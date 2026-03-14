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Golazo anulado a Paolo Guerrero desde la mitad del campo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

El ‘Depredador’ se había lucido con un tanto de enorme factura desde un poco más de la mediacancha. El árbitro invalidó la diana, sin acudir a los monitores del VAR, por una controvertida infracción del goleador en contra de Orlando Núñez

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Sin embargo, este tango del delantero peruano fue anulado por una falta previa contra jugador rival. Decisión polémica - Crédito: L1MAX.

Paolo Guerrero había anotado el gol de su vida. Y se dice en tiempo pasado, porque el árbitro Daniel Ureta invalidó la obra de arte del veterano delantero en el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

A los 14′ minutos del primer tiempo, el ‘Depredador’, afianzado en la titularidad pese a su avanzada edad, dejó a un lado a Orlando Núñez y al observar que el portero Patrick Zubczuk se encontraba unos metros adelantado del arco, se animó a ejecutar un lanzamiento desde un poco más del centro del campo.

Llámese genialidad, ocurrencia o inventiva, pero el lanzamiento fabuloso de Guerrero se hablará por un buen tiempo por dos motivos: el golpeo y la anulación. Sí, porque la loable diana del artillero histórico de la selección peruana fue invalidada por el silbante no bien el ’34′ empezó a celebrar.

La argumentación del juez de la contienda se basaba en que Paolo Guerrero, antes de tirar a portería desde una larga distancia, había cometido una infracción en contra de Orlando Núñez. Lo curioso, eso sí, fue que el VAR no entró en acción y el juego prosiguió con la alteración del protagonista.

Ritmo goleador

Aunque Guerrero se prepara para finalizar su dilatada trayectoria, de acuerdo a su propia posición personal externada, su estado de momento es fabuloso. No solo es el delantero oficial del equipo, también uno de los goleadores en la actual temporada.

Empezó el periodo a todo motor marcándole una diana de penal a Sport Huancayo, en condición de visita. Mantuvo la tendencia, nuevamente por la misma vía, al encajarle un tanto ‘in extremis’ a Comerciantes Unidos, en Matute. De ahí no volvió a ver portería hasta el lance contra FBC Melgar, donde llevó a los suyos a la cima del Apertura 2026.

Paolo Guerrero suma tres anotaciones
Paolo Guerrero suma tres anotaciones con Alianza Lima en el Apertura 2026. - Crédito: @redalianza

Por jerarquía, experiencia y galones, Paolo Guerrero se ha posicionado como el delantero oficial en el esquema de Pablo Guede. Por detrás esperan su oportunidad el argentino Federico Girotti, por el que el área de tesorería invirtió 1.5 millones de dólares, y Luis Ramos, que fuera el goleador de América de Cali en el curso pasado.

Una vez que concluya el año, sin importar lo que suceda, Paolo colgará los botines: “Mi idea es jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año”.

Caras opuestas

Alianza Lima ha sorprendido a propios y extraños al ubicarse en la zona alta de la clasificación del Apertura 2026, respaldado por un rendimiento destacado que le ha permitido sumar unidades en todas sus presentaciones.

Hasta el momento, el conjunto ‘blanquiazul’ acumula 16 puntos de 18 posibles. Su más reciente actuación tuvo lugar en Matute, donde superó ampliamente a FBC Melgar, destacando la labor de Jairo Vélez en el centro del campo.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso,
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, realidades opuestas. - Crédito: Liga 1

En contraste, el panorama es desfavorable para Deportivo Garcilaso, equipo que atraviesa una racha negativa de resultados. Esta situación derivó en la salida de Hernán Lisi de la dirección técnica.

De no revertir esta tendencia, el denominado ‘pedacito de cielo’ se perfila como uno de los clubes de Liga 1 que podría verse comprometido con la zona de descenso.

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