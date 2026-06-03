La líbero de Alianza Lima no formará parte del equipo de cara a los torneos internacionales del 2026. Créditos: De Una / Youtube.

Esmeralda Sánchez es la nueva baja de la selección peruana de vóley. La líbero de Alianza Lima no asistió a los entrenamientos recientes y no integrará el plantel que afrontará la próxima Copa América ni el Campeonato Sudamericano.

Sánchez había aceptado la convocatoria de Antonio Rizola y se encontraba entrenando en las instalaciones de la Videna. Sin embargo, en los últimos días, la jugadora nacional comunicó que no continuará formando parte de la selección peruana.

“La nueva baja en la selección y ya no está entrenando desde esta semana es Esmeralda”, informó la periodista Daniella Fernández en su programa de Youtube, De Una.

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Fernández recordó que recientemente entrevistó a Esmeralda, quien le expresó su deseo de integrar la selección peruana y competir en los torneos previstos para este año. Por eso, la periodista manifestó su sorpresa ante la noticia.

“Esmeralda Sánchez, líbero de la selección peruana y de Alianza Lima, dejará de entrenar con el equipo nacional. Hace aproximadamente una semana conversamos con ella sobre lo que significaba formar parte de la selección. Al enterarnos de la noticia ayer, buscamos reconfirmar la información y se confirmó que Esmeralda ya no continuará en los entrenamientos con la selección peruana”, añadió Fernández.

Luego, la comunicadora explicó el motivo de la salida de Sánchez: “Se ha argumentado que son temas personales, eso es lo que se ha mencionado”.

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Se reveló que Esmeralda Sánchez decidió no jugar en la selección peruana de vóley: el motivo de su ausencia.

Su compañero Julio Peña pidió no vincular esta baja con las anteriores ni relacionarla con el club. “Sí, y no hagamos más grande el problema, porque veo que hay personas que dicen: ‘Claro, qué casualidad, otra de Alianza, aquí, allá’. Encontremos soluciones, no hagamos más grande el problema”.

Peña aclaró esto ante la polémica surgida por recientes declaraciones del técnico de la selección peruana, Antonio Rizola, quien señaló que Alianza Lima logró el tricampeonato debido a la irregularidad de otros equipos, restando mérito a lo conseguido por el club. Esto generó malestar en la interna de la institución de La Victoria.

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“Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellas. Muchos. Había equipos que estaban apretando a Alianza y no creyeron en ganar”, fueron las palabras de Rizola en el podcast Se Formaron Las Parejas.

El entrenador de la selección peruana señaló que Alianza Lima ganó muchos partidos por demérito de sus rivales, más que mérito propio. Crédito: Movistar Deportes.

Las bajas de la selección peruana de vóley

La salida de Esmeralda Sánchez se suma a las ausencias en la selección peruana de vóley. Existen dos grupos: las jugadoras que no aceptaron el llamado de Antonio Rizola y aquellas que previamente informaron que no estaban disponibles.

En el primer grupo están Flavia Montes, Maricarmen Guerrero, Angélica Aquino e Ysabella Sánchez. Todas fueron citadas por Rizola y no acudieron a los entrenamientos en la Videna.

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Ysabella Sánchez no ha formado parte de la selección peruana de vóley durante el último período a cargo de Antonio Rizola.

La única que explicó su decisión fue Aquino: “Yo voy a estar viajando constantemente a Huánuco para ver temas de trámites, cosas personales que uno se programa, porque estás de octubre a mayo (la temporada liguera) en donde solo viajas dos o tres días por Navidad para estar con la familia y luego no te das tiempo para nada”.

Por otro lado, Ángela Leyva y Maguilaura Frías, quienes actualmente están en Europa, conversaron con Rizola antes de la publicación de la lista. Ambas le comunicaron que no podían sumarse en este momento debido a asuntos personales pendientes.

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Mientras tanto, la selección peruana de vóley continúa su preparación para la Copa América, que se disputará en el país en julio, y el Campeonato Sudamericano, programado para septiembre en Brasil.