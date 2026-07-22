Paolo Guerrero cumplió el sueño de un niño que superó una leucemia que lo aquejó por años: “Has logrado vencer la enfermedad”

Paolo Guerrero abrazando al pequeño Nolberto, tras la remontada ante Sport Huancayo. - Crédito: Alianza Lima

Nolberto, un niño de 11 años, ha superado una leucemia linfoblástica aguda (LLA). Varios años de quimioterapia, tres en total, más una supervisión puntillosa del área médica del Instituto Nacional de Salud del Niño dieron resultados y ahora el menor está libre de la enfermedad que lo aquejó desde los dos años.

Superado el mal, el pequeño compartió su máximo deseo: conocer personalmente a Paolo Guerrero, su máximo ídolo en la vida. Enterados de ese anhelo, la directiva de Alianza Lima no solo impulso el encuentro, también invitó al nacido en Tingo María a presenciar un partido en el estadio Alejandro Villanueva.

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Vestido con su camiseta aliancista, Nolberto acudió acompañado de su madre al feudo victoriano para presenciar el inicio del Torneo Clausura 2026. Ubicado en la tribuna occidente, siguió todo el trámite del triunfo 2-1 contra Sport Huancayo, que contó con la presencia del ‘Depredador’ como inicialista.

Terminado el lance, Paolo Guerrero recibió al menor en el túnel de Matute y no dudó en felicitarlo por luchar con fuerza para superar al cáncer. “Has logrado vencer la enfermedad, te felicito”, le dijo con una sonrisa para luego firmarle su camiseta y darle un fuerte abrazo con el que despertó la alegría de Nolberto.

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El capitán de Alianza Lima se reunió con el pequeño Nolberto, quien fue dado de alta tras vencer una LLA. | VIDEO: TV Perú

El rostro solidario de Guerrero

A pesar de que Paolo Guerrero suele externar un carácter muy rudo cada vez que participa en un partido de carácter oficial con Alianza Lima, es todo lo contrario en la vida cotidiana y suele ser radicalmente opuesto cuando se trata de causas benéficas como el apoyo hacia los menores con enfermedades neoplásicas.

En más de una ocasión, el histórico goleador de la selección peruana se ha mostrado muy cercano con los pacientes aquejados de cáncer. El año pasado, por ejemplo, se reunió de una manera muy íntima con un adolescente que había superado con éxito la leucemia, siendo el primero en ser dado de alta en el 2025.

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Incluso, a inicios del 2020, se conoció que Guerrero es uno de los embajadores del proyecto Vidawasi Perú, cuyo propósito central es construir el primer hospital especializado en el cáncer infantil en el país para así poder atender y salvar a cientos de niños que viven con este penoso mal.

Las enfermedades neoplásicas, además, no son ajenas en el círculo privado del ‘Depredador’, dado que su hermano mayor, Julio Rivera, padeció mieloma múltiple y pudo afrontarlo con optimismo, atravesando un largo proceso de rehabilitación con quimioterapias e intervención de médula ósea, y sobre todo con la ayuda del ‘9’ nacional.

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Tras casi una década de atención especializada, el menor recibió el alta médica en medio de una emotiva ceremonia junto a su madre y al equipo que acompañó todo su proceso de recuperación. // Video: TVPerú Noticias

El cáncer infantil, problema a atender

En Perú, el cáncer infantil figura entre las principales causas de mortalidad en menores de 15 años. Cada año, aproximadamente 1.800 niños reciben un diagnóstico, predominando las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas como los tipos más comunes.

El acceso al diagnóstico temprano y a tratamientos adecuados continúa como un desafío, sobre todo fuera de Lima. En regiones alejadas, la infraestructura hospitalaria resulta insuficiente y la derivación a centros especializados suele demorar.

El sistema de salud peruano ha implementado acciones para mejorar la detección del cáncer y ampliar la cobertura de tratamientos. Sin embargo, las barreras económicas y sociales dificultan la continuidad de la atención médica en muchos casos.

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Organizaciones civiles y fundaciones apoyan a las familias con asistencia psicológica y logística. La sensibilización pública y una mayor inversión en salud resultan esenciales para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los niños con este mal en Perú.