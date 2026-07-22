A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Lanús por los 'play offs' de la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

El partido ante Lanús representa una nueva oportunidad para que Cienciano reafirme su historia en torneos internacionales. El equipo cusqueño, recordado por sus logros continentales, buscará dar un paso firme en la Copa Sudamericana con un buen resultado en Argentina, este miércoles 22 de julio.

La expectativa de los hinchas crece en torno al desempeño del ‘Papá’, que junto a Sporting Cristal mantiene la bandera peruana en la competencia. Un resultado positivo fuera de casa permitiría al conjunto cusqueño encarar el duelo de vuelta en Cusco con mayor confianza y la posibilidad real de avanzar a los octavos de final.

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A qué hora juega Cienciano vs Lanús por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El encuentro de ida entre Cienciano y Lanús por los ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para este miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, un recinto con capacidad para 47.090 espectadores. El escenario será el epicentro de un duelo trascendental para ambos conjuntos, que buscan avanzar en la competencia continental.

El horario del partido varía según el país, permitiendo que aficionados de toda la región sigan las acciones en directo. En Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, el inicio está previsto para las 19:30 p.m.. En Chile, Bolivia y Venezuela, la cita será a las 20:30 p.m.. Por su parte, en Argentina, Uruguay y Paraguay, el pitazo inicial se dará a las 21:30 p.m.

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Cienciano vs Lanús: fechas, horarios y canal TV de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Canal TV de Cienciano vs Lanús por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

La transmisión del duelo entre Cienciano y Lanús estará garantizada para los seguidores peruanos y sudamericanos a través de DSports, la señal exclusiva disponible en el servicio de DIRECTV. Los aficionados que prefieran la vía digital podrán acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming de pago asociada al mismo operador.

Para quienes buscan información más allá de la pantalla, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del partido. El portal brindará la previa, actualizaciones minuto a minuto, resúmenes de las mejores jugadas, declaraciones de protagonistas y todos los detalles relevantes de este compromiso internacional decisivo.

Dónde ver Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026

Así llegan Cienciano y Lanús al duelo de ida por la Copa Sudamericana 2026

El desafío internacional llega en un momento especial para Cienciano, que busca mantener su condición de equipo revelación en la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo afronta el duelo ante Lanús con la ambición de lograr un resultado que le permita seguir en carrera, a pesar de haber iniciado el semestre con una derrota como local ante Melgar en el Torneo Clausura. En ese encuentro, el equipo cusqueño se adelantó con un gol de Alejandro Hohberg, pero la expulsión de su ’10′ condicionó el desarrollo y el marcador final fue 3-1 en contra.

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Por su parte, Lanús inicia oficialmente el semestre con este partido internacional, tras quedar eliminado en octavos de final del Apertura argentino, no superar la fase de grupos de la Libertadores y despedirse de la Copa Argentina en dieciseisavos ante Instituto. La falta de rodaje reciente podría ser un factor a considerar, aunque el conjunto granate apunta a comenzar con un triunfo que lo acerque a los octavos de final de la Sudamericana.

FBC Melgar se llevó el Clásico del Sur al vencer por 3 a 1 a Cienciano en Cusco. El partido tuvo de todo: expulsiones, un penal y una espectacular asistencia de taco de Bernardo Cuesta para sentenciar el encuentro. | L1MAX