Alianza Lima exige correctivos tras polémicas arbitrales en la Liga 1 2026: la dura carta que mandó a la CONAR

Alianza Lima documenta cuatro decisiones cuestionadas ante la Comisión Nacional de Árbitros y pide fiscalización estricta en futuras designaciones arbitrales para evitar que situaciones similares afecten el desenlace de la Liga 1 (Alianza Lima)

Ya se hartaron. Alianza Lima formalizó su reclamo mediante un documento dirigido a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) y a la Federación Peruana de Fútbol, estableciendo su posición frente a lo que describe como una serie de fallos arbitrales cruciales que, en su opinión, alteraron el desarrollo de partidos recientes de la Liga 1.

Los blanquiazules sostiene que no se trata de incidentes aislados, sino de una secuencia de resoluciones que han comprometido la equidad competitiva y solicita, de modo expreso, la adopción de correctivos inmediatos para preservar la integridad del torneo.

PUBLICIDAD

Durante la temporada actual, Alianza Lima ha señalado cuatro episodios precisos donde, según su interpretación, las decisiones de los jueces afectaron de manera directa el marcador o el desenlace de los encuentros.

Entre las situaciones reportadas se encuentran la no sanción de un penal a favor del atacante Eryc Castillo frente a CD Moquegua, la anulación de un gol marcado por Paolo Guerrero desde media cancha ante Deportivo Garcilaso, la invalidación de un tanto de Jairo Vélez en el enfrentamiento con Atlético Grau y la sanción de un penal en contra de Luis Advíncula en el duelo frente a Melgar.

PUBLICIDAD

La institución subraya que las resoluciones arbitrales señaladas han tenido consecuencias inmediatas sobre sus opciones en la competencia y exige, por escrito, que tales antecedentes sean considerados al momento de programar futuras designaciones arbitrales en el cierre del Torneo Apertura.

Las jugadas reclamadas por Alianza Lima y el detalle de cada caso

Alianza Lima detalló cuatro jugadas polémicas que, según el club, influyeron directamente en sus resultados, incluyendo penales no cobrados y goles anulados en momentos decisivos. (Alianza Lima)

La primera situación que motivó el reclamo ocurrió el 2 de mayo de 2026, cuando el árbitro Bruno Pérez omitió sancionar una falta dentro del área sobre Eryc Castillo durante el partido ante CD Moquegua. Según el club, la jugada representó una oportunidad clara de penal que fue ignorada, lo que impactó directamente el resultado.

PUBLICIDAD

En otro encuentro, correspondiente a la séptima jornada, Daniel Ureta invalidó un gol de Paolo Guerrero logrado desde la mitad de la cancha frente a Deportivo Garcilaso. El club considera que la anotación era legítima y que su anulación modificó el desarrollo del partido. Posteriormente, en la fecha 12, el árbitro Kevin Ortega anuló un tanto de Jairo Vélez frente a Atlético Grau, polémica que, de acuerdo con el reclamo blanquiazul, vuelve a afectar la imparcialidad arbitral.

Finalmente, Alianza Lima destacó la sanción de un penal en contra de Luis Advíncula, cobrado por Joel Alarcón en el enfrentamiento ante Melgar el 9 de marzo de 2026. La institución sostiene que la decisión fue errónea y perjudicó sus intereses deportivos en ese compromiso.

PUBLICIDAD

Reclamo institucional y solicitud de medidas inmediatas

A través de un documento formal, Alianza Lima exigió a la Conar medidas correctivas ante lo que considera una cadena de errores arbitrales que afectan la equidad del torneo. (Alianza Lima)

En el documento remitido, la directiva de Alianza Lima enfatizó que tales decisiones arbitrales no constituyen hechos fortuitos, sino una cadena de eventos que, desde su perspectiva, comprometen la transparencia y el principio de equidad en la Liga 1. “Solicitamos e instamos a vuestra Comisión a adoptar medidas correctivas que estimen pertinentes en atención a que las decisiones cuestionadas han tenido incidencia directa en el desarrollo de los encuentros”, expresa el club en su comunicación oficial.

El texto también subraya la importancia de preservar los valores de deportividad y de garantizar la correcta aplicación de los criterios técnicos por parte del cuerpo arbitral en la recta final del torneo. La institución exhortó a la Comisión Nacional de Árbitros a considerar los episodios señalados al momento de efectuar futuras designaciones en partidos definitorios del campeonato.

PUBLICIDAD

Impacto en la campaña deportiva y respuesta de la Conar

La controversia arbitral se produce en un momento clave del torneo, con Alianza Lima aún en carrera, mientras la Conar no ha emitido respuesta oficial al reclamo. (Alianza Lima)

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Árbitros no ha emitido una respuesta pública al reclamo presentado por Alianza Lima. La controversia se produce en una fase clave del Torneo Apertura 2026, en la que el club de La Victoria mantiene opciones de llevarse el título del primer torneo del añoras una serie de victorias recientes, pese a la derrota ante Universitario en el clásico y a los incidentes arbitrales denunciados.

La dirigencia blanquiazul advirtió que, de persistir situaciones similares en las jornadas restantes, evaluará la adopción de medidas adicionales para resguardar los intereses y derechos del equipo en el certamen nacional. El reclamo de Alianza Lima se suma a una temporada marcada por cuestionamientos de varios clubes sobre la actuación del arbitraje en la máxima categoría del fútbol peruano.

PUBLICIDAD

Alianza Lima reiteró en su declaración la necesidad de que se tomen acciones concretas para proteger la equidad deportiva y garantizar que el desarrollo del torneo no se vea comprometido por resoluciones arbitrales cuya imparcialidad es puesta en duda por los clubes participantes.