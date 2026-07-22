Kiara Montes se sincera sobre su estado físico para Copa Sudamericana de Vóley: “No estoy recuperada al 100%; sé cuánto puedo dar”

La capitana de la selección peruana de vóley ha señalado que no está al 100% de su capacidad física, pero confía en cómo maneja su esfuerzo para aportar en el equipo de Antonio Rizola.

A solo un día del debut de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026, Kiara Montes habló con total sinceridad sobre el momento físico que atraviesa. La capitana de la selección nacional reconoció que aún no se encuentra completamente recuperada de las molestias que la acompañaron en la última temporada, aunque aseguró sentirse en condiciones de ayudar al equipo en una competencia clave para las aspiraciones del combinado dirigido por Antonio Rizola.

Las declaraciones de la punta de Regatas Lima cobran especial relevancia porque el estado físico es una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. Para este certamen, Rizola se vio obligado a dejar fuera de la convocatoria a varias jugadoras importantes debido a diferentes problemas físicos, por lo que el plantel llega con alternativas limitadas en algunas posiciones.

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En diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista destacó la importancia de disputar la Copa Sudamericana: “Va a ser un torneo lindo que nos ayudará muchísimo a sumar puntos en el ranking y, sobre todo, servirá como preparación para el campeonato que tenemos en septiembre“.

Kiara Montes se sincera sobre su estado físico a un día del debut de Perú en la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Montes también resaltó la paridad que existe actualmente entre las selecciones sudamericanas y la necesidad de aprovechar este tipo de competencias para llegar en el mejor nivel posible a los desafíos más importantes del calendario.

“Estos torneos nos sirven bastante para entrar en ritmo de juego. Los equipos están bastante parejos y las selecciones vienen creciendo continuamente año tras año, así que será un torneo muy bonito“, afirmó.

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Sobre el grupo elegido por Antonio Rizola, la capitana expresó su respaldo total a la convocatoria y destacó que las 14 jugadoras presentes son las que mejor llegan desde el aspecto físico y deportivo.

La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

“Creo que las catorce que estamos en este momento somos las que mejor estamos física y técnicamente, sin ningún tipo de lesión“, comentó.

El estado físico de Kiara Montes

La jugadora de Regatas Lima fue completamente transparente al referirse a su propio estado físico. Aunque reconoció que todavía no está al cien por ciento, explicó que la experiencia le ha permitido aprender a convivir con este tipo de situaciones y a administrar las cargas durante la competencia.

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“Me siento bastante mejor y muy entusiasta. Soy una jugadora que sabe trabajar con las lesiones. No estoy recuperada al cien por ciento, pero sé cuánto puedo dar y rendir. Creo que eso es muy importante: que una como jugadora profesional sepa cuándo es momento de parar y qué tanto más se puede exigir. En mi caso, siento que puedo exigirme todavía un poco más“, concluyó.

Kiara Montes en los entrenamientos de la selección peruana de vóley en VIDENA. Crédito: FPV

Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)

10:30 horas | Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV

13:00 horas | Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV

15:30 horas | Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV

18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV

Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)

10:30 horas | Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV

13:00 horas | Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV

15:30 horas | Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV

18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV

Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)

10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV

13:00 horas | Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV

15:30 horas | Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV

18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV

La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)

11:15 horas | 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV

13:45 horas | 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV

16:15 horas | Semifinal 1 | Vía: Latina TV

18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV

Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)

09:45 horas | Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV

12:15 horas | Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV

14:45 horas | Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV

17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV