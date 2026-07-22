Perú

Mototaxista de 19 años es asesinado a balazos en el Callao: pasajero es el principal sospechoso

El crimen ocurrió frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y ha generado preocupación entre los conductores del sector, quienes exigen mayor seguridad en uno de los puntos más críticos del puerto

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El Callao se convirtió en escenario de un nuevo episodio de violencia tras el asesinato de un mototaxista de 19 años. (RPP)
El Callao se convirtió en escenario de un nuevo episodio de violencia tras el asesinato de un mototaxista de 19 años. (RPP)

El Callao se convirtió en escenario de un nuevo episodio de violencia tras el asesinato de un mototaxista de 19 años, identificado como William David Villanueva Rodríguez, quien recibió al menos ocho disparos dentro de su unidad en el jirón Octavio Espinoza, en el sector de Santa Marina Norte.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes 21 de julio, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y cerca del colegio Junior César de los Ríos, zona transitada por vecinos y escolares.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el joven se encontraba al interior de su mototaxi cuando un sujeto, que viajaba como pasajero, desenfundó un arma de fuego y disparó repetidas veces antes de huir del lugar.

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“El atacante se bajó rápidamente y escapó entre las calles cercanas”, detalló un testigo a las autoridades. Tras el ataque, agentes policiales llegaron a la escena y trasladaron al herido al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Los médicos confirmaron su fallecimiento pocos minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

La escena del crimen fue cercada por peritos de Criminalística, quienes hallaron al menos 11 casquillos de bala alrededor de la mototaxi, evidencia que ahora forma parte de la investigación. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que busca esclarecer el móvil del homicidio e identificar al responsable.

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Investigación en marcha

Por ahora, el Depincri del Callao continúa con las pesquisas para identificar al autor del crimen y determinar los motivos del ataque. Los agentes han solicitado imágenes de cámaras de seguridad de la zona, mientras los familiares de la víctima piden justicia y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para evitar nuevos hechos violentos.

Vecinos y compañeros del joven asesinado se acercaron al lugar para expresar su solidaridad y demandar acciones concretas. “No queremos seguir perdiendo a nuestros hijos en las calles”, comentó un vecino de Santa Marina Norte.

Sujetos disparan a conductor de mototaxi en Los Olivos
Atentados contra mototaxistas se registran en varios distritos de Lima y Callao. | Foto cortesía: RPP Noticias

Inseguridad y temor entre los mototaxistas

El asesinato de Villanueva Rodríguez generó inquietud entre los mototaxistas del puerto, un gremio que en los últimos meses ha denunciado amenazas, extorsiones y ataques en diversos distritos de Lima y el CallaoIsaías Cahuari, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, declaró a la prensa que “el 75% de las instituciones formales vienen siendo extorsionadas”, y que la situación de inseguridad sigue agravándose.

Según Cahuari, los conductores han sufrido asesinatos, ataques con explosivos y quema de vehículos. “Estos señores ya han estado pagando a tres grupos de extorsionadores y ahora aparece una cuarta organización criminal pidiendo un nuevo pago. Esta asociación tendría ya cuatro grupos que están solicitando dinero para que no atenten contra sus vidas”, explicó el dirigente, resaltando el nivel de exposición de los trabajadores.

El gremio calcula que alrededor de 180.000 mototaxistas autorizados operan en Lima Metropolitana y el Callao, muchos de los cuales se ven obligados a desembolsar hasta S/20 diarios para evitar represalias. El cobro de cupos, según estimaciones del gremio, permite a las mafias recaudar aproximadamente S/15.000 diarios solo en extorsiones.

La movilización programada para el 12 de agosto en Lima y Callao busca que el gobierno y la policía atiendan el reclamo por seguridad. “Hoy tenemos una situación límite. La movilización será ‘hombre-máquina’, y vamos a salir con nuestras unidades para pedir una mesa de diálogo”, indicó Cahuari.

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