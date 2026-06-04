Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

Desde la llegada de Antonio Rizola, la selección peruana de vóley no ha contado con el plantel completo. El técnico brasileño ha enfrentado reiteradas negativas de algunas jugadoras, situación que se repitió en la última convocatoria para la Copa Panamericana y el Campeonato Sudamericano.

También es preciso explicar que algunas voleibolistas informaron previamente a Rizola que no podrían integrarse al equipo por motivos personales, mientras que otras quedaron fuera por restricciones impuestas por sus universidades. Estas son las ausencias más relevantes de la ‘bicolor’ para las próximas competencias:

Ángela Leyva

Ángela Leyva representa la ausencia más significativa para Perú. La jugadora no atravesó una buena temporada en Turquía, donde sumó pocos minutos y terminó desvinculándose de su equipo.

PUBLICIDAD

Antonio Rizola conversó con ella y Leyva le comunicó que no estaría disponible, ya que debe atender asuntos personales en Europa.

En paralelo, Leyva anunció públicamente su compromiso matrimonial. Mientras prepara su boda, aún no ha resuelto su futuro deportivo ni definido a qué club se sumará en la próxima temporada.

El entrenador brasileño se refirió a los casos particulares de Ángela Leyva y Maguilaura Frías. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Maguilaura Frías

Maguilaura Frías atravesó una situación similar a la de Ángela Leyva. Tras dialogar con Antonio Rizola, la atacante le expresó que enfrenta dificultades físicas -padeció una lesión- para incorporarse a la selección en este momento, coincidencia que se dio con su reciente salida de su club en España.

PUBLICIDAD

Esmeralda Sánchez

Esmeralda Sánchez se sumó a la lista de bajas recientes en la selección peruana de vóley. La líbero de Alianza Lima inició los entrenamientos con el equipo dirigido por Antonio Rizola, pero posteriormente se ausentó al comunicar que debía atender motivos personales.

Se reveló que Esmeralda Sánchez decidió no jugar en la selección peruana de vóley: el motivo de su ausencia.

Fabiana Távara

Fabiana Távara no estará disponible para los torneos internacionales. La armadora confirmó que entrenará junto al equipo, pero no integrará la lista final debido a que el calendario de competencias universitarias en Estados Unidos coincide con las fechas de los torneos.

Ysabella Sánchez

El caso de Ysabella Sánchez es uno de los más controvertidos en la selección peruana. ‘Chabelita’ rechazó todas las convocatorias de Antonio Rizola; inicialmente por una lesión, aunque en la actualidad no se conocen las razones de su ausencia en Videna.

PUBLICIDAD

Director de Puro Vóley confirmó que Ysabella Sánchez no jugará por la selección peruana.

Maricarmen Guerrero

Maricarmen Guerrero tampoco aceptó la convocatoria de Antonio Rizola en esta ocasión. Aunque integró la selección en ciclos anteriores, la central optó por no sumarse al equipo, decisión que podría estar relacionada con su salida de Alianza Lima y la búsqueda de su próximo destino deportivo.

Flavia Montes

Flavia Montes también declinó la convocatoria del técnico brasileño. La reciente incorporación de Alianza Lima argumentó motivos personales para no presentarse a la selección y actualmente se encuentra de vacaciones en Estados Unidos.

La central recibió el llamado de Antonio Rizola para la Copa América 2026. (La Cátedra Deportes)

Clarivett Yllescas

Clarivet Yllescas explicó los motivos de su ausencia en la selección nacional. Según sus declaraciones, le gustaría representar a Perú, pero su condición física no le permite afrontar el doble compromiso con Alianza Lima y el equipo nacional. “Mis tendones lamentablemente no me permiten llevar ese ritmo más”, señaló la central.

PUBLICIDAD

Angélica Aquino

Ángelica Aquino completa la lista de bajas en la selección peruana. La jugadora de San Martín rechazó la convocatoria, argumentando que tenía compromisos personales y trámites pendientes en Huánuco durante sus vacaciones. Además, consideró que su ciclo en la escuadra ‘incaica’ concluyó y que es momento de dar espacio a nuevas voleibolistas.