Francis Allison pide a Keiko Fujimori declarar en emergencia el Mininter y rechaza crear Policía municipal en Lima

Francis Allison solicitó a la presidenta electa declarar en emergencia el Ministerio del Interior para habilitar compras directas de equipamiento policial

El alcalde de Magdalena y aspirante a la comuna capitalina, Francis Allison, solicitó este martes a la presidenta electa, Keiko Fujimori, declarar en emergencia el Ministerio del Interior para permitir adquisiciones directas de equipamiento policial, tras una reunión en la que también manifestó su rechazo al modelo de Policía municipal.

En diálogo con la prensa, Allison afirmó que el plan de gobierno de Fujimori, cuya gestión comenzará el 28 de julio, contempla medidas para enfrentar la delincuencia y fortalecer a la Policía Nacional (PNP), organismo que, según sus palabras, enfrenta “graves problemas de equipamiento, de logística, y esto debe terminar para que mejore la capacidad operativa de la policía para destruir a la delincuencia”.

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El alcalde indicó que la declaratoria de emergencia permitiría al Gobierno adquirir “implementos, armas, renovaciones, programas de geolocalización y muchos tipos de equipamiento” de forma directa.

“Nuestra Policía Nacional carece de pistolas, de chalecos antibalas, de equipos de geolocalización y de muchas cosas más”, afirmó al agregar que en la reunión también se abordó el tema del transporte público en la capital.

Rechazó la creación de una Policía municipal en Lima, al considerar ineficaz ese modelo en países con realidades similares a la peruana

“El crimen organizado utiliza tecnología para delinquir. ¿Cómo te mandan el mensaje extorsivo? Por WhatsApp, por correo. Entonces, ¿cómo se enfrenta el crimen que usa tecnología? Con más tecnología. No puede ser que el Estado peruano esté detrás de la tecnología del maleante”, sostuvo.

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Allison insistió en la necesidad de adquirir programas, equipos de geolocalización y sistemas como Celebrity, en la cantidad necesaria para que la policía desarrolle su labor de manera eficiente. “Son altamente responsables, trabajadores los policías, pero repito, su capacidad operativa está relegada por falta de equipamiento y tecnología”, remarcó.

El alcalde valoró además la propuesta de construir, de manera simultánea, cuatro líneas de metro, incluida en el plan de gobierno fujimorista. “Una ciudad de más de diez millones de habitantes no puede estar esperando quince años, en promedio, una ruta a la vez. Moriremos todos de viejos antes de que acabe ese metro interconectado”, dijo, en apoyo a la iniciativa.

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Consultado sobre los avances en seguridad ciudadana, precisó que Fujimori no le adelantó detalles sobre sus primeras medidas, aunque mencionó que hubo “puntos de coincidencia”.

Respaldó la construcción simultánea de cuatro líneas de metro como parte del plan de gobierno para la capital

“Declarar emergencia todavía no me adelantó nada la presidenta, pero sí me ha expresado, obviamente, su gran interés en resolver este gran flagelo que está azotando a los hombres y mujeres de este país”, señaló.

Por último, reiteró su desacuerdo con la creación de una Policía municipal, un modelo que, a su juicio, “puede funcionar en España, pero en México, que es un país mucho más parecido a Perú, es una tragedia la policía municipal”.

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“Ya quisieran los mexicanos que tienen policía municipal tener la seguridad ciudadana del Perú. Esa es la verdad”, concluyó.