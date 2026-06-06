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Dónde ver Bolivia vs Escocia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘verde’ se medirá ante un rival mundialista en esta nueva jornada. Conoce cómo sintonizar el duelo internacional

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Dónde ver Bolivia vs Escocia: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026.
Dónde ver Bolivia vs Escocia: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026.

Bolivia y Escocia se enfrentarán por la fecha FIFA previa al Mundial 2026. El partido está programado para hoy, sábado 6 de junio, en el Sports Illustrated Stadium, conocido también como Red Bull Arena, en la ciudad de Harrison, Estados Unidos. Consulta aquí cómo ver la transmisión de este encuentro.

Horarios del Bolivia vs Escocia, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido internacional está programado para iniciar a las 16:00 horas de Bolivia; a las 15:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Escocia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas de Estados Unidos y Venezuela; y a las 17:00 horas de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina.

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Dónde ver Bolivia vs Escocia, amistoso por fecha FIFA 2026

Los hinchas bolivianos podrán seguir el partido frente a Escocia a través de Unitel, el canal encargado de transmitir este amistoso previo al Mundial 2026. Así lo confirmó la propia señal mediante una nota en su sitio web.

La transmisión comenzará desde las 15:45 con la previa, que incluirá análisis, información del equipo y la expectativa de los hinchas en Nueva Jersey, Estados Unidos, mientras que a las 16:00 se jugará el partido entre Bolivia y Escocia”, señalaron.

Además, Unitel informó los diferentes medios para acceder a la cobertura del encuentro: “El encuentro será transmitido por la señal abierta de Unitel HD, en Unitel.bo y cables autorizados”.

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Bolivia quedó lista para enfrentar a Escocia en partido amistoso.
Bolivia quedó lista para enfrentar a Escocia en partido amistoso.

Escocia jugará el Mundial 2026

La clasificación de Escocia al Mundial 2026 se definió tras una serie de partidos con desenlaces inciertos. El equipo británico tomó impulso en octubre, venciendo como local a Grecia y Bielorrusia, pero una derrota en el conjunto griego durante la fecha FIFA de noviembre puso en riesgo el objetivo.

La recuperación llegó en el encuentro clave frente a Dinamarca en Hampden Park, donde ambos equipos necesitaban ganar. En un partido lleno de tensión, el conjunto escocés se impuso 4-2 y aseguró su cupo mundialista ante su público.

Goles y resumen de la clasificación escocesa al Mundial de Norteamérica. (Video: Kick Off Soccer)

El plantel escocés combina experiencia y juventud. Entre sus figuras destaca Scott McTominay, mediocampista del Napoli, reconocido por su despliegue físico y capacidad goleadora en momentos decisivos. En defensa, Andrew Robertson, capitán del Liverpool, aporta velocidad, recorrido y liderazgo, mientras que Kieran Tierney, del Celtic, ofrece solidez y versatilidad, desempeñándose tanto como lateral como central izquierdo.

Escocia debutará en el Grupo C del Mundial enfrentando a Haití el sábado 13 de junio en Boston. Su segundo partido será ante Marruecos el viernes 19 de junio, también en la misma ciudad. Cerrará la fase de grupos frente a Brasil el miércoles 24 de junio en Miami.

Bolivia se quedó cerca del Mundial 2026

La selección boliviana perdió 2-1 ante Irak en Monterrey y quedó fuera del Mundial 2026, ya que el equipo asiático se quedó con el último cupo tras el repechaje intercontinental. Su rival abrió el marcador a los 10 minutos con gol de Ali Alhamadi, pero la ‘verde’ igualó antes del descanso gracias a Moisés Paniagua, quien volvió a anotar tras su tanto frente a Surinam.

En el segundo tiempo, una desatención en la defensa boliviana permitió que Aymen Hussein pusiera el 2-1 definitivo a los 53 minutos, sellando la clasificación de Irak a su segundo Mundial, después de su participación en México 1986.

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