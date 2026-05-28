Ángela Leyva sorprende con emotivo anuncio en medio de la incertidumbre por su futuro: se comprometió con su pareja.

El futuro deportivo de Ángela Leyva permanece indefinido tras su salida del Besiktas de Turquía. En este contexto, la voleibolista peruana anunció en sus redes sociales su compromiso matrimonial.

Leyva publicó imágenes y un video del momento en que recibió la propuesta, que tuvo lugar en la playa. Allí, su pareja se arrodilló y le entregó el anillo, gesto al que la deportista respondió de inmediato con una respuesta afirmativa.

En el post, la exjugadora de la San Martín acompañó las imágenes con un mensaje extenso en el que resaltó la importancia de este momento en su vida y expresó su agradecimiento a su pareja por su presencia y apoyo.

“Hoy mi corazón está lleno de felicidad y gratitud. Nunca imaginé vivir un momento tan hermoso como este y solo puedo darle gracias a Dios por permitirme experimentar un amor tan bonito y sincero. Gracias, Dios, por cada paso, por cada bendición y por poner en mi camino a una persona con quien hoy sueño compartir mi vida. Estoy agradecida por todo lo que estoy viviendo ahora, porque sé que cada momento tiene un propósito y este es uno de los más especiales de mi vida. Hoy digo ‘sí’ con el corazón lleno de amor, ilusión y esperanza por todo lo que viene. Te amo mi amor”, detalló.

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La voleibolista dijo que "sí" frente a la playa. Créditos: Instagram.

Los mensajes de felicitaciones para Ángela Leyva

Los mensajes de felicitación para Ángela Leyva se multiplicaron tras el anuncio. Su exentrenadora en la selección peruana, Natalia Málaga, expresó: “Angelita qué feliz soy de verte así, lo mejor para los dos, felicidades”.

Varias compañeras de equipo también dejaron sus saludos. Mirtha Uribe escribió “felicidades”, mientras que Rachel Hidalgo comentó “Amooo, felicidades”. Entre las exjugadoras que se sumaron a las felicitaciones estuvo Rafaella Camet, quien señaló: “Que linda Angela, felicidades”.

Su hermana, Leslie Leyva, también participó con un mensaje emotivo: “Estoy completamente feliz por ti, mereces lo mejor hermana, felicidades a los dos, te amo infinitamente”.

Ángela Leyva posando con su anillo de compromiso en la playa.

El presente deportivo de Ángela Leyva

Ángela Leyva atraviesa una etapa de incertidumbre tras su salida del Besiktas de Turquía. El club oficializó la desvinculación a través de un comunicado en el que expresó: “Hemos acordado mutuamente separarnos de Ángela Leyva, jugadora de nuestro equipo femenino de vóley. Agradecemos a Ángela Leyva por su contribución y le deseamos mucho éxito en su futura carrera”. Este anuncio coincidió con versiones que vinculan a la atacante con clubes peruanos como San Martín y Alianza Lima, aunque hasta ahora no se ha definido públicamente su futuro.

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En el plano de la selección nacional, Leyva tampoco tendrá participación en los próximos compromisos. El entrenador Antonio Rizola confirmó su ausencia en la convocatoria, señalando tanto razones deportivas como personales. El brasileño explicó en el programa Superdeporte: “Sigo todos los partidos y campeonatos, y en las estadísticas se ve que jugó tres o cuatro partidos completos como máximo, y partes de otros. No ha disputado un partido completo desde enero de este año”.

El técnico relató que intentó contactarla para sumarla al equipo, pero obtuvo una respuesta negativa. “La llamé a comienzos de esta semana y le pregunté: ‘Ángela, ya estamos sin tiempo. ¿Puedes presentarte o no puedes presentarte?’”, comentó Rizola. Según el propio entrenador, Leyva fue clara: “‘Profesor, tengo algunos problemas particulares y no voy a poder presentarme. Perdóneme, pero no hay condiciones para que me presente. O lo hago al cien por ciento o es mejor que no lo haga’. Esta semana me lo dejó claro”.

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