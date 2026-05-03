Perú Deportes

Polémica en Alianza Lima vs CD Moquegua: ¿Fue penal contra Eryc Castillo en duelo por Liga 1 2026?

El arquero Carlos Grados impactó al extremo ecuatoriano, quien quedó tirado dentro del área de Matute

Guardar
Durante el partido de la Liga 1, el delantero de Alianza Lima, Edgar Castillo, encaraba al portero Grados. En la salida, el arquero impactó con la rodilla al atacante, generando un airado reclamo de todo el equipo blanquiazul que pedía penal.

El sábado 2 de mayo, Alianza Lima enfrentó a Club Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Durante el primer tiempo, se produjo una jugada polémica con Eryc Castillo como protagonista. El equipo local reclamó penal, pero el árbitro Bruno Pérez no recibió indicaciones del VAR y el partido continuó.

La jugada ocurrió a los 24 minutos. Los ‘blanquiazules’ enviaron un balón al área, un defensor de Moquegua desvió la pelota y esta quedó en juego. Castillo llegó para conectar de cabeza, pero el remate salió desviado.

PUBLICIDAD

En su intento por despejar, el arquero Carlos Grados impactó con los puños a la ‘Culebra’ y lo derribó. El atacante de Alianza permaneció en el suelo durante varios segundos, mientras que sus compañeros pedían penal.

El árbitro Bruno Pérez, ubicado cerca de la jugada, no sancionó falta. Esperó la revisión de los integrantes del VAR y, tras algunos minutos, decidió reanudar el partido sin cambios en su decisión.

PUBLICIDAD

Polémica en Alianza Lima vs CD Moquegua: ¿Fue penal contra Eryc Castillo en duelo por Liga 1 2026?
Polémica en Alianza Lima vs CD Moquegua: ¿Fue penal contra Eryc Castillo en duelo por Liga 1 2026?

Gol de Eryc Castillo en Alianza vs Moquegua

Eryc Castillo fue el jugador más activo de Alianza Lima en los primeros minutos ante CD Moquegua. Tras una jugada polémica en el área, mantuvo la insistencia y luego abrió el marcador en el estadio Alejandro Villanueva.

La acción nació con un pase filtrado de Fernando Gaibor entre los centrales rivales. Luis Ramos controló el balón, se acomodó y, al ver a Castillo desmarcándose por la derecha, le entregó el pase mientras caía al suelo.

La ‘Culebra’ dominó el balón y definió con un potente remate de derecha ante la salida de Carlos Grados. El disparo terminó en la parte superior de la red, sin que el arquero de Moquegua pudiera evitar el gol.

El tanto generó una celebración generalizada en Matute. Con este gol, Eryc Castillo alcanzó los ocho en el campeonato peruano y se mantiene como el máximo goleador de Alianza Lima en la temporada.

Con una gran jugada colectiva, Alianza Lima abre el marcador. E. Castillo recibe el pase dentro del área y con un potente remate vence al portero rival para poner el 1-0 y celebrarlo con toda la hinchada blanquiazul.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima afrontará un encuentro clave en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede recibirá a Sporting Cristal el sábado 9 de mayo, a las 20:00 (hora de Perú), en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival llegará tras disputar su partido ante Cusco FC como local.

Temas Relacionados

Alianza LimaCD MoqueguaLiga 1peru-deportesEryc Castillo

Más Noticias

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará sostener su liderato y dar otro paso firme en la cima del campeonato con una nueva victoria. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A la ‘Culebra’ se le siguen cayendo las anotaciones de los bolsillos. Por cuarta vez consecutiva celebró con los suyos y, ahora, se ha asentado como el atacante más gravitante en La Victoria

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Sin Williams Riveros y José Rivera, los convocados de Universitario para el duelo ante Juan Pablo II por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El entrenador Jorge Araujo aseguró que el central paraguayo está entre algodones y se pierde la cita en Trujillo; mientras que el ’Tunche’ ”tuvo un problema de salud”

Sin Williams Riveros y José Rivera, los convocados de Universitario para el duelo ante Juan Pablo II por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

La ‘Foquita’, inolvidable en Gelsenkirchen por sus temporadas goleadoras, siguió con entusiasmo la campaña de los ‘reyes azules’ y al confirmarse el ascenso festejó a lo grande

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo que tiene a cargo Pablo Guede afronta un duelo clave para continuar en lo más alto de la clasificación. Entérate de todos los pormenores del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

Lucero Boza, la mujer detrás del éxito de Natalie Vértiz: “Rechacé propuestas millonarias porque no iban alineadas con su imagen”

¿Quiénes son los nominados en ‘La Granja VIP’ y por qué Pati Lorena fue enviada a placa de eliminación?

Murió Pompinchú, el popular cómico peruano: una vida marcada por el esfuerzo, la resiliencia y el humor

DEPORTES

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Sin Williams Riveros y José Rivera, los convocados de Universitario para el duelo ante Juan Pablo II por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026