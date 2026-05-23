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Se confirmó salida de Ángela Leyva del Besiktas de Turquía: ¿fichará por Alianza Lima la próxima Liga Peruana de Vóley?

El club turco hizo oficial la partida de la atacante nacional, y su futuro es incierto pese a interés conocido de Cenaida Uribe por tenerla en el equipo ‘blanquiazul’ para la siguiente temporada, donde disputará Sudamericano y torneo nacional

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Ángela Leyva celebró su primer triunfo con Besiktas en la Superliga de Turquía.
Ángela Leyva celebró su primer triunfo con Besiktas en la Superliga de Turquía. Crédito: Instagram

La salida de Ángela Leyva del Besiktas de Turquía quedó confirmada tras la publicación oficial del club, que agradeció a la jugadora por su aporte y le deseó éxito en los próximos pasos de su carrera. El anuncio llega en medio de versiones sobre el interés de Alianza Lima por sumar a la voleibolista nacional, aunque su futuro inmediato aún no ha sido definido públicamente.

El club turco comunicó que la desvinculación fue acordada de manera mutua. “Hemos acordado mutuamente separarnos de Ángela Leyva, jugadora de nuestro equipo femenino de vóley. Agradecemos a Ángela Leyva por su contribución y le deseamos mucho éxito en su futura carrera”, expresó la entidad turca en el mensaje que oficializó la noticia.

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Leyva no continuará en el Besiktas y tampoco integrará, por ahora, la Selección Peruana de vóley. Así lo confirmó el entrenador Antonio Rizola, quien ya había adelantado que la deportista no formaría parte de la convocatoria para los próximos compromisos internacionales.

Besiktas de Turquía confirmó salida de Ángela Leyva.
Besiktas de Turquía confirmó salida de Ángela Leyva.

¿Ángela Leyva regresará al Perú para fichar por Alianza Lima?

El futuro de Ángela Leyva mantiene en vilo al voleibol peruano, ya que tanto San Martín como Alianza Lima han manifestado interés en sumarla a sus filas para la próxima temporada. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación sobre si la jugadora optará por regresar a la Liga Peruana de Vóley o elegirá continuar su carrera profesional en el extranjero.

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La posibilidad de que Leyva vista la camiseta de Alianza Lima ha generado expectativas entre directivos y aficionados. Para algunos referentes del vóley nacional, como Cenaida Uribe, su llegada representaría un movimiento de alto impacto en el torneo local. “Sería una bombaza”, expresó Uribe al ser consultada sobre la chance de ver a Leyva en el equipo blanquiazul.

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ también subrayó los desafíos que implicaría la operación desde el punto de vista económico: “Presupuestalmente es otro mundo, contaría como una extranjera o más que una extranjera. Pero vamos a ver”. De esta manera, dejó abierta la puerta a la negociación, aunque reconoció que la concreción del fichaje depende de varios factores.

Alianza Lima avanza firme en la consolidación de un proyecto institucional que ha brindado notables frutos. Para Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley, este camino podrá ser refrendado con dos referentes del deporte nacional: Ángela y Leslie Leyva. Crédito: X Movistar Deportes.

El contundente motivo por el que Ángela Leyva no está en la selección peruana

La exclusión de Ángela Leyva de la selección peruana de vóley fue confirmada por el entrenador Antonio Rizola, quien abordó públicamente la situación en el programa de Youtube Superdeporte. El estratega brasileño lamentó la ausencia de la atacante y explicó que la decisión responde tanto a cuestiones deportivas como personales.

El DT explicó que Leyva no atraviesa su mejor momento profesional. El entrenador observó que la voleibolista tuvo escasa participación en Turquía durante el último año: “Sigo todos los partidos y campeonatos, y en las estadísticas se ve que jugó tres o cuatro partidos completos como máximo, y partes de otros. No ha disputado un partido completo desde enero de este año.”

La situación se definió tras un contacto directo entre el entrenador y la deportista. Rizola relató que intentó convocar nuevamente a Leyva para la selección, pero la respuesta fue negativa. “La llamé a comienzos de esta semana y le pregunté: ‘Ángela, ya estamos sin tiempo. ¿Puedes presentarte o no puedes presentarte?’”, contó el DT.

La jugadora respondió: “‘Profesor, tengo algunos problemas particulares y no voy a poder presentarme. Perdóneme, pero no hay condiciones para que me presente. O lo hago al cien por ciento o es mejor que no lo haga’. Esta semana me lo dejó claro”.

El técnico se refirió a la ausencia de la atacante en sus tres convocatorias. Créditos: Superdeporte / Youtube.

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