Carlos Bruce considera que Toledo debe tener arresto domiciliario y rechaza indulto a Castillo: “Yo no sería benévolo”

Carlos Bruce respaldó el arresto domiciliario para Alejandro Toledo, quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de activos relacionados con Odebrecht, al considerar que su edad y estado de salud justifican que cumpla la pena fuera de prisión

El alcalde de Surco y aspirante a la comuna capitalina, Carlos Bruce, declaró este martes que considera adecuado el arresto domiciliario para el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), durante cuyo gobierno fue ministro y quien cumple en prisión dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

No obstante, precisó que no respalda un eventual indulto para el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.

“No estoy a favor del indulto (a Toledo). Estoy a favor de que el señor cumpla su pena en prisión domiciliaria, que es distinto. No digo que se le perdone sus delitos, pero es una persona que tiene 81 años con una serie de enfermedades y creo que es cruel a una persona de esa edad tenerla en un recinto penitenciario y que podría cumplir su pena de prisión domiciliaria en su casa”, sostuvo en diálogo con la prensa.

PUBLICIDAD

Bruce subrayó que, en el caso de Castillo, “todavía no hay una sentencia”, por lo que “todavía no sabemos si es culpable, inocente, la justicia no lo ha establecido así”.

El alcalde de Surco rechazó un eventual indulto para Pedro Castillo y afirmó que ambos casos no pueden recibir el mismo tratamiento debido a la naturaleza de los delitos y la situación judicial de cada expresidente

“Además, es una persona que no es una persona de edad y cometió el peor delito que se puede cometer en democracia, que es de violar el orden constitucional. Así que en ese caso yo no sería tan benévolo”, agregó.

A continuación, cuestionó al presidente interino José María Balcázar, quien no ha descartado conceder una gracia presidencial a Castillo y esta semana adelantó que el pronunciamiento podría conocerse entre “mañana y pasado”.

PUBLICIDAD

“Yo creo que el señor Balcázar no está enterado de que entre una semana tiene que dejar Palacio. Está tomando decisiones muy importantes a una semana de deja el cargo. Entonces, yo creo que está asumiendo posiciones y pretendiendo tomar decisiones que ya no le corresponden a un presidente a punto de salir”, afirmó.

Días atrás, el mandatario sostuvo que la opinión de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que calificó de arbitraria la detención del exmandatario y recomendó su liberación, “modifica el escenario jurídico” para evaluar un eventual indulto.

“Ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida”, declaró.

PUBLICIDAD

Bruce cuestionó la situación de Castillo por el intento de golpe de Estado de 2022 y sostuvo que no sería “benévolo” con alguien que, según señaló, vulneró el orden constitucional

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, minutos después de su fallido intento de golpe de Estado. Ese día anunció el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia para evitar una probable destitución impulsada por el Legislativo, luego de que surgieran indicios de corrupción que lo involucraban directamente.

En los últimos meses, la defensa del exgobernante ha presentado seis pedidos de indulto, que hasta el momento han sido rechazados con el argumento de que el proceso aún sigue en marcha porque ha sido apelado ante tribunales superiores.

Actualmente hay una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada, ya que pide que se aplique una atribución constitucional que permite al gobernante ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma, entre ellos a los condenados sin sentencia firme.

PUBLICIDAD