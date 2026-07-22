Leslie Shaw revela que Mario Hart la querelló dos veces: “Me denunció por decirle ‘Daddy Yankee de bolsillo’”

La cantante sorprendió al revelar en 'Magaly TV, la firme' que Mario Hart inició acciones legales en su contra por un comentario que hizo años atrás. Según contó, la denunció por difamación agravada tras llamarlo “Daddy Yankee de bolsillo”. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia entre Leslie Shaw y Mario Hart continúa escalando. Luego de volver a acusar al piloto de haberle sido infiel con Korina Rivadeneira, la cantante sorprendió al revelar un episodio que, según dijo, muy pocas personas conocían: aseguró que el exchico reality la querelló en dos oportunidades por un comentario que hizo públicamente hace algunos años.

La confesión ocurrió durante su entrevista con Magaly Medina en ‘Magaly TV, la firme’, donde la artista recordó que, además de las diferencias sentimentales que mantuvieron, también enfrentó un proceso judicial iniciado por el actual esposo de Korina.

Según explicó, todo comenzó luego de llamarlo “Daddy Yankee de bolsillo”, expresión que, de acuerdo con su versión, motivó una denuncia por el presunto delito de difamación agravada.

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“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Leslie Shaw asegura que Mario Hart la querelló dos veces

Mientras conversaban sobre la relación que en su momento mantuvieron Mario Hart y Korina Rivadeneira, Leslie Shaw interrumpió la conversación para revelar un episodio que, según afirmó, había permanecido prácticamente desconocido.

Con evidente sorpresa, la cantante confesó que el piloto inició acciones legales en su contra. “Encima que me querelló, Magaly, eso es lo que nadie sabe”, manifestó.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Intrigada por la revelación, Magaly Medina le preguntó inmediatamente a qué se refería. “¿Qué cosa?”, consultó la conductora. Fue entonces cuando la artista confirmó que el proceso judicial sí existió.

“Él me querelló. Ahorita yo estaba hablando con mi abogado, porque no me acordaba, con Manuel Delonte, mi abogado”, explicó.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista escuchó atentamente mientras Leslie Shaw continuaba recordando el caso. “Ya”, respondió Magaly.

La cantante incluso aprovechó el momento para enviarle un saludo a su abogado. “Te quiero”, expresó entre risas.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me querelló dos veces”, asegura Leslie Shaw

La conversación continuó cuando Magaly Medina quiso conocer más detalles sobre el proceso legal que mencionaba la cantante. “¿Qué pasó?”, preguntó.

La respuesta de Leslie Shaw sorprendió a todos. “Me querelló dos veces”, afirmó. La conductora no ocultó su incredulidad y quiso saber cuál había sido el motivo. “¿Por qué te querelló?”, consultó.

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La cantante respondió asegurando que todo ocurrió por una frase que utilizó para referirse al piloto. “Porque le dije Daddy Yankee de bolsillo”, sostuvo.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la denuncia

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de Magaly Medina, quien manifestó su sorpresa por el motivo que habría originado la querella. “¿Cómo te va a...?”, alcanzó a decir antes de ser interrumpida.

Mientras tanto, Leslie Shaw explicó que su abogado le pidió ser muy cuidadosa con sus declaraciones para evitar nuevos problemas legales. “Mira, acá, acá mi abogado me está diciendo para que yo no meta la pata, porque después me denuncian a mí sin yo hacer nada”, señaló.

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La conductora insistió en que no comprendía cómo una expresión de ese tipo podía terminar en un proceso judicial. “Oye, pero cómo te va a...”, comentó.

En ese momento, la cantante incluso recordó parte de la información del expediente. “Expediente dos, cero, catorce, dos, cero, dieciocho, cero. A ver si lo quieren buscar, porque a mí me da flojera. El señor presidente de la tercera sala especializada en lo penal para procesos con reos libres de Lima...”, comenzó a leer.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Posteriormente explicó cuál era el presunto delito que figuraba en el proceso. “Delito contra el honor, difamación agravada por decirle Daddy Yankee de bolsillo. Dime si no es un...”, expresó.

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Antes de terminar la frase, Magaly Medina intervino. “Qué ridiculez”, respondió. La cantante concluyó con un calificativo hacia el piloto. “Atorrante”, dijo.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina considera exagerada la querella

Tras escuchar el relato, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ cuestionó que una frase de ese tipo pudiera afectar el honor de una persona. “¿Cómo va eso a afectar el honor de una persona... que le digas Daddy Yankee de bolsillo?”, comentó.

Las palabras de la periodista fueron respaldadas por Leslie Shaw, quien aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres.

“Ya saben, chicas. Si se meten con este patán, ya saben lo que les va a tocar después. Así que yo creo que mejor...”, manifestó sin concluir la idea.

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“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela que Mario Hart también pensó en demandarla

Durante la conversación, Magaly Medina reveló que ella también tuvo un episodio similar con Mario Hart. La periodista recordó que, en una oportunidad, calificó al piloto como uno de los personajes nacidos televisivamente dentro de su programa.

“Bueno, yo sé que una vez yo le llamé, porque yo tengo varias personas que han sido casi creadas en este programa”, comentó. Tras ello, Leslie Shaw respondió con humor.

“Ya”, dijo. Magaly continuó con su explicación.

“Y yo lo llamé. Mario Hart es uno de los monstruitos de este programa. ¿Por qué él aparece realmente aquí?”, recordó. La cantante reaccionó inmediatamente.

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“No, a ver, tú tienes la culpa entonces”, respondió entre risas. La conductora cerró el tema revelando que ella también recibió amenazas legales.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y amenazó con demandarme también”, aseguró. Leslie Shaw no dudó en coincidir.

“También. Les encanta”, respondió. Finalmente, Magaly Medina criticó esa actitud.

“A mí me parece, pero qué guachafería”, comentó. Para cerrar el tema, la cantante agradeció el respaldo de su defensa legal y bromeó con la cantidad de procesos que ha tenido que afrontar.

“Mira, menos mal que mi abogado, me quiere muchísimo y me hace buen precio, ah, porque si no, imagínate tanto dinero. O sea, yo digo...”, concluyó.

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Leslie Shaw, en un programa de televisión, aborda la demanda que Mario Hart interpuso en su contra, con los retratos de Mario Hart y Daddy Yankee flotando en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)