cargo. “Yo lo voy a denunciar (...) por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica”, declaró.

El abogado sostuvo que, durante su gestión en el Ministerio Público, el exmagistrado pidió prisión preventiva para varios investigados “sin ninguna base” y que muchas personas afrontaron procesos judiciales bajo comparecencia, tras presentar documentos o peritajes para respaldar su situación legal.

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“A mí me detuvieron preliminarmente una noche sin aviso alguno, sin que tuviera yo una investigación, nada. Y luego este hombre me ha perseguido, prevaricando en innumerables oportunidades, y ya lo determinará el Poder Judicial (...) Ahora llora porque siente el peligro de que se volteen las cosas y él sea el acusado”, afirmó.

Silva Checa calificó a Pérez como un fiscal abusivo que, según él, perjudicó a numerosos investigados y lo acusó de cometer delitos e inconductas funcionales

“Mucha gente ha visto su vida afectada por este hombre. Y una cosa muy grave que ha hecho es dañar a los partidos políticos. Si no destruirlos, al menos los ha perjudicado seriamente”, añadió al referirse a la imputación contra el Partido Aprista por lavado de activos, que fue finalmente archivada por ser “totalmente desproporcionada”.

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“Ha sido muy mal fiscal y fue un error del doctor (Rafael) Vela, el fiscal coordinador, haberlo mantenido en el cargo. Vela debió ponerlo en su lugar a Pérez Gómez y así no estaría en la misma situación que él”, manifestó.

Seguidamente, recordó los 36 meses de prisión preventiva que le impusieron en noviembre de 2018 tras ser señalado por la Fiscalía como parte de la cúpula de una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular. Posteriormente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó esa medida y ordenó su libertad tras declarar fundado el recurso de apelación.

“Yo estuve seis semanas en Piedra Gorda. Tuve la suerte de que, después de tres días en una celda de castigo, me ubicaron en una zona donde había funcionarios públicos connotados que enfrentaban acusaciones, como César Álvarez y otros. No fue un infierno, fue una situación difícil, pero se sobrellevó y salimos”, concluyó.

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El exasesor cuestionó el uso de prisiones preventivas solicitadas por Pérez “sin base” y señaló que muchos procesados solo tuvieron que cumplir comparecencia

Temor

En la misma jornada, el actual abogado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) reiteró que teme por su vida tras la llegada a la jefatura de Estado de Fujimori.

“La ahora mujer más poderosa del país dio una amenaza a inicios de este año cuando le preguntaron en relación a mí. Entonces, es un hecho objetivo que ella públicamente lanzó esta amenaza”, afirmó.

Pese a este escenario, expresó que conserva la esperanza de poder proteger su integridad dentro del país y condicionó esta posibilidad a que Perú se mantenga como “un Estado de derecho”, sin que “se instale un gobierno en el cual ya no se van a respetar ni los derechos ni las garantías”.

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