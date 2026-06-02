Se reveló que Maricarmen Guerrero fichará por Universitario tras salida de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Maricarmen Guerrero definió su futuro tras salida de Alianza Lima.

La etapa de Maricarmen Guerrero en Alianza Lima llegó a su fin tras varios días de incertidumbre y especulaciones. La directiva evaluó la posibilidad de mantenerla en el plantel, sin embargo, finalmente se oficializó su salida después de cuatro temporadas en la institución.

Durante su paso por el club, la central desempeñó un papel fundamental en una de las fases más productivas para las ‘blanquiazules’ en la Liga Peruana de Vóley. Su aporte fue relevante tanto dentro como fuera de la cancha, consolidándose como una pieza clave en el esquema del equipo.

¿Maricarmen Guerrero jugará en Universitario tras salida de Alianza Lima?

Luego de alcanzar el tricampeonato con Alianza Lima, Maricarmen Guerrero decidió ponerle fin a su ciclo en La Victoria. Se conoció que la central ya tendría su futuro definido para la próxima temporada. Daniella Fernández reveló que fichará por Universitario de Deportes desatando muchas reacciones.

“Quien sí podría llegar a Universitario, ya que por ahí pedía la gente, es Maricarmen Guerrero. La central peruana cruza la vereda y podría llegar. Está encaminado, es una central que la tienen en el radar de Unviersitario de Deportes”, apuntó la periodista deportivo en el programa ‘Colectivo world’.

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La central le dijo adiós a las 'blanquiazules' luego de cuatro temporadas. (colectivo world)

El emotivo adiós de Maricarmen Guerrero de Alianza Lima

La institución de La Victoria rindió homenaje a Maricarmen Guerrero mediante un video difundido en sus redes sociales, donde resaltó el papel de la central en la obtención de títulos durante los últimos cuatro años. El mensaje institucional hizo hincapié en la huella que deja la jugadora: “Tres títulos juntos y una historia que quedará para siempre en la memoria blanquiazul. Gracias por ser protagonista de este camino, por tu compromiso dentro y fuera de la cancha, y por ayudar a construir triunfos que recordaremos por siempre”.

En la publicación, el club expresó su gratitud y le deseó éxito en el nuevo ciclo que inicia lejos de las ‘blanquiazules’: “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, pero el agradecimiento permanece. Te deseamos muchos éxitos en todo lo que venga. ¡Gracias por todo, Maricarmen!”, concluyó el mensaje de despedida.

El club ‘blanquiazul’ cerró un ciclo exitoso con la central nacional tras cuatro temporadas en las que conquistó un tricampeonato. (Video: Prensa AL)

El video incluyó palabras de la propia Guerrero, quien se dirigió tanto a la afición como al entorno aliancista para agradecer por el tiempo compartido. La central expresó su alegría por las experiencias vividas: “Estoy súper contenta de haber conocido a tanta gente que hoy también ya no va a estar. Son una familia y en cualquier momento van a estar ahí para mí o para todas”.

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La jugadora también valoró el acompañamiento constante, dentro y fuera del campo, que recibió durante su paso por la institución. Subrayó el ambiente humano encontrado en el club, reconociendo su importancia en la conquista del tricampeonato.

“Contenta con el resultado, por las oportunidades. Contenta por absolutamente todo, por las personas que siempre han estado, por las personas que nos han apoyado, por la hinchada que siempre ha estado para nosotras, por nuestra familia que siempre está ahí atrás también apoyándonos. Me voy contenta, feliz y agradecida”, manifestó Guerrero al cerrar su ciclo en Alianza Lima.

Maricarmen Guerrero se despide de Alianza Lima tras cuatro temporada. Crédito: FPV