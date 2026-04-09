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“Es un escándalo”: el duro análisis Winston Reátegui tras polémica por gol anulado de Cusco FC ante Flamengo en Copa Libertadores 2026

El expresidente de la CONAR revisó la acción que generó cuestionamientos luego de queel VAR anulara el gol de Marlon Ruidías que pudo cambiar la suerte de los ‘dorados’ en el debut copero

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El empate que Cusco FC había conseguido ante Flamengo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega quedó sin efecto pocos minutos después de celebrarse. La jugada, que comenzó con un pase largo hacia José Manzaneda, terminó en polémica y frustración para el equipo peruano.

La acción se desarrolló por la banda izquierda, donde Manzaneda superó la marca de Léo Pereira y envió un centro medido al área. Marlon Ruidías apareció en el punto penal y, mediante un certero remate de cabeza, venció al portero rival para igualar el marcador. Los jugadores y la afición celebraron el gol que hubiese significado un valioso empate frente al conjunto brasileño.

Sin embargo, el árbitro terminó invalidando el tanto mediante el VAR generando la indignación de los hinchas cusqueños. Esa anotación mal anulada pudo cambiar la suerte de los ‘dorados’, que terminaron lamentando una dura caída por 2-0 frente al ‘mengao’ en debut copero. No sumó puntos en el Grupo F.

El futbolista peruano apareció por el segundo palo y logró la paridad en el certamen internacional - Crédito: ESPN.

“Dos errores gravísimos"

El gol anulado no fue la única polémica que rodeó el partido entre Cusco FC y Flamengo. El VAR revisó una posible tarjeta roja contra Gonzalo Plata por una fuerte falta contra Iván Colman, pero la decisión fue no expulsar al ecuatoriano a los .

Winston Reátegui analizó las cuestionadas jugadas y realizó un duro comentario contra el árbitro: "Es lamentable el arbitraje, más aún que estamos en partidos tan especiales y, sobre todo, es David contra Goliat. Y no, y menos equitativo que de esa manera se desentone el partido y se hayan dado dos errores graves porque son dos errores gravísimos".

El expresidente de la CONAR puntualizó que el jugador del ‘Fla’ debió irse expulsado: “El primero, definitivamente, que esa expulsión es tarjeta roja, es una fuerza excesiva en la primera jugada y después el fuera de juego, que a veces nosotros somos bastante críticos acá en Lima con nuestros árbitros, pero vemos que en otros sitios también lamentablemente se cuecen habas. Y es lamentable”.

Luego, Reátegui precisó que la anotación de Marlon Ruidías fue mal anulada y recomendó a los ‘dorados’ a que hagan el reclamo correspondiente, con el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Acá han estado buscando, acá no han encontrado, que son dos cosas distintas. Acá no demuestra nada; como yo siempre digo, siempre se traza la línea azul, que es al defensor, y luego línea roja al atacante. Y lamentablemente, en esta toma se ve claramente que no está adelantado este jugador del Cusco. Y no sé de dónde han sacado que esto es fuera de juego. Esto es un hecho lamentable. Es un escándalo realmente, que espero que no solamente las autoridades deportivas de Cusco empiecen a patear el tablero, sino también que tengan el respaldo de la misma federación”, apuntó.

Cusco FC cayó en su debut por Copa Libertadores ante Flamengo por 2-0. Crédito: Instagram Cusco FC.
Cusco FC cayó en su debut por Copa Libertadores ante Flamengo por 2-0. Crédito: Instagram Cusco FC.

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 2: Estudiantes vs Cusco FC (martes 14 de abril / 17:00 horas / estadio Uno)

- Fecha 3: DIM vs Cusco FC (jueves 3 de abril / 21:00 horas / estadio Atanasio Girardot)

- Fecha 4: Cusco FC vs Estudiantes (miércoles 6 de mayo / 17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 5: Cusco FC vs DIM (miércoles 20 de mayo / 21:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 6: Flamengo vs Cusco FC (martes 28 de mayo / 19:30 horas / estadio Maracaná)

Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026
Fixture de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

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