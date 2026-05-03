Luis Advíncula recibió quinta tarjeta amarilla y se pierde partido clave ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Durante el encuentro, Luis Advincula recibe una tarjeta amarilla por una falta, lo que provoca su suspensión para el próximo y crucial partido contra Sporting Cristal. Observa la reacción de frustración del jugador de Alianza Lima.

Luis Advíncula protagonizó una de las incidencias más determinantes durante la victoria parcial de Alianza Lima frente a Deportivo Moquegua en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El experimentado lateral derecho recibió su quinta tarjeta amarilla en el certamen, lo que activa automáticamente una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones.

La jugada se produjo luego de que el árbitro principal, Bruno Pérez, advirtiera un codazo del defensor contra el atacante Yorman Zapata, sancionando la acción de inmediato con la cartulina que deja al ’Rayo’ fuera del próximo compromiso liguero.

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Esta baja representa un serio dolor de cabeza para el esquema táctico de Pablo Guede, ya que el exjugador de Boca Juniors no podrá ser tomado en cuenta para el trascendental duelo ante Sporting Cristal. Dicho enfrentamiento, programado para el sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, es considerado una final anticipada que los de La Victoria necesitan sacar adelante sí o sí para consolidar su liderato en la tabla.

Luis Advíncula recibió tarjeta amarilla y se pierde el partido ante Sporting Cristal. Crédito: Captura L1 MAX.

La situación cobra un matiz especial debido al pasado de Luis Advíncula, quien guarda una historia importante con la camiseta de Sporting Cristal antes de consolidar su carrera en el extranjero. No poder estar disponible para enfrentar a su exclub en Matute supone un golpe anímico tanto para el futbolista como para la planificación del equipo, que pierde a una de sus piezas más regulares para el tramo más exigente de la temporada.

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Alianza Lima se encamina en el Torneo Apertura

Alianza Lima se ha consolidado como el máximo aspirante al título del Torneo Apertura 2026 tras encontrar un funcionamiento colectivo sólido bajo la dirección de Pablo Guede. Con una racha vigente de tres victorias consecutivas, el equipo de La Victoria lidera la tabla con 29 puntos y una notable diferencia de goles, factores que lo posicionan como el candidato principal para llevarse este primer certamen de la temporada. Este buen momento es crucial para el club ’íntimo’, que tiene como objetivo prioritario cortar la hegemonía de Universitario de Deportes, institución que se ha adjudicado los últimos cinco torneos cortos del fútbol peruano.

El principal obstáculo en este camino hacia la gloria es Los Chankas, su más cercano perseguidor y rival directo en la clasificación. El conjunto de Andahuaylas deberá enfrentar este lunes a Deportivo Garcilaso con la obligación de obtener un triunfo para igualar la línea de los ’blanquiazules’ y mantener viva la disputa por el liderato. Ante un calendario exigente que incluye duelos ante Sporting Cristal y Cienciano, Alianza Lima depende de sí mismo para refrendar su gran presente y asegurar un trofeo que le ha sido esquivo en las últimas campañas ante su clásico rival.

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Con una gran jugada colectiva, Alianza Lima abre el marcador. E. Castillo recibe el pase dentro del área y con un potente remate vence al portero rival para poner el 1-0 y celebrarlo con toda la hinchada blanquiazul.

Partido clave ante Sporting Cristal

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal se perfila como un duelo trascendental para las pretensiones de los dirigidos por Pablo Guede, quienes necesitan asegurar la victoria para consolidar sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026. Este clásico moderno está programado para el sábado 9 de mayo a las 20:00 horas (Perú) y tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva, donde se espera un marco espectacular con la presencia exclusiva de la afición blanquiazul.

La transmisión en directo de este choque por la fecha 14 estará a cargo de L1 Max, señal disponible en las operadoras Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Por su parte, los seguidores podrán acceder a una cobertura integral a través de Infobae Perú, que ofrecerá el minuto a minuto, los goles y las reacciones de los protagonistas en tiempo real. Este partido no solo pone en juego tres puntos, sino que representa el tramo más determinante de la temporada para el cuadro íntimo ante un rival directo.

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Alianza Lima y Sporting Cristal será el partido más esperado de la fecha 14 del Torneo Apertura.