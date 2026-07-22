Caso patrullero en Arequipa: declaración de investigado detalla reuniones, entrenamiento y supuesto plan para robar armamento policial

La Fiscalía sostiene que el robo del armamento del patrullero fue previamente planificado.Composición: Infobae

La investigación por el robo de armamento de un patrullero policial en Arequipa sumó nuevos elementos tras la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra tres de los investigados. La información expuesta durante la diligencia refuerza la hipótesis fiscal sobre una presunta planificación previa en la que participarían efectivos policiales y civiles para ejecutar un asalto simulado con el objetivo de apoderarse de armas de uso oficial.

El caso mantiene especial atención debido a que los principales indicios apuntan a una posible coordinación interna antes del ataque ocurrido durante la madrugada del 1 de julio en el distrito de Hunter. La Fiscalía sostiene que los involucrados definieron funciones, lugares de encuentro y mecanismos para facilitar la sustracción del armamento sin despertar sospechas en un primer momento.

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Parte de los nuevos elementos proviene de la declaración de Víctor Anthony Machaca Paja, investigado por el presunto delito de robo agravado. Su testimonio, incorporado al expediente fiscal, describe reuniones previas, comunicaciones entre los participantes y detalles sobre el desarrollo del supuesto falso asalto que terminó con el robo de tres armas de reglamento, cacerinas y municiones.

La audiencia continúa en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter, donde el Ministerio Público solicita nueve meses de prisión preventiva para el suboficial Leonardo Nicolás Lastarria Llasa, Víctor Anthony Machaca Paja y Alex Orellana Melo mientras prosiguen las diligencias del caso.

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Fiscalía sostiene que existió una preparación previa

Las imágenes muestran un operativo policial nocturno. Se observan varios agentes uniformados, identificados con la palabra "POLICIA", desplazándose por una calle y en los alrededores de una edificación. Un haz de luz de linterna ilumina el suelo en una de las escenas. Humo es visible en el cielo sobre un edificio. Se registra la movilización de personal de seguridad.

Según la información presentada por la Fiscalía durante la audiencia, Víctor Anthony Machaca declaró que antes de los hechos no conocía el manejo de armas de fuego. En su testimonio señaló que el suboficial Leonardo Nicolás Lastarria Llasa le explicó cómo manipular una pistola y le enseñó a rastrillar el arma días antes del robo.

De acuerdo con esa declaración, el conocimiento adquirido resultó fundamental durante la ejecución del supuesto asalto. La investigación sostiene que esa preparación permitió al investigado utilizar posteriormente la pistola para reducir al suboficial Kenyi Machaca, quien intentó impedir el robo del armamento que permanecía bajo su custodia.

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Para el Ministerio Público, este elemento constituye uno de los indicios que respaldan la existencia de una organización previa entre algunos de los involucrados y descarta la posibilidad de un ataque improvisado.

El relato sobre la ejecución del supuesto falso asalto

La investigación fiscal precisa que el patrullero permanecía estacionado en una zona oscura de la calle Tiabaya, en la urbanización Santa Mónica, cuando comenzó el ataque.

Según la declaración de Anthony Machaca, Lastarria le avisó que su compañero permanecía dormido dentro de la unidad policial. A partir de esa comunicación, el investigado se acercó al vehículo, colocó un punzón en el cuello del suboficial Lastarria y retiró la pistola que portaba el efectivo.

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El expediente también recoge que el suboficial Kenyi Machaca reaccionó ante el ataque, encendió las luces del patrullero e intentó enfrentar al segundo atacante, quien ingresó por la puerta del conductor con un desarmador. Durante el enfrentamiento, el policía recibió una lesión en el rostro mientras intentaba proteger el fusil asignado al vehículo.

Anthony Machaca declaró que utilizó la técnica aprendida previamente para rastrillar la pistola y apuntar al efectivo. También reconoció que golpeó al policía con la cacha del arma hasta controlar la situación. Según su versión, Lastarria no intervino para defender a su compañero y posteriormente entregó otra de las pistolas al investigado.

