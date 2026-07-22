Perú

Ismael La Rosa es nominado por primera vez al ránking de los 100 rostros más guapos del mundo, ¿qué otros peruanos están en la lista?

El actor figura entre los candidatos del ranking anual de TC Candler & The Independent Critics para su edición 2026. Su esposa, Virna Flores, también recibió una nominación este año, al igual que otros seis peruanos

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Cinco retratos: Ismael La Rosa, Virna Flores, Gianella Neyra, Austin Palao y Andrés Wiese. Cada uno tiene logos de nominación y banderas de Perú
Ismael La Rosa fue nominado a Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026 de TC Candler y se enteró durante un rodaje en Barcelona.

La noticia llegó en el momento menos esperado. Ismael La Rosa se encontraba en pleno rodaje en Barcelona, España, cuando se enteró de que había sido nominado al ranking ‘Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026’, elaborado cada año por TC Candler & The Independent Critics.

La nominación lo coloca entre los candidatos internacionales considerados para la lista definitiva, que se publicará el 31 de diciembre de 2026 e incluye actores, músicos, deportistas, modelos y creadores de contenido de todo el planeta. “Me tomó completamente por sorpresa. Me enteré en pleno rodaje aquí en Barcelona y me siento profundamente agradecido por esta nominación”, declaró el actor.

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Captura de pantalla de historia de Instagram con tarjetas de nominación para Los 100 Rostros Más Guapos 2026. Se incluye a Ismael La Rosa con la bandera de Perú
El actor peruano Ismael La Rosa figura en las nominaciones de la lista Los 100 Rostros Más Guapos de TC Candler, que incluye a otras celebridades internacionales.

La Rosa se encuentra en la capital catalana para participar en el rodaje de ‘Allí Donde Nada’, una coproducción peruano-española dirigida por el cineasta Adrià Sánchez. Ante el reconocimiento, el protagonista de ‘La Rica Vicky’ fue cauto y lo recibió como una valoración a sus casi tres décadas de trayectoria.

“Siempre será un orgullo representar al Perú en cada proyecto que emprendo y compartir esta alegría con el público que me ha acompañado a lo largo de mi carrera”, agregó. Días antes de la nominación de La Rosa, su esposa, la también actriz Virna Flores, había aparecido en la misma lista de candidatos, en lo que sería su segunda nominación en este concurso.

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Flores reaccionó con un escueto “Muy agradecida” ante la publicación. Tras conocerse la nominación de su esposo, ella también dejó un comentario en la publicación oficial: “El más guapo para mí”. La Rosa, por su parte, respondió con un “Gracias por la nominación”.

Publicación de Instagram con fotos de Virna Flores, Tian Xiwei, Mayan El Sayed y Pami, logo "Los 100 Rostros Más Bellos", banderas de Perú, China, Egipto y Estados Unidos
Virna Flores también fue nominada por TC Candler en 2026 y sumó su segunda aparición entre las candidatas del ranking.

Los otros peruanos nominados en 2026

Ismael La Rosa y Virna Flores no son los únicos peruanos que figuran este año entre los candidatos de TC Candler. La lista de nominados nacionales para la edición 2026 incluye a figuras con distintos niveles de participación previa en el concurso:

Austin Palao — 5.ª nominación. Es el único peruano con la distinción ‘Hall of Fame’ en el ranking.

Diego Rodríguez Doig — 5.ª nominación.

Andrés Wiese — 4.ª nominación.

Tres retratos de hombres. Logotipos con texto 'The 100 Most Handsome Faces 2026'. Banderas de Perú. Textos con nombres y número de nominación
Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Andres Wiese nominados al listado Los 100 Rostros Más Guapos de 2026.

Luciana Fuster — 4.ª nominación.

Shirley Arica — 2.ª nominación.

Gianella Neyra — 2.ª nominación.

La nominación no garantiza el ingreso a la lista definitiva. TC Candler publica candidatos a lo largo de todo el año, desde enero hasta diciembre, y el resultado final se conoce el último día del año.

