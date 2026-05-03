Durante el partido de la Liga 1, el delantero de Alianza Lima, Edgar Castillo, encaraba al portero Grados. En la salida, el arquero impactó con la rodilla al atacante, generando un airado reclamo de todo el equipo blanquiazul que pedía penal.

El sábado 2 de mayo, Alianza Lima enfrentó a Club Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Durante el primer tiempo, se produjo una jugada polémica con Eryc Castillo como protagonista. El equipo local reclamó penal, pero el árbitro Bruno Pérez no recibió indicaciones del VAR y el partido continuó.

La jugada ocurrió a los 24 minutos. Los ‘blanquiazules’ enviaron un balón al área, un defensor de Moquegua desvió la pelota y esta quedó en juego. Castillo llegó para conectar de cabeza, pero el remate salió desviado.

PUBLICIDAD

En su intento por despejar, el arquero Carlos Grados impactó con los puños a la ‘Culebra’ y lo derribó. El atacante de Alianza permaneció en el suelo durante varios segundos, mientras que sus compañeros pedían penal.

El árbitro Bruno Pérez, ubicado cerca de la jugada, no sancionó falta. Esperó la revisión de los integrantes del VAR y, tras algunos minutos, decidió reanudar el partido sin cambios en su decisión.

PUBLICIDAD

Polémica en Alianza Lima vs CD Moquegua: ¿Fue penal contra Eryc Castillo en duelo por Liga 1 2026?

Gol de Eryc Castillo en Alianza vs Moquegua

Eryc Castillo fue el jugador más activo de Alianza Lima en los primeros minutos ante CD Moquegua. Tras una jugada polémica en el área, mantuvo la insistencia y luego abrió el marcador en el estadio Alejandro Villanueva.

La acción nació con un pase filtrado de Fernando Gaibor entre los centrales rivales. Luis Ramos controló el balón, se acomodó y, al ver a Castillo desmarcándose por la derecha, le entregó el pase mientras caía al suelo.

PUBLICIDAD

La ‘Culebra’ dominó el balón y definió con un potente remate de derecha ante la salida de Carlos Grados. El disparo terminó en la parte superior de la red, sin que el arquero de Moquegua pudiera evitar el gol.

El tanto generó una celebración generalizada en Matute. Con este gol, Eryc Castillo alcanzó los ocho en el campeonato peruano y se mantiene como el máximo goleador de Alianza Lima en la temporada.

PUBLICIDAD

Con una gran jugada colectiva, Alianza Lima abre el marcador. E. Castillo recibe el pase dentro del área y con un potente remate vence al portero rival para poner el 1-0 y celebrarlo con toda la hinchada blanquiazul.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima afrontará un encuentro clave en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede recibirá a Sporting Cristal el sábado 9 de mayo, a las 20:00 (hora de Perú), en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival llegará tras disputar su partido ante Cusco FC como local.