Manuel Gold, su protagónico en ‘Eureka Day’ y los miedos que venció en ‘Me Caigo de Risa’: “Agradezco haber estado en el proyecto”

En Eureka Day, Manuel Gold encarna a Don, un director escolar atrapado entre opiniones opuestas y dilemas comunitarios.

Mientras protagoniza Eureka Day, la aclamada obra del Teatro La Plaza que expone con humor las contradicciones de una sociedad incapaz de ponerse de acuerdo, Manuel Gold participa en Me Caigo de Risa, el programa de improvisación de Latina que, según confiesa, lo llevó a salir de su zona de confort y a enfrentar temores que arrastró por mucho tiempo. En entrevista con Infobae Perú, Gold habla sobre los desafíos de ambos proyectos, su relación con los conflictos, la posibilidad de una nueva temporada del espacio televisivo y sus próximos pasos en el teatro y la ficción.

- Manuel, te encuentras en la recta final de la obra Eureka Day, ¿cómo ha sido la experiencia?

Bastante buena. La obra toca varios temas. Uno de ellos es el de la vacuna y ponerse de acuerdo sobre el uso o no de esta, se aborda si todas las opiniones son válidas y todos los puntos de vista merecen ser respetados. Lo bonito de esta obra es que cada personaje está muy bien escrito y defiende su verdad, dependiendo de las experiencias de vida que tenga. Ahora, lo que plantea también es: podemos entender de dónde viene tu opinión, pero finalmente, ¿es lo correcto? La obra plantea todo este tipo de preguntas en tono cómico, porque finalmente eso es, una comedia. Creo que la gente que ha visto la puesta en escena se ha sentido identificada, sobre todo los que tienen hijos en etapa escolar.

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- ¿Sientes que esa dificultad para llegar a consensos es algo muy vigente en la sociedad actual?

Sí. Yo creo que es algo inherente al ser humano: la discusión, el conflicto y tomar decisiones. Es tan difícil ponerse de acuerdo sobre algo tan simple y básico, por ejemplo una junta de vecinos. Imagínate ponerse de acuerdo sobre políticas económicas o bienestar social. Son temas muy complejos. Y lo que hace el autor es situar la obra en un colegio muy progresista que se jacta de ser muy inclusivo, muy tolerante y de respetar todas las opiniones. Hasta que llega un tema donde no pueden ponerse de acuerdo.

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- Tu personaje, Don, es el director del colegio, ¿cómo es él?

Don es un moderador que no puede tomar decisiones, solo arbitrar. Su papel es mantener la calma y evitar conflictos, pero la situación lo obliga a enfrentar momentos en los que ya no se puede adornar más las palabras para que suene mejor. Ahí es donde él entra en conflicto interno. A él no le gusta el conflicto y le gustaría que todo se resuelva a través del diálogo y que todos estén felices. Pero eso es imposible, entonces ahí está el humor del personaje, en estos intentos desesperados y patéticos de mantener una falsa paz o una falsa calma.

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Manuel Gold explora la dificultad de alcanzar consensos en la comedia “Eureka Day”, actualmente en la cartelera limeña.

- ¿Y Manuel Gold le huye a los conflictos?

Mira, no siempre, yo tengo bastante firmeza sobre ciertas cosas. Sin embargo, podría ser parecido a mi personaje cuando se trata de conflictos, no me gustan. Si bien tengo mis opiniones y mis principios bien claros, me cuesta abordar los temas de discusión, no me mantengo en ello. Antes solía ser mucho más evasivo porque no me gustaba, me alejaba y ya. Con la edad he aprendido que la discusión o el debate es necesario y saludable, siempre y cuando se haga bien. Por otro lado, hay temas que simplemente no me interesa discutir. Ahora elijo mis batallas.

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- ¿Y la discución en redes cómo las manejas?

Igual. Cuando quiero dar mis opinión, la doy. No tengo ningún problema. Por ahí me he ganado algunos insultos en las redes, pero en general no es que yo lo busque. Mi personalidad es un poco más pacífica. Puedo ser muy frontal a la hora de hablar, pero hacerlo con una persona que ni siquiera sé quién es.... pues como te digo, elijo mis batallas.

- Paralelamente, eres parte de ‘Me Caigo de Risa’. ¿Cómo vives esta experiencia?

La verdad, yo la he pasado bastante bien. Afronté bastantes miedos que pude tener, como a ya no estar protegido con un texto, con un personaje, sino ser yo y salir a jugar, equivocarme e improvisar y no buscar la perfección [risas]. Dejar espacio para el error, que es algo que me ha hecho bien. A mí me ha gustado mucho el proceso, he conocido gente muy bacán. En verdad, estoy contento con lo que ha sido el proyecto.

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El actor reconoce que el teatro le brinda seguridad, mientras la televisión lo impulsó a salir de su zona de confort en “Me Caigo de Risa”.

- El público ha aprendido a conocerte más...

Sí, es que ya no es actuación. Es bonito que la gente haya podido ver un lado mío que no se había mostrado antes.

- Te dio la oportunidad de interactuar con figuras ajenas a tu rubro, como influencers, cantantes o deportistas...

La verdad que sí, con todo el equipo nos hemos llevado superbién. He tenido la oportunidad de trabajar con gente con la que nunca había trabajado y conocer gente que nunca había conocido. Se ha formado un grupo bien bonito. Lo que dices es correcto. Agradezco haber estado en el proyecto y haber conocido a la gente que he conocido, y experimentado las cosas que he experimentado.

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- Hasta el momento no se ha anunciado una segunda temporada de ‘Me Caigo de Risa’. ¿Cómo lo tomas?

Normal, yo estoy acostumbrado a que los proyectos se terminen. Como en las obras de teatro, que dura cierta cantidad de tiempo, termina y hago otra obra, termina, paso a otra cosa. Hago una telenovela que va a durar cierta cantidad de tiempo, de repente puede durar más, puede durar menos, okey. Hago un programa de televisión, puede durar más, puede durar menos, okey, bien. Así es como he vivido siempre y así es como voy a seguir viviendo. La verdad, no me hago muchos rollos. Sé que es así.

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- ¿Y después de Eureka Day y Me Caigo de Risa, qué sigue?

Eureka Day termina el 31 de julio, Me Caigo de Risa seguimos en grabaciones. Luego de ello, continúo en el teatro. Voy a hacer una obra con Los Productores llamada El Método Grönholm, que se va a estrenar en el Teatro Claretiano en septiembre. Ya estamos empezando los ensayos.

- ¿Extrañas las telenovelas o series? ¿Te gustaría regresar?

Sí, claro, me gustaría volver a hacer ficción. Trabajé con Chasqui Producciones y con Latina en Pobre Novio. Yo pasé 10 años sin hacer ficción en televisión y regresé con esa telenovela, y la verdad es que me encantó. Me encantó el personaje, me gustó muchísimo la producción, me encantó el equipo. Entonces, si se da otra oportunidad, pues yo feliz. Aunque todo depende de muchas cosas, que no se cruce con otros proyectos o ensayos. A veces puedes estar full, otras en nada. Así es la vida del actor. Felizmente, todo este año estoy bastante ocupado y agradecido por ello.

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Para Manuel Gold, improvisar y mostrarse sin personajes en televisión fue un proceso desafiante, pero enriquecedor para su carrera artística.