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Hipótesis sobre la simulación del robo

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú y armas de fuego de reglamento se vinculan a un presunto plan de autorrobo. (iNFOBAE)

La declaración incorporada por la Fiscalía también incluye detalles sobre una supuesta simulación posterior al ataque.

Anthony Machaca afirmó que Lastarria acordó fingir un desmayo durante aproximadamente media hora para aparentar que también resultó víctima del asalto. Según el investigado, incluso lo bajó del patrullero y le propinó golpes con el propósito de reforzar esa versión frente a las autoridades.

El expediente señala además que el suboficial colaboró para inmovilizar a Kenyi Machaca, quien terminó atado al volante del patrullero con un pasador rojo, mientras los atacantes escapaban con el armamento sustraído.

Otro aspecto expuesto por la Fiscalía corresponde al vínculo previo entre Anthony Machaca y dos de los policías investigados.

De acuerdo con su declaración, conocía a Leonardo Lastarria y a Junior Pineda desde 2022 debido a constantes intervenciones policiales cuando conducía vehículos sin licencia. Según indicó, esas acciones terminaban en “arreglos”, circunstancia que permitió una relación de confianza con ambos efectivos.

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La investigación sostiene que ese conocimiento previo facilitó posteriores reuniones, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp relacionados con la ejecución del supuesto falso robo.

Dos planes antes del ataque

El testimonio de Anthony Machaca también describe dos alternativas que, según la Fiscalía, fueron evaluadas antes del asalto.

El denominado “plan A” consistía en esperar que el patrullero ingresara a una chacra para dejar al conductor en una posición vulnerable. Sin embargo, ese intento quedó descartado cuando el vehículo iluminó la zona y se activó una alarma al abrir las puertas.

Tras ese cambio, los investigados presuntamente optaron por un “plan B”. La declaración indica que el patrullero fue desplazado hacia un sector con poca iluminación, donde esperarían que el conductor permaneciera dormido. Además, la ubicación del vehículo habría sido compartida para facilitar la llegada de los atacantes.

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Según la investigación fiscal, ese segundo escenario se ejecutó aproximadamente a las 3:45 de la madrugada del 1 de julio.

Destino del armamento y diligencias posteriores

En un audaz atraco ocurrido en Arequipa, dos agentes de la comisaría Andrés Avelino Cáceres fueron sorprendidos por delincuentes armados mientras se encontraban dentro de su patrullero. Los hampones los golpearon y les robaron un fusil AKM y dos pistolas de reglamento. Exitosa

Anthony Machaca declaró que Lastarria le comentó que las armas serían vendidas y que ya existía un posible comprador. Según su versión, el fusil tendría un valor estimado entre 18 mil y 20 mil soles, mientras que las pistolas serían ofrecidas por aproximadamente mil soles cada una.

El expediente también señala que el armamento fue envuelto en una manta polar adquirida en la feria de Andrés Avelino Cáceres. Posteriormente, el paquete fue entregado a una persona identificada como Alejandro Moscoso, alias “Enano”, quien, según el investigado, desconocía el contenido. Finalmente, las armas fueron abandonadas en un campo de cultivo del sector Villa Sevilla, donde la Policía logró ubicarlas.

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La Fiscalía también expuso que, horas después del robo, Anthony Machaca sostuvo una reunión con el suboficial Junior Pineda en una cancha deportiva de Hunter. Según su declaración, el policía le manifestó que las armas y el teléfono celular de Lastarria no debían aparecer porque ese equipo contenía información comprometida. El investigado también aseguró que Pineda le dijo: “Yo no sé nada, chévere contigo”, antes de retirarse del lugar.

Pocos minutos después, agentes de la Divincri intervinieron a Anthony Machaca y Alex Orellana Melo. Mientras tanto, la audiencia de prisión preventiva continúa en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter, donde el Ministerio Público sostiene que la instrucción sobre el uso del arma, las coordinaciones previas, el vínculo entre los investigados y las reuniones posteriores constituyen elementos relevantes dentro de la investigación por el presunto delito de robo agravado.