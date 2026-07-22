“Hoy dejamos un muerto, mañana otro”: Balean bus de la empresa Santa Cruz en Comas y dejan mensaje extorsivo

Un chofer de la empresa de transportes Santa Cruz evitó ser asesinado durante un ataque armado perpetrado por un presunto sicario en el cruce de las avenidas Jamaica y Retablo, en el distrito de Comas. El conductor logró escapar al advertir que un hombre, que fingía ser pasajero, llevaba un arma de fuego y pretendía dispararle mientras la unidad realizaba su recorrido habitual con decenas de usuarios a bordo.
De acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana Televisión, el vehículo cubría la ruta entre el Rímac y Carabayllo cuando el delincuente hizo la señal para abordar la cúster. Al detenerse la unidad, el conductor notó que el sujeto portaba un arma, por lo que aceleró de inmediato para evitar el ataque. La rápida maniobra hizo que el agresor fuera expulsado de la puerta del vehículo, aunque antes de huir alcanzó a realizar dos disparos.
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Uno de los proyectiles impactó en el parabrisas y el otro perforó la puerta del ómnibus. Pese a la violencia del atentado, el conductor resultó ileso y ninguno de los pasajeros sufrió heridas, según se informó tras lo ocurrido.
Luego del ataque, el responsable dejó un mensaje extorsivo en el lugar antes de escapar junto con un cómplice a bordo de una motocicleta. En el escrito se atribuía la amenaza a la organización criminal denominada Primer Comando de Lima y advertía nuevas represalias contra la empresa si no accedía a sus exigencias económicas. El texto incluso daba por hecho la muerte del conductor, al señalar: “Hoy dejo un muerto, mañana otro si no colaboran con la organización del Primer Comando Lima. No se hagan matar por un poco de plata”, además de incluir un número telefónico para establecer contacto.
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Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir la alerta, realizaron las diligencias iniciales y trasladaron la unidad a la comisaría correspondiente para continuar con las investigaciones. Los peritos también inspeccionaron los impactos de bala y recogieron el mensaje dejado por los atacantes como parte de las evidencias del caso.
Según el medio de comunicación, Julio Bretonneche, representante de los transportistas del sector, confirmó que el vehículo se encontraba lleno de pasajeros al momento del atentado y señaló que el conductor se encuentra en buen estado de salud gracias a la rápida decisión que tomó para evitar el ataque.
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El dirigente precisó además que este constituye el primer atentado que sufre la empresa Santa Cruz durante este año, aunque recordó que en periodos anteriores la compañía ya había sido blanco de hechos similares. Asimismo, indicó que todavía se evalúa si el servicio será suspendido temporalmente, una decisión que dependerá de las garantías de seguridad que puedan brindar las autoridades y de la disposición de los conductores para continuar operando.
Hasta el momento, la empresa no ha confirmado si venía recibiendo amenazas previas. Sin embargo, el ataque vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que enfrenta el transporte público, donde trabajadores y pasajeros quedan expuestos a acciones vinculadas con la extorsión. La Policía mantiene las investigaciones para identificar a los responsables, determinar la autenticidad del mensaje atribuido al Primer Comando de Lima y establecer las circunstancias en las que se produjo el atentado.
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