Deysi Araujo cuenta por qué todavía no puede vender su departamento en San Isidro

Deysi Araujo venderá su departamento de San Isidro.

La exvedette Deysi Araujo volvió a hablar sobre uno de los temas que más ha llamado la atención en las últimas semanas: la venta de su departamento en San Isidro. Luego de anunciar que pensaba dejar el exclusivo distrito debido a los constantes problemas con algunos de sus vecinos, la también figura de la televisión sorprendió al revelar que, aunque existen varios interesados en comprar el inmueble, todavía no puede concretar la operación por un importante motivo.

Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

¿Por qué Deysi Araujo aún no puede vender su departamento en San Isidro?

Durante una entrevista para el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión, Deysi Araujo explicó que la venta de su propiedad no depende de la falta de compradores, sino de una situación financiera que aún debe resolver.

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La exvedette aseguró que muchas personas se han comunicado con ella para consultar el precio del inmueble e incluso han mostrado un marcado interés por adquirirlo. Sin embargo, reconoció que el departamento todavía mantiene una deuda pendiente, lo que impide que la venta pueda concretarse de inmediato.

“La gente está interesadísima. Todo mundo me pregunta: ‘¿Deysi, cuánto el departamento?’, pero mi departamento aún tiene deuda", contó para el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión.

La exvedette confesó que existe un motivo que le impide concretar la venta de su departamento en San Isidro, pese al interés de varios compradores. Además, contó a qué distrito espera mudarse próximamente. Latina.

Deysi Araujo asegura que venderá el inmueble lo antes posible

Pese al inconveniente, Deysi Araujo se mostró optimista y afirmó que mantiene firme su intención de dejar el departamento ubicado en San Isidro.

Aunque reconoció que el proceso no será tan rápido como esperaba, aseguró que seguirá haciendo todo lo posible para concretar la venta en cuanto las condiciones lo permitan.

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“Imagínate, no puedo venderlo así de rápido, pero está a la venta”, añadió, sin perder las esperanzas.

Deysi Araujo tras ganar demanda a vecinos de San Isidro: “Voy a celebrar con Susy Díaz”. Captura: IG.

Hace algunas semanas, la exvedette había contado que tomó la decisión de mudarse debido a que continúa sintiéndose incómoda en el edificio donde reside, pues aseguró que algunos de sus vecinos nunca terminaron de aceptarla.

Ahora, la revelación sobre la deuda del inmueble explica por qué el proceso de venta se ha prolongado más de lo esperado, pese al interés que existe entre potenciales compradores.

Deysi Araujo denuncia restricciones tras recibir carta notarial en el edificio donde vive. Infobae Perú / Captura: IG.

Deysi Araujo responde a la ‘Tía Lisuras’ tras ofrecer comprarle el departamento

Uno de los episodios más llamativos relacionados con la venta del inmueble ocurrió cuando la popular ‘Tía Lisuras’ manifestó públicamente su interés por comprar el departamento e incluso aseguró que podría pagarlo al contado.

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Sin embargo, Deysi Araujo descartó esa posibilidad y respondió con humor a la propuesta, dejando entrever que la oferta nunca llegó a concretarse.

“Ella está más misia que yo. Ella dijo que me lo compraría, pero al final nada”, respondió la amiga de Susy Díaz.

Con esta declaración, la exvedette restó importancia a la propuesta y dejó claro que, hasta el momento, la compra del departamento sigue sin cerrarse con ningún interesado.

Deysi Araujo revela a qué distrito quiere mudarse

Mientras continúa buscando la manera de vender su propiedad en San Isidro, Deysi Araujo también compartió cuáles son los lugares donde le gustaría empezar una nueva etapa.

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Deysi Araujo recibió amenazas de extorsionadores y teme por su vida. (Foto: Captura de IG)

La exvedette confesó que actualmente viene evaluando opciones en La Molina y San Borja, dos distritos donde espera encontrar una vivienda que se adapte a sus expectativas y estilo de vida.

Además, reconoció que tiene un deseo muy particular para su futura casa: contar con una piscina, aunque sabe que ello incrementa considerablemente el precio del inmueble.

“Estoy buscando por La Molina y por San Borja. Estoy buscando algo bonito, algo que vaya acorde a mí. Con piscina cuesta caro. En mi sueño está”, respondió.

Deysi Araujo niega tener una relación con Mark Vito. (Foto: Instagram de Deysi Araujo)