Según los organizadores, la selección no se basa únicamente en el aspecto físico, sino que también pondera el carisma, la personalidad, la elegancia, la proyección internacional y el impacto de cada figura en el entretenimiento.

Imagen dividida. Izquierda: Gianella Neyra, logo 'The 100 Most Beautiful Faces 2026', '2nd Nomination', bandera de Perú. Derecha: Virna Flores, logo, '2nd Nomination', bandera
Las actrices peruanas Gianella Neyra y Virna Flores figuran como nominadas para la lista de los 100 rostros más bellos del mundo en 2026.

Qué es TC Candler y cómo les fue a los peruanos en 2025

TC Candler & The Independent Critics es una publicación internacional que elabora anualmente dos rankings paralelos: los 100 rostros más bellos (mujeres) y los 100 rostros más guapos (hombres) del mundo. En ediciones anteriores, la lista ha reunido a celebridades como Henry Cavill, Chris Hemsworth, Jason Momoa, Timothée Chalamet, Bad Bunny y los integrantes de BTS.

En la edición 2025, tres peruanos lograron ingresar a la lista definitiva masculina. Austin Palao fue el más destacado, al escalar hasta el puesto 15 y consolidar su ingreso al salón de la fama del ranking. Diego Rodríguez Doig obtuvo el puesto 57 en su cuarta aparición en el listado, y el futbolista de ascendencia peruano-danesa Oliver Sonne debutó en el puesto 45.

Ninguna representante femenina peruana logró ingresar al top 100 definitivo de ese año, pese a que varias figuraron en la etapa de nominaciones. En el cierre global de 2025, el artista chino Zhang Zhegan encabezó la categoría masculina, mientras que la cantante Rosé de BLACKPINK lideró la femenina. El historial peruano en el concurso incluye, en ediciones recientes, a figuras como Hugo García, Patricio Parodi y Andrés Wiese, quienes llegaron a ocupar los puestos 34, 62 y 37, respectivamente.

Composición con dos retratos de Luciana Fuster y Shirley Arica, junto a logotipos de "100 Most Beautiful Faces 2026" y banderas de Perú
Luciana Fuster y Shirley Arica aparecen en una composición visual que celebra sus nominaciones a los 100 rostros más bellos del mundo, representando a Perú.

Quién es Ismael La Rosa

Ismael La Rosa es actor, productor y conductor de televisión. Su ingreso al mundo artístico fue fortuito: mientras estudiaba en la universidad, una amiga lo convenció de suplir a un modelo en un comercial que nunca llegó a emitirse, pero en ese rodaje conoció a un director de casting que luego lo convocó para audicionar en ‘La Rica Vicky’.

Sin formación previa en actuación, fue elegido como protagonista, lo que marcó el inicio de su carrera. Con el tiempo, La Rosa desarrolló una trayectoria en Miami y Colombia, con participaciones en producciones para Univision y Telemundo, y ganó popularidad latinoamericana con la telenovela ‘Gata Salvaje’.

Collage con Timothee Chalamet, Ismael La Rosa, Takuto Teranishi, Ferran Torres nominados. Logo '100 Most Handsome Faces'. Chat de Virna Flores e Instagram
Ismael La Rosa en el ranking de los 100 rostros más guapos de TC Candler con un mensaje de su esposa Virna Flores y otros candidatos.

Entre sus trabajos figura la película ‘La Peor de Mis Bodas 3’ (2023), donde actuó junto a la actriz mexicana Laura Zapata, y su regreso como conductor del programa ‘Aquí Todo Se Puede’ en ATV, junto a Susan Ochoa entre 2022 y 2023. Hace un mes, Ismael y Virna ganaron el Premio Empresa Peruana del Año: “La educación transforma vidas” gracias al impacto de su poryecto, ACADEMIKA, dedicada a la formación de estudiantes peruanos.

En el plano personal, mantiene una relación con Virna Flores desde 1997, a quien conoció precisamente en las grabaciones de ‘La Rica Vicky’. Se casaron en 2008 y tienen dos hijos.

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