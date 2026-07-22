De esperar varios meses a solo 7 días: EsSalud lanza aplicación para acceder a citas médicas más rápido

Una persona usa la aplicación EsSalud Digital en un teléfono móvil para gestionar consultas médicas en Perú, herramienta que agiliza los tiempos de espera y amplía la cobertura sanitaria. (EsSalud)

Los asegurados de EsSalud podrán acceder a una nueva modalidad para programar sus citas médicas mediante una plataforma digital que busca reducir los tiempos de espera y facilitar el contacto con profesionales de salud. La institución presentó EsSalud Digital, una herramienta que permitirá reservar consultas virtuales desde un teléfono celular o una computadora y acceder a una atención en un plazo de hasta siete días, según la disponibilidad del servicio.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, quien explicó que la iniciativa busca fortalecer la atención primaria y ampliar la cobertura sanitaria mediante el uso de herramientas tecnológicas. La plataforma está orientada a mejorar el acceso a servicios médicos, especialmente para pacientes que enfrentan dificultades geográficas o largas esperas para conseguir una cita.

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Una profesional de la salud de EsSalud asiste una teleconsulta desde el Centro Nacional de Telemedicina en Perú, donde la institución supera las 806.700 atenciones digitales este año. (EsSalud)

EsSalud reduce tiempos de espera

Durante la presentación, Moreno señaló que anteriormente algunos asegurados podían esperar entre tres y cuatro meses para obtener una consulta médica, mientras que con esta nueva plataforma el objetivo es que el acceso pueda concretarse en un máximo de siete días, siempre que exista disponibilidad.

“Antes, una cita podía tardar entre tres y cuatro meses; ahora será en siete días. Por primera vez tenemos un EsSalud Digital”, indicó el titular de la institución, quien destacó que la plataforma integra y optimiza herramientas que ya existían para convertirlas en un sistema más accesible para los usuarios.

La institución tiene como meta superar las 5.000 atenciones mensuales mediante este servicio y reforzar áreas con alta demanda, como medicina familiar, medicina general y diversas especialidades médicas. Con ello, EsSalud busca descongestionar los establecimientos de salud y mejorar la oportunidad de atención para los asegurados.

Usuarios elegirán médicos y horarios

Una de las principales novedades de EsSalud Digital es que el usuario podrá seleccionar directamente al profesional de salud, revisar las fechas y horarios disponibles y confirmar la cita sin depender de una asignación automática por parte del establecimiento médico.

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La plataforma permitirá gestionar consultas en medicina familiar, medicina general, especialidades médicas, diagnósticos por imágenes, referencias y otros servicios relacionados con la atención sanitaria. Además, contará con un sistema de recordatorios automáticos que enviará avisos 48 y 24 horas antes de la cita para reducir la cantidad de inasistencias.

Según EsSalud, esta función permitirá aprovechar mejor los espacios disponibles y mejorar la organización de las atenciones médicas, evitando que citas programadas se pierdan por falta de asistencia de los pacientes.

Personal médico de EsSalud brinda teleconsultas virtuales a pacientes desde las instalaciones del Centro Nacional de Telemedicina (CENATE) en Perú. (EsSalud)

EsSalud supera 806 mil atenciones digitales

La implementación de EsSalud Digital se integra al trabajo que desarrolla el Centro Nacional de Telemedicina (CENATE), donde especialistas brindan consultas virtuales a pacientes de distintas regiones del país. Durante la presentación de la plataforma, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, recorrió las instalaciones del centro y supervisó el funcionamiento de las salas de atención remota.

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Asimismo, Moreno visitó el Observatorio del CENATE, desde donde se realiza el monitoreo en tiempo real de las consultas, indicadores y actividad asistencial de los servicios de telesalud en las diferentes regiones del país. Esta herramienta permite evaluar el desempeño del sistema y fortalecer la atención médica a distancia.

EsSalud informó que, en lo que va del año, registra 806.700 atenciones de telesalud, entre ellas 398.366 teleconsultas médicas y 269.806 teleapoyos al diagnóstico. Actualmente, la institución cuenta con cobertura en 24 especialidades médicas y busca consolidar un sistema de salud digital que facilite el acceso oportuno a servicios médicos para más asegurados.

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