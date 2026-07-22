Turismo en Perú alcanza cifra récord y genera US$ 5.351 millones en 2025: supera todos los niveles previos a la pandemia

Los World Travel Awards Sudamérica 2025 son una de las premiaciones más importantes del turismo internacional, conocidos como los “Óscar del Turismo”. (Marca Perú)

El turismo receptivo en Perú cerró el 2025 con una cifra histórica. Los ingresos de divisas vinculados a la llegada de visitantes internacionales alcanzaron los US$ 5.351 millones, el monto más alto de los últimos 10 años y superior incluso a los niveles registrados antes de la pandemia de covid-19. El resultado confirma el crecimiento de una actividad que continúa recuperando protagonismo dentro de la economía nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el monto representa un incremento de 10,1% frente a 2024, cuando los ingresos llegaron a US$ 4.860 millones. La cifra también se produce en un contexto de mayor movimiento de viajeros internacionales, una recuperación progresiva de la conectividad aérea y el fortalecimiento de destinos turísticos peruanos que atraen a visitantes de distintos mercados.

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¿De dónde provino el récord de ingresos por turismo en 2025?

Planificar viajes con antelación, respetar el medio ambiente y preparar equipamiento adecuado son claves para disfrutar sin contratiempos y aprovechar al máximo el feriado largo. (Andina)

El informe del Mincetur, elaborado con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), muestra que la mayor parte de las divisas generadas por el turismo receptivo correspondió al rubro Viajes. Durante el 2025, este concepto acumuló US$ 3.963 millones, equivalente al 74,1% del total y un crecimiento de 7,8% respecto al año anterior.

Este componente incluye el gasto que realizan los visitantes internacionales durante su permanencia en el país. Es decir, comprende el dinero destinado a la compra de bienes y servicios durante el viaje, como alojamiento, alimentación, transporte interno, actividades turísticas, entretenimiento y otros consumos relacionados con la estadía.

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El segundo gran componente fue el Transporte de pasajeros, que registró ingresos por US$ 1.387 millones y representó el 25,9% del total. En este caso, el crecimiento fue aún mayor: 17,2% en comparación con 2024. La cifra recoge, entre otros elementos, los ingresos vinculados con la venta de pasajes internacionales de aerolíneas residentes en el país, de acuerdo con la metodología de la balanza de pagos.

El resultado de 2025 marca una diferencia importante frente a los años de la emergencia sanitaria. En 2019, el último año completo antes de la pandemia, el país generó US$ 4.703 millones por turismo receptivo. Cinco años después, el monto no solo recuperó ese nivel, sino que lo superó en más de US$ 600 millones.

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La evolución de los ingresos también permite observar el fuerte impacto que tuvo la pandemia en el sector. En 2020, las divisas cayeron hasta US$ 1.002 millones, mientras que en 2021 alcanzaron apenas US$ 1.042 millones. Con la reapertura de fronteras y la recuperación de los viajes internacionales, el monto subió a US$ 3.027 millones en 2022, US$ 3.731 millones en 2023 y US$ 4.860 millones en 2024, antes de llegar al récord del último año.

Turismo receptivo supera la tendencia de crecimiento de la etapa prepandemia

Para disfrutar al máximo del Carnaval de Cajamarca, se recomienda reservar alojamiento con anticipación, llevar ropa cómoda y estar listo para sumergirse en un ambiente lleno de color y tradición. (Andina)

El comportamiento registrado en 2025 también destaca cuando se compara con la evolución de la década anterior. Entre 2015 y 2019, el ingreso de divisas por turismo receptivo pasó de US$ 4.140 millones a US$ 4.703 millones. De acuerdo con el análisis del Mincetur, durante ese periodo el crecimiento promedio anual fue de 3,2%.

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En los años previos a la pandemia, el país registró US$ 4.288 millones en 2016, US$ 4.439 millones en 2017 y US$ 4.505 millones en 2018. La cifra de 2019 alcanzó los US$ 4.703 millones, hasta entonces el mayor registro de la serie.

El nuevo récord se produce mientras el flujo de visitantes extranjeros continúa mostrando una recuperación sostenida. En el primer trimestre de 2026, 823.863 turistas internacionales ingresaron al país, un crecimiento de 3,5% frente al mismo periodo de 2025, según las cifras oficiales difundidas por el Mincetur. Aunque el número todavía representa el 74,7% del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2019, la tendencia evidencia una mejora progresiva del sector.

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Chile y Estados Unidos se mantienen entre los principales mercados emisores de turistas hacia el país. En los primeros meses de 2026, Chile concentró el 25,3% de las llegadas internacionales, mientras que Estados Unidos representó el 17,4%. También destacaron Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil, mercados que en conjunto explican una parte importante del flujo turístico.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa siendo la principal puerta de entrada para los viajeros extranjeros. Durante el primer trimestre de 2026, el terminal concentró el 59,4% de las llegadas internacionales, seguido por los pasos fronterizos terrestres, especialmente aquellos ubicados en Tacna, Tumbes y Puno.

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El crecimiento de los ingresos registrados en 2025 refleja así la recuperación del gasto asociado a los viajes y el transporte internacional. Mientras la llegada de visitantes extranjeros continúa acercándose a los niveles previos a la pandemia, el aumento del consumo durante las estadías y la recuperación de las conexiones aéreas impulsaron al turismo en Perú hasta su máximo histórico de ingresos en divisas.