Ballenas en Chorrillos: Fenómeno de El Niño provoca avistamiento de cetáceos en litoral limeño

Vecinos de Chorrillos captaron en vídeo la presencia de ballenas cerca a una de sus playas, un hecho poco habitual para esta zona del litoral central. El evento fue reportado en redes sociales y confirmado por especialistas, quienes relacionan el avistamiento con el incremento de la temperatura del mar debido al Fenómeno El Niño.
El meteorólogo Abraham Levy informó a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, que la anomalía positiva más cercana, registrada en La Punta, alcanzó los +5.5°C.
“La presencia de estos animales respondería a las anomalías de la temperatura del mar”, sostuvo Levy, señalando que este tipo de cambios suele modificar la distribución de peces y otras especies que forman parte de la dieta de los cetáceos, impulsándolos a seguir nuevas rutas de alimentación.
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En paralelo, imágenes compartidas por la surfista Sofía Mulanovich desde Punta Hermosa muestran a una ballena asomándose a la superficie. La sorpresa entre residentes y turistas fue compartida ampliamente en redes sociales, donde los videos y fotografías han generado impacto entre quienes frecuentan la costa limeña.
De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), la semana del 12 al 18 de julio evidenció una intensificación de las anomalías cálidas de Temperatura Superficial del Mar (TSM) a lo largo del Pacífico ecuatorial. “Las anomalías de TSM se han incrementado a lo largo del litoral”, detalló el organismo.
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El Niño y el ciclo migratorio de las ballenas
El especialista pesquero Antonio Cuba, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explicó que la observación de ballenas en esta época del año coincide con su proceso migratorio hacia el norte, en busca de aguas cálidas para reproducirse y dar a luz. “Es común observarlas en esta época porque están migrando hacia el norte de Perú y Ecuador, buscando aguas cálidas para reproducirse”, precisó Cuba a SPDA Actualidad Ambiental.
La ruta migratoria lleva a estos cetáceos desde las frías aguas de la Antártida hasta el Pacífico norte. Durante su travesía de más de 8.000 kilómetros, las ballenas recorren el litoral peruano, donde la temporada de avistamientos suele extenderse entre julio y octubre.
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Los pescadores de Áncash, por ejemplo, han registrado imágenes de ballenas jorobadas desplazándose frente a las playas de Huarmey y la caleta de Culebras.
“En esta temporada, cientos de ejemplares recorren el litoral peruano en un viaje de más de 8.000 kilómetros para aparearse y criar a sus ballenatos en aguas más cálidas”, compartieron testigos.
En el norte, el asombro se multiplicó con la reciente aparición de una ballena jorobada blanca frente a las costas de Cabo Blanco, en Piura.
El ejemplar, apodado Suru, ha sido monitoreado gracias al aporte de pescadores y operadores turísticos, lo que evidencia la conectividad de las áreas de reproducción y alimentación en el Pacífico sudeste.
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Ballenas mueven el turismo
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que solo en Los Órganos, en Piura, la temporada pasada se registraron más de 48 mil pernoctaciones y una ocupación hotelera del 24 %, todo para avistar ballenas jorobadas en su desplazamiento.
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