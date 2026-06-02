Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”

La salida de Maguilaura Frías del CAV Esquimo Dos Hermanas ha generado emotivas reacciones en España. Días después de que la voleibolista peruana anunciara su despedida luego de cinco temporadas, el club andaluz le rindió un sentido homenaje a través de sus redes sociales, donde compartió un video con algunos de los momentos más memorables de su trayectoria como capitana y una de las grandes referentes del equipo.
La entidad española no solo destacó el aporte deportivo de la atacante nacional, sino también el liderazgo, compromiso y la huella que dejó dentro y fuera de las canchas durante la etapa más exitosa de la historia del club, coronada con la conquista de la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola en una misma temporada.
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Mediante una emotiva publicación, el CAV Esquimo Dos Hermanas recordó el papel fundamental que desempeñó Frías a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en una figura clave tanto en el vestuario como en la cancha.
“Has sido muchas cosas para este equipo. Referente cuando hacía falta un ejemplo, capitana cuando tocaba liderar, amiga en los momentos difíciles y guía cuando el camino no estaba tan claro”, escribió la institución en el mensaje dedicado a la voleibolista peruana en la descripción del post.
Estas palabras reflejan la importancia que tuvo Maguilaura Frías dentro del plantel y el respeto que se ganó entre compañeras, entrenadores y directivos a lo largo de su estancia en el conjunto sevillano.
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El club andaluz despidió a la voleibolista peruana como una leyenda tras el histórico doblete conseguido en España. (Video: CAV Esquimo)
Despedida como una leyenda
El momento más emotivo del mensaje llegó cuando el CAV Esquimo Dos Hermanas reconoció que la huella de Maguilaura Frías trasciende los resultados obtenidos en la cancha y la colocó entre las figuras más importantes de su historia. El club destacó el legado construido por la capitana peruana, quien fue protagonista de una etapa histórica en España.
“Hay personas que dejan recuerdos. Otras dejan huella. Y unas pocas consiguen algo más raro: quedarse para siempre en la historia de un lugar. Hoy te despedimos con gratitud y con orgullo. Porque ya no eres solo parte de este equipo… Eres LEYENDA”, expresó la institución andaluz.
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La salida de Maguilaura Frías se produce después de la temporada más exitosa en la historia del CAV Esquimo Dos Hermanas. La atacante peruana fue una de las líderes del equipo que conquistó la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola por primera vez, logrando un histórico doblete para la institución andaluza.
Aunque una lesión le impidió disputar la fase decisiva del campeonato liguero, la peruana acompañó a sus compañeras durante todo el tramo final de la temporada y celebró desde fuera de la cancha la conquista del título. Meses antes, sí había sido protagonista en la histórica obtención del certamen copero.
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Vale recordar que días atrás la propia voleibolista había anunciado su partida mediante una emotiva carta en la que reconoció que no sabía qué le deparará el futuro, pero dejó abierta la posibilidad de volver algún día al lugar que consideró su hogar durante los últimos cinco años en España.
“Dos Hermanas siempre será tu casa”
El homenaje del club concluyó con una emotiva despedida que evidencia el cariño mutuo construido entre la institución y la deportista peruana. “Dos Hermanas y Los Montecillos siempre serán tu casa. Te deseamos lo mejor, Magui”.
De esta manera, el CAV Esquimo Dos Hermanas puso punto final a una etapa inolvidable junto a Maguilaura Frías, una de las jugadoras más importantes que ha vestido la camiseta del club y una de las principales responsables de los mayores éxitos de su historia reciente.
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