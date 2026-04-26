Jairo Vélez se centra únicamente en el recorrido de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Vamos pensando en nosotros nada más”

Jairo Vélez organiza con coherencia el juego de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Existe demasiada convicción en la interna de Alianza Lima de sacar adelante cada uno de los desafíos próximos en la recta final del Torneo Apertura 2026. De ahí que Jairo Vélez apareciera con un semblante afable y destilara mucha calma con miras al duro compromiso contra Atlético Grau, en Trujillo.

El nuevo puntual de la selección peruana ha recalcado que solo piensan en lo que harán fecha a fecha, ignorando lo que suceda con Los Chankas, líder en solitario del campeonato: “Vamos pensando en nosotros nada más. Tenemos que hacer nuestro juego, solo eso. Cada partido es diferente, vamos con mentalidad”.

Alianza Lima está realizando méritos para asomarse a la primera plaza del Apertura 2026, aunque es indudable que la espléndida dinámica de los ‘guerreros’ hace muy difícil cumplir con la asignatura de la igualada o superación de unidades. De lo que suceda contra Grau podrá irse perfilando la definición.

Jairo Vélez es un futbolista gravitante en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Vélez capital

El conjunto de Pablo Guede ha encontrado en Jairo Vélez a su futbolista diferencial con el avance de los meses. Por ello que, de un tiempo a esta parte, sea un fijo en sus esquemas. Su versatilidad, visión y organización ha permitido un mayor flujo de juego en la fase ofensiva.

Además, el ‘Corviche’ también puede presumir de ser un factor clave en ataque con una aportación goleadora puntual. Hace no mucho participó en la abultada goleada 8-0 sobre Cusco FC, cerrando la contienda memorable con un disparo cruzado. En concreto, suma dos dianas y la misma cantidad de asistencias en la Liga 1.

El volante también apareció en el marcador con gran definición al primer palo - Crédito: L1MAX.

Aunque, definitivamente, su mejor momento ha llegado nada más arrancando su historia con la selección peruana. En sus primeros encuentros con la ‘bicolor’ demostró efectividad pura al concretar un doblete contra Honduras, en la ciudad de Leganés, en el segundo partido de la era Mano Menezes.

Al respecto, Vélez indicó que “es un proceso que recién empieza, estoy emocionado y muy contento. A veces uno sueña y quiere lo ideal, y gracias a Dios se pudo dar los dos goles. Estoy muy contento. Obviamente es algo que todos queremos y la idea es seguir mejorando”.

Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF

Recorrido definitivo

La fase decisiva del campeonato coloca a Alianza Lima frente a una serie de desafíos clave, con partidos determinantes fuera y dentro de casa que podrían definir sus aspiraciones en la tabla. El equipo que dirige Pablo Guede encara duelos de visitante en ciudades con altitud y encuentros en su estadio frente a rivales directos, entre ellos el esperado enfrentamiento con Los Chankas.

El calendario inmediato de los íntimos incluye visitas al Atlético Grau en el Estadio Mansiche y a Cienciano en el Inca Garcilaso, además de recibir en Matute a CD Moquegua y Sporting Cristal. Los compromisos ante Los Chankas y FC Cajamarca aún esperan confirmación de fecha, aunque ambos serán cruciales para el desenlace del torneo.

Durante una rueda de prensa, Guede subrayó la importancia de cada resultado: “Sabemos que dependemos de nosotros y cada punto es vital. El grupo está enfocado en llegar al último partido con opciones”. Para mantenerse en la pelea por el liderato, el plantel deberá sumar fuera de Lima y aprovechar el apoyo de su público en Matute.