Kiara Montes se sincera sobre su estado físico para Copa Sudamericana de Vóley: “No estoy recuperada al 100%; sé cuánto puedo dar”

A solo un día del debut de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026, Kiara Montes habló con total sinceridad sobre el momento físico que atraviesa. La capitana de la selección nacional reconoció que aún no se encuentra completamente recuperada de las molestias que la acompañaron en la última temporada, aunque aseguró sentirse en condiciones de ayudar al equipo en una competencia clave para las aspiraciones del combinado dirigido por Antonio Rizola.
Las declaraciones de la punta de Regatas Lima cobran especial relevancia porque el estado físico es una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. Para este certamen, Rizola se vio obligado a dejar fuera de la convocatoria a varias jugadoras importantes debido a diferentes problemas físicos, por lo que el plantel llega con alternativas limitadas en algunas posiciones.
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En diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista destacó la importancia de disputar la Copa Sudamericana: “Va a ser un torneo lindo que nos ayudará muchísimo a sumar puntos en el ranking y, sobre todo, servirá como preparación para el campeonato que tenemos en septiembre“.
Montes también resaltó la paridad que existe actualmente entre las selecciones sudamericanas y la necesidad de aprovechar este tipo de competencias para llegar en el mejor nivel posible a los desafíos más importantes del calendario.
“Estos torneos nos sirven bastante para entrar en ritmo de juego. Los equipos están bastante parejos y las selecciones vienen creciendo continuamente año tras año, así que será un torneo muy bonito“, afirmó.
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Sobre el grupo elegido por Antonio Rizola, la capitana expresó su respaldo total a la convocatoria y destacó que las 14 jugadoras presentes son las que mejor llegan desde el aspecto físico y deportivo.
“Creo que las catorce que estamos en este momento somos las que mejor estamos física y técnicamente, sin ningún tipo de lesión“, comentó.
El estado físico de Kiara Montes
La jugadora de Regatas Lima fue completamente transparente al referirse a su propio estado físico. Aunque reconoció que todavía no está al cien por ciento, explicó que la experiencia le ha permitido aprender a convivir con este tipo de situaciones y a administrar las cargas durante la competencia.
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“Me siento bastante mejor y muy entusiasta. Soy una jugadora que sabe trabajar con las lesiones. No estoy recuperada al cien por ciento, pero sé cuánto puedo dar y rendir. Creo que eso es muy importante: que una como jugadora profesional sepa cuándo es momento de parar y qué tanto más se puede exigir. En mi caso, siento que puedo exigirme todavía un poco más“, concluyó.
Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV
Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas| Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV
Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)
- 10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:00 horas| Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV
- 15:30 horas| Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV
- 18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV
Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)
- 11:15 horas| 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 13:45 horas| 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
- 16:15 horas| Semifinal 1 | Vía: Latina TV
- 18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV
Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)
- 09:45 horas| Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 12:15 horas| Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
- 14:45 horas| Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV
- 17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV
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