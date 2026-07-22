El duro mensaje de Mr. Peet para la selección peruana de cara al Mundial 2030 con 64 equipos: “Si no vas, no compitas más”

En su análisis sobre una eventual ampliación de la Copa del Mundo, el relator sostuvo que el acceso para Sudamérica podría llegar a 9,5 plazas y alertó por el costo de quedar afuera

La posible ampliación del Mundial 2030 a 64 equipos reconfiguró el debate en Sudamérica y volvió a poner la lupa sobre el margen real de clasificación que tendrían las selecciones de Conmebol. En ese contexto, el popular Mr. Peet (Peter Arévalo) analizó el posible nuevo reparto de cupos y enfocó su advertencia en la selección peruana, que atraviesa un proceso de renovación y busca recomponer su rendimiento rumbo al próximo gran ciclo.

La discusión se encendió a partir de la versión atribuida al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre una Copa del Mundo con 64 participantes. De confirmarse, Perú quedaría ante un panorama con más vías de acceso que en ediciones recientes, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay —mencionados como anfitriones— ya figurarían como clasificados, aunque la oficialización todavía no se produjo. Con esa base, el escenario abre la posibilidad de que el resto del continente compita por un número elevado de plazas directas y, además, por opciones adicionales.

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Entre no y el ‘ridículo mundial’

La posibilidad de un Mundial 2030 con 64 selecciones cambió el panorama en Sudamérica y abrió el debate sobre un mayor número de cupos para Conmebol, elevando las expectativas de clasificación. (A Presión)

Mr. Peet planteó el cálculo de forma frontal y dejó su sentencia sobre lo que implicaría un tropiezo. “Ahora se habla de que ya están clasificados Uruguay, Paraguay y Argentina por Sudamérica. Se habla de 6.5 cupos, más tres adicionales. Estamos hablando de 9.5”, expresó. Luego instaló la pregunta que, según su mirada, definirá la narrativa de las Eliminatorias: “¿Quién va a hacer el ridículo histórico de quedar fuera del Mundial en la Conmebol? ¿Quién?”.

En su remate, incluyó a Perú dentro de los candidatos a cargar con ese estigma si no aprovecha el contexto. “¿Quién va a quedar en la historia como la selección más ridícula en la historia de las Eliminatorias, al quedarse fuera de un Mundial cuando hay 9.5 cupos? Y lo digo con el riesgo de que pueda ser Perú. Si no vas a un Mundial en el que de 10 equipos clasifican 9.5, no compitas más”, concluyó.

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El anuncio de Alejandro Domínguez

El presidente de la Conmebol abrió la discusión sobre el futuro Mundial 2030 al plantear una competencia con 64 equipos, propuesta que luego matizó como un objetivo por impulsar. (X: @agdws)

Apenas terminó la Copa del Mundo 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá y ganada por España, el calendario del fútbol internacional giró hacia 2030. En ese contexto, una publicación de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, instaló una discusión inmediata sobre el número de participantes del torneo que conmemorará el Centenario de la competencia.

El dirigente escribió en redes sociales: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”. La frase se viralizó y fue interpretada como una confirmación de una nueva ampliación, después del estreno del formato de 48 selecciones en 2026.

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La reacción fue inmediata porque, hasta ese momento, no se había oficializado una modificación adicional al esquema implementado en 2026. El mensaje del titular de la Conmebol pareció dar por hecho el salto de 48 a 64 participantes y, en paralelo, reforzó la idea de que el torneo tendrá un fuerte componente simbólico por los 100 años de la primera edición.

Con el correr de las horas, Domínguez publicó una segunda intervención para evitar lecturas definitivas. En ese nuevo texto sostuvo: “Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo”. El cambio de tono trasladó el foco desde una certeza hacia una intención impulsada desde la confederación sudamericana.

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En la misma línea, argumentó que la apertura del certamen favorece a las selecciones fuera del círculo habitual de clasificados y que el Mundial puede expandir su alcance deportivo y geográfico. “El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global”, añadió.

Seis países, un torneo y el peso del Centenario

La Copa del Mundo 2030 combinará sedes en Sudamérica, Europa y África para celebrar los 100 años del torneo, mientras continúa el debate sobre ampliar la competencia a 64 selecciones. (Selección peruana)

Más allá del debate por el cupo, el Mundial 2030 ya cuenta con un esquema de sedes distribuido. Según lo previsto, el torneo tendrá partidos en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, en un formato que busca conmemorar el siglo desde el nacimiento del campeonato.

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La referencia a Sudamérica responde a la carga histórica de la primera Copa del Mundo, organizada en Uruguay. En ese marco, la edición 2030 contempla encuentros inaugurales en los tres países sudamericanos mencionados, mientras que el resto del calendario se desarrollará en la península ibérica y el norte de África.

Con esa estructura como base, el planteo de una ampliación a 64 seleccionados suma otra dimensión al proyecto: más plazas en juego, un cuadro más extenso y un rediseño que impactaría en clasificación, calendario y distribución de partidos, aunque esos detalles no fueron abordados en los mensajes difundidos.